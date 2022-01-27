Henüz elektrik faturanız gelmediyse halen mutlu bir insansınız

2022'nin ilk sabahı açıklanan zamlar arasında en çok dikkat çeken, kademeli olarak %50 ila %125 arasında değişen elektrik zammı oldu.

Ama öyle hemen gözünüz korkmasın, belli bir kilovatı geçmezseniz %125’lik zam dilimine girmeyebilirsiniz.

Aylık 150 kilovatsaatlik tüketim kritik sınır olarak belirlendi. Bunun altındaki ve üstündeki harcamalar farklı fiyatlandırılacak.

Zamma sadece %50 oranında maruz kalmak için ayda 150 kilovatsaatten az tüketmek gerekiyor. Tüketim bu sınırın üstüne çıktıkça, hissedilen zam seviyesi de artacak.

Sizce 150 kilovatsaatin altında tüketim tasarrufu yapılabilir mi?

Bir çamaşır makinesi tek yıkamada 1 kilovat elektrik harcar, iki günde bir çalıştırılırsa ayda 15 kilovat yapar, bulaşık makinesi ise tek programda kullanıldığında 1.2 kilovat elektrik harcar, bunu da iki günde bir çalıştırdığınızı düşündüğünüzde 18 kilovat elektrik yapar. Bir buzdolabı aylık 36 kilovat elektrik harcar.

Evde her gün açılan bir diğer elektrikli cihaz olan televizyon ise ayda 30-35 kilovat elektrik harcar.

Bunların dışında evde kullanılan su ısıtıcıları, kombi, saç kurutma makinesi, çamaşır kurutma makinesi, ütü, mutfak robotu, fırın, davlumbaz, elektrikli süpürge, klima gibi elektrikli cihazların da çalıştığını düşündüğümüzde, aylık 150 kilovatın altında kalmak pek de mümkün görünmüyor.

Sıkı bir tasarruf yapsanız da bu ay elektrik faturalarınız biraz canınızı sıkacak. Şimdiden söyleyeyim, bir önceki ayın faturasının iki katından fazla faturanız gelirse, telaşa kapılmayın, artık hep öyle yüksek ödeyeceksiniz. Boşuna sinirlenip kendinizi germeyin, bu duruma maalesef hepimizin alışması gerekiyor.

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Helal olsun sana…

Askıda ekmekten sonra askıda yemek uygulaması da başlatıldı. Kandıralı bir esnafın hayata geçirdiği proje takdir edilecek tarzdan. Askıda yemek sayesinde ihtiyaç sahipleri aç kalmıyor, bu soğuk havada midelerine birer sıcak çorba giriyor. Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi Kışla Caddesi Şehitler Sokak’ta faaliyet gösteren Hanımeli Yemek, herkese örnek olacak bu davranışı sayesinde mahallesinde aç insan kalmasın istiyor. Başlattığı proje ilgi görüyor. Zaman zaman askıda yemek olmasa da geleni geri çevirmeyen işletme iyi bir takdiri hak ediyor. Para kazanırken dua almayı da ihmal etmeyen işletmeye “Helal olsun” demek gerekiyor.

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222 Nolu hat

“Pat” diye kaldırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından iki şehir arasına konulan hat, 2018’in temmuz ayında seferlerine başlamıştı. 7 gün boyunca belirli sefer saatlerinde hizmet veren hat, iki il arasındaki ulaşım için çok önemliydi. İşe gitmek için, hastaneye ulaşmak için ve okula gitmek için tercih edilen hat, büyük ilgi görmüştü. Kocaeli ve Sakarya arasında seyahat eden vatandaşlar için müjde olan otobüs seferleri Kocaeli İzmit Otogar ile Sakarya Korucuk Bölgesi (Karaman Yeni Kent Hastanesi) arasında seferler yapıyordu. Hafta sonu dahil olmak üzere saat başı karşılıklı seferler yapılıyordu. Sivil 10 TL, öğrenci 8 TL’ye taşınıyordu. Herkes bu hattan çok memnundu. Ancak geçen hafta aniden kaldırılan hat büyük bir mağduriyete neden oldu. Bu güzergahı kullanan vatandaşlar şimdilerde daha uzun bir yolculuk yaparak İzmit’e ya da Sakarya’ya gidiyor. Güzergâhta bu hattı kullanan vatandaş hattın yeniden seferlerine başlamasını istiyor.