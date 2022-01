Ailelerin asgari aylık sabit gideri; 3200 TL

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com, yeme içme, giyim kuşam gibi temel ihtiyaçların bile dahil olmadığı, 4 kişilik ailenin “sağlıklı bir ortamda” yaşayabileceği konutun asgari sabit giderlerine ilişkin anket düzenledi.

Avantajix.com, düzenledikleri anketin sonuçlarını bana da gönderdi.

Okudum, ilginç rakamlar ortaya çıktı.

Bu anket sonuçlarını sizinle de paylaşmak istiyorum.

Avantajix üyeleri ile yapılan ankete göre, aile ekonomisinde en büyük gider kalemini kira oluşturuyor.

Kiralar merkeze yakınlık, lüks ve büyüklüğüne göre çok büyük değişkenlik gösterse de sağlıklı bir ortamda yaşanabilecek kombili 3+1 konutların asgari kirası 1750 TL’den başlıyor.

Sabit giderler arasında ikinci büyük kalem ise ısınma ve mutfakta kullanılan doğalgaz. Ankete göre doğalgaza ödenen paranın aylık ortalaması 450 TL’yi buluyor.

Sırasıyla diğer sabit giderlerin asgari miktarları da şöyle:

Elektrik: 300 TL,

Telefon (4 hat): 250 TL,

Apartman Aidatı: 200 TL,

Su: 150 TL,

İnternet: 100 TL.

OTOMOBİLİN GİDERİ PARK HALİNDE 500 TL

Toplam tutarı 3200 TL’ye ulaşan konutların aylık sabit giderlerinin dışında aile bütçelerini zorlayan bir başka kalemi ise ulaşım masrafları oluşturuyor.

Otomobili olmayan ailelerde, ebeveynlerin işe, çocukların da okula gidiş geliş için toplu ulaşıma harcadıkları aylık para 900 TL’yi buluyor.

Otomobil varsa bütçeler iyice zorlanıyor. Hiç kullanılmayan, kapı önünde bekletilen otomobilin bile kasko, trafik sigortası, yıllık bakım, muayene gibi sabit giderlerinin aylara bölünmüş gideri en az 500 TL.

Her gün 10 kilometrelik işyerine aracıyla düzenli gidip gelen bir kişinin akaryakıt harcaması ise 1000 TL’ye yaklaşıyor.

TASARRUFTA EN ETKİN YOL İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, sabit gider kalemlerinde son aylarda üst üste yapılan zamların birçok aileyi “çok sıkı tasarruflara” yönelttiğini söyledi.

Kayral, “Eve iki asgari ücret giren ailelerin kazançlarının yüzde 40-50’si sabit giderlere harcanıyor. Yemek, giyim kuşam, okul, iş, sosyal yaşam harcamaları için ailenin eline son derece kısıtlı para kalıyor. Sıradan bir market alışverişi bile artık 500 TL’yi aşıyor. Aileler ancak çok sıkı tasarruf tedbirleri uygulayarak aşırı borçlanmadan aybaşını getirebiliyor” dedi.

DİJİTAL ALIŞVERİŞ

İnternetten alışverişin “sıkı tasarrufta” en etkin yol olduğunun altını çizen Güçlü Kayral, şunları söyledi: “Tasarrufun bir numaralı kuralı, satın alınacak ürünün en uygun fiyatlısına ulaşmaktır. Fiziksel dükkanlarda buna ancak çok gezerek, araştırarak ulaşabilirsiniz. Yine de tam amacınıza ulaşamayabilirsiniz. Aradığınız ürünün en uygun fiyatlısı yakın çevrenizdeki bir dükkânda değil de bir başka semtte, hatta bir başka ilde olabilir. Dijital alışverişte, karşılaştırma sitelerini kullanarak her ürünün en uygun fiyatlısına ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz kargoyla, Türkiye’nin en ücra köşesinden mal ve hizmet satın almak da ancak dijital alışverişle mümkün. Avantajix.com gibi her alışverişe nakit para ödeyen siteler kullanıldığında alışveriş çok daha cazip hale gelebiliyor. Fırsat siteleriyle indirimlere, kampanyalara her an ulaşmak için bir tık yetiyor. İnternetten alışverişte yol parası da yok. Ürün kapınıza kadar geliyor. Bu nedenle dijital pazarların müşterilerinin sayısı sürekli artıyor.”

Anketin özü şu;

Son dönemlerdeki fiyat artışlarıyla birlikte bir ailenin sadece ev içi aylık asgari sabit gideri 3200 TL’ye yükseldi…

Asgari ücret, 4250 lira oldu…

Sabit gider, 3200 lira…

İkisini çıkar, geriye 1050 lira kalıyor…

Gel de 1050 lira ile geçin…

Çocukların yüzde 64’ü

bilgi teknolojilerini istiyor

Uzaktan eğitim konularını kapsayan küresel Kaspersky anketi, ebeveynlerin ve çocukların BT alanındaki iş fırsatlarına dair tutumunu ortaya koydu. Ankete göre, Türkiye’deki genç katılımcıların % 60’ı bilgi teknolojileri alanını ilgi çekici buluyor ve % 64’ü gelecekte bilgi teknolojileri alanında çalışmak istiyor. Türkiye’de katılımcıların %32’si alanda çalışmayı hiç düşünmedi ve sadece % 4’ü bu alanda çalışmak istemiyor…

Market yasağı

ekmeği ucuzlatır

Ekmek 3 lira… Fırıncılar maliyetten, vatandaş pahalılıktan şikayetçi… Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, süpermarketlerde ekmek satışının yasaklanması halinde elde edilecek tasarruf miktarı ile uygulamada yaşanacak olumlu ve olumsuz gelişmelere ilişkin bir çalışma yaptı. Çalışmaya göre, Türkiye'de üretilen günlük yaklaşık 100 milyon ekmeğin 65 milyonu süpermarketlerde satılıyor. Ekmeğin sadece bakkal ve büfelerde satılması halinde fırıncı maliyetinin yıllık 7 milyar lira düşeceği, bu sayede ekmeğin 20 kuruş ucuzlayacağı hesaplandı. Ekmek ucuzlatılsın da, kim ne karar alacaksa alsın.