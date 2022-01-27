Zengin ülkelerden aldığımız borçla, fakir ülkelere “caka” satıyoruz

Türkiye, “üretim ekonomisi” ile değil, “borç ekonomisi” ile yönetilen bir ülke.

Yaşamımızın temelinde; çalışmak, üretmek, artı değer yaratmak yok.

Çalışan, üreten, artı değer yaratan ülkelerden borç alıyoruz, yan gelip yatıp keyif sürüyoruz.

Bu yönüyle değerlendirdiğimizde, hiç birimizin hayatı, hayat seviyemiz ne olursa olsun, “hak ederek yaşadığımız” bir hayat değil.

Geneliyle alın terimizle kazandığımız parayla değil, “başkalarının parasıyla” yaşıyoruz.

İşte rakamlar ortada!

Türkiye’nin dış borç stoku, 30 Eylül 2021 itibariyle 453.5 milyar dolar.

Borcumuzun milli gelirimize oranı, yüzde 57.

Onlarca yıldır, borcumuzu “yeni aldığımız borçlarla” ancak ödeyebiliyoruz.

Hatta “yeni borç bulmakta” bile zorluk çekiyoruz.

Bulsak da “tefeci faizi” ödüyoruz.

Sadece “dış borç” mu?

Devletin servetini de “özelleştirme” adı altında yedik bitirdik.

1986’dan 2002’ye kadar geçen 16 yılda 8 milyar dolarlık özelleştirme gerçekleştirilmişti, AKP döneminde de 62.3 milyar dolarlık devlet serveti satıldı, toplam ne yaptı, 70 milyar dolar…

Ha bire yiyoruz.

Borç alıp yiyoruz…

Devletin mallarını satıp yiyoruz…

Bu değirmenin suyu nereden geliyor, düşünen yok.

Ekonomi dibe çöktü, sorunlar diz boyu, ama hâlâ aklımızı başımıza alabilmiş değiliz.

Ele “cömert”, kendi vatandaşına “cimri” devlet

******

Devlet, bunca borç aldı, servetini sattı bitirdi, ama buna rağmen kendi vatandaşlarının temel sorunlarını çözemiyor.

Sebep, “kaynak yetersizliği”…

İyi de, para yok diye kendi vatandaşlarına “cimri” davranan devletimiz, iş bazı gariban devletlere “caka” satmaya gelince cömertleşiyor.

Rakamlar, ortada.

Her yıl yabancı ülkelere “milyarlarca dolarlık” dış yardım yapıyoruz.

Ortalama “Gayri Safi Milli Hasıla”nın yüzde 1’i kadar, yani yaklaşık 8 milyar dolar kadar.

Ve bir de “dünyanın en cömert ülkesi” olmakla övünüyoruz.

ABD’den sonra en fazla dış yardım yapan ülke…

Şu saflığa, şu garipliğe bakar mısınız?

“Yardım olarak verdiğimiz para” kimin?

Çalışarak ve üreterek elde ettiğimiz bir “para” mı?

Zengin ülkelerden “tefeci faizi” ödeyerek borç alıyoruz, aldığımız borcun bir kısmını salt “caka” satmak için fakir ülkelere “yardım” olarak dağıtıyoruz.

İktidarın dış cömertlikleri

********

Kısa adı TİKA olan “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı”nın son yayınladığı raporda, Türkiye’nin yıllık dış yardım tutarları 8 milyar dolar seviyesinde.

2017’de 8.12 milyar dolar, 2018’de 8.61 milyar dolar, 2019’da 8.66 milyar dolar, 2020’de 8.12 milyar dolar…

Geçen yılın rakamı raporda yok, bunu da 8 milyar dolar kabul edersek, son 5 yılda yabancı ülkelere 41.5 milyar dolar yardım etmiş oluyoruz.

Kel başa, şimşir tarak!

Kendimizin ihtiyacı var…

Kendi kazancımız, bize yetmiyor…

Ancak zengin ülkelerden aldığımız borçla ekonominin çarkını çevirebiliyoruz…

Hal böyleyken, aldığımız borç paranın bir kısmını sırf “caka” satmak için yabancı ülkelere yardım olarak dağıtıyoruz.

Türkiye’nin en fazla yardım dağıttığı ülkeler şunlar: Suriye, Arnavutluk, Irak, Afganistan, Filistin, Somali, Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Tunus.

AKP iktidarının son zamanlardaki dış cömertliklerinin bazıları şöyle:

*Suriye’ye 7 milyar 79 milyon dolar.

*Arnavutluk’a 59.93 milyon dolar.

*Irak’a 36.67 milyon dolar.

*Afganistan’a 36.47 milyon dolar.

*Filistin’e 32.96 milyon dolar.

*Somali’ye 30 milyon dolar.

*Kazakistan’a 21. 73 milyon dolar.

*Kırgızistan’a 20.97 milyon dolar.

*Bosna Hersek’e 7.96 milyon dolar.

*Tunus’a 7.37 milyon dolar.

*Cibuti’ye (Doğu Afrika’da küçük bir ülke) 16 milyon Euro’ya mal olan “Dostluk Barajı”.

*Yine Cibuti’ye 7 milyon 980 bin dolara mal olan “Abdülhamit Han Camii”.

*Rusya’ya 26 milyon Euro’ya mal olan cami.

Liste, nasıl?

******

“Borç para” bulabilmek için canımız çıkıyor, bulduğumuzun bir kısmını da “hava olsun diye” dağıtıyoruz.

Bunun bir mantığı var mı?

Güçlü bir ekonomin olur…

Bütçen fazla verir…

Bir kısmını ayırır, yardım olarak dağıtırsın.

Doğru olan budur.

Sen yardıma muhtaçken, sağa sola para savuruyorsun.

Bakalım ne zaman ayaklarımız yere basacak?