İlk yarıdaki en ideal 11 nasıl olurdu

İşimiz ahkâm kesmek değil. Sadece kente yansımaları aktarmak, vatandaşın sesi olmak ve kendi düşüncelerimizle de bir kılavuz olabilmektir…

1.Ligin ilk yarısı boyunca Kocaelispor'un macerasında, ayakta durabilen ortalama 11 çıkarabilirim sizlere…

Ve baştan yazalım, şaşıracaksınız, bu 11’de ilk 4 haftaya değil 18 haftaya bakınca, Dino benim kadromda da banko oynuyor…

Neyse yine Dino ile başladık. Benim kadromda kalede Korcan, sağda Semih, ortada Diogo ve Musa Nizam, sol tarafta Atilla, önlerinde Mehmet Taş, 4'lü blokta Cisse-Benhur-Diop-Tisdell, santrfor Dino yer alırdı. Mustafa Reşit Akçay ise sık sık bu kadroyla oynamaya çalıştı. Zaten bu fikri de bize o verdi. Sadece geçişlerde hata yaptı. İi oynayan bir adamı sonraki hafta kesti, kötü oynayanda ısrar etti. Dino’nun patlaması için ilk 4hafta sabrettik, puanlar cayır cayır yandı, adam takımı 10 kişi bıraktı, sonra da coştu ama farkı kapatamadık. Tabii milli maçlar en büyük sıkıntımız olurken, Tisdell ve Cisse milli takımlardan yorgun ya da sakat döndü. Cezalılar da çabası oldu…

Akçay ideal on birin sürekli oynat(a)madı…

17 futbolcu transfer ederek rekor kıran Kocaelispor, diğer 18 takım içerisinde Play-Off’tan son anda çıkan ve geciken tek takım olarak darbe yedi.

Yani bence ilk yarı boyunca ön ideale yakın kadro böyle olurdu. Yazdığım gibi bu tamamen benim kendi şahsi fikrim, kimseyi bağlamaz. Transferler var. Kimler katılacak, kimler gidecek? Bu aşağı yukarı belli. Onlarla çok farklı çizgiler da buluşacağız. Tabii yepyeni bir teknik kadro ve başında Mehmet Altıparmak var. İlk yarı boyunca bu kadroyu teşhis etmiştir. Ona göre de bir kadro çıkaracaktır. Ama iyi oynayan oyuncular da ısrar etmek, çok az değişiklik yapmak, ideal 11 bulmak ve bu kadroyu ezberleyip , ezberletmekle başarı gelecektir.

Turgay Karslı devam etmeliydi…

Mehmet Reşit Akçay’ın yardımcısı Turgay Karslı’nın bu takımda ne kadar otoriter ve ne kadar başarılı olduğunu herkes kabulleniyor…

Ama nedense yönetim ve bizzat Akçay’ın kendisi onu kabullenmedi…

Akçay’ın geçen yılki başarısında büyük pay Karslı’nındı…

Ben olsam onunla devam ederdim ve Akçay’ı da bu kadar yormazdım…

Yeni teknik adama ve masrafa ihtiyaç kalmazdı…

Olmadı…

Vuslat artık başka bahara Tugay hocam…

Her şey için teşekkürler…

BAL’da kar bahane, kâr şahane: Bu lig hemen 4.Lig olarak tescillenmeli…

Hafta sonu başlayacak olan BAL için erteleme kararı geldi. Ülkede mahalli amatör ligler oynanıyor ama bölgesel amatör lig oynanamıyor… Bun asıl bir garabettir ?.. Pandemide yerden yere vurulan Bal takımları, bu hafta de ikinci yarıya başlayamıyor.

Kar bahane…

Kâr şahane…

Sırf transfer için bir hafta erteleme geldi…

Bu nasıl bir amatör ya…

Transfer için bir hafta kaydırma yapılıyor…

Yuhhhh…

Yerel amatör lig maçları oynanıyor, BAL erteleniyor. Acaba kimin imkânı daha fazla ?..

Bu lig arap saçına döndürülmüştür. Rafet El Roman’ın sözlerinin şarkılarına oturmaması gibi, bu ligde bu futbola oturtulamamıştır…

Yaşlı oyuncuların son voleyi vurma yeri haline gelmiştir. Genç oyuncular kendine pek yer bulamamıştır. BAL, pandemi, kar, ekonomi derken çökmüştür…

İflas etmiştir…

Tek çıkar yol, yarı profesyonel değil, tam profesyonel yapılması ve 4.Lig olarak tescillenmesidir…

Bölgesel olarak oynatılmaya devam edilebilir. Dünyada da böyle uygulanmaktadır…

TFF’nin gelecek sezona hazırlık anlamında, 4.Lig’i devreye koyması şart olmuştur…

Arapsaçını çözmek için tek çare budur…

Kocaeli günlükleri: Derince çöplük sahasını unutmayan var mı ?..

Yeni köşemizde, kentin dört bir yanında yaşadığım anılarımı anlatmak istiyorum izninizle. Burada amaç benim kendimi anlatmam değil, tanıklıklarımı belge olarak sunup, tarihi anlatmaktır. Kente ve kent sporunun yakın tarihine bir bakıştır. Bugün, 60 Evler'de, halk efsanesi olan 70’lerdeki Çöplük Sahasında yaptığımız maçlar aklıma geldi. 95 Evler ile 60 Evler sınırında, ismi üzerinde çöp dökülen bir bölüm vardı. Orasını saha yapmıştık ve maçlar oynadık. Turnuvalar bile düzenlenmeye başlanmıştı. Top oynayanlardan biriydim. Yusuf Uzuner hocam Derincespor da oynuyordu. Rahmetli Ali Aydemir de beni orada bir takıma transfer etti. Transfer ettiği takımın adı, kendi mahallesi olan Dumlupınar takımıydı. Beni turnuvada oynattı. Birbirinden güzel goller attım, bir anda herkesin dikkatini çektim. Zamanın efsane takımı Derincespor, Derince Gençlerbirliği gibi kulüpler beni transfer etmek istedi. Şimdi o çöplüğün olduğu yerde tesisler yükseldi. Bambaşka bir yer oldu orası. Ancak çöplük anıları yaşatılmalı. Diğer mekânlar da öyle. Bu kentin bir spor müzesi yok. Haydi Kocaelispor Müzesi'ni geçtim. Bir sürü şuralar toplandı. Çalıştaylar yapıldı. Ama hâlâ büyük bir utanç olarak Kocaelispor Müzesi diye bir gerçek yok. Kocaelispor hafızası yok deyince de alınıyorlar. Hiç alınmayın, çöplük sahasının yerinde bir tabela bile yoksa, o yıllarda oralarda yaşayanlar, çocuklarına, torunlarına anılarını anlattığında, burasının neresi olduğunu nasıl gösterebilecekler? Geçmişimize sahip çıkmıyoruz. Şimdi sorun bakalım, bana ukala şekilde Derince'ye anlatanların kaç tanesi çöplük sahasını bilir. 60 Evler’de, 95 Evler’de Tütünçiftlik Duruder gençliği ve Asım Uğur hocayı kaç kişi hatırlar. Devam edeceğiz…

Günün tarihi:

(28 OCAK 2003-SALI)

BÜLENT UYGUN'DAN YEŞİL SAHALARA SESSİZ VEDA

Fenerbahçe formasını giydiği 1993-1994 sezonunda gol kralı olan Bülent Uygun, yeşil sahalara sessiz bir şekilde veda etti. Attığı her gol sonrasında taraftarlara verdiği asker selamıyla tanınan tecrübeli futbolcu, şu anda Süper Lig'deki 40 futbolcunun menajerliğini yapıyor. En son 2. Lig'de mücadele eden Sivasspor'da forma giydiğini belirten Bülent Uygun, 3 hafta önce futbolu bırakmasına rağmen Japonya, Çin ve Güney Kore'deki takımlardan transfer teklifleri aldığını söyledi. Kocaelispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olduğu sezon 23 golle gol kralı olan Bülent Uygun, bazı çirkin iddialar yüzünden sarı-lacivertli takımdan ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti. Daha sonra tekrar Kocaelispor'a döndüğünü, ardından Çanakkale Dardanelspor, Trabzonspor, Zonguldakspor ve Sivasspor formalarını giydiğini bildiren tecrübeli futbolcu, "Futbol en nankör mesleklerden biri. Maalesef, ben de bu nankörlükten nasibimi aldım" dedi. Uygun, Ali Akdeniz, Kaan Dobra, Fatih Tekke, Metin Aktaş ve Mustafa Şahin gibi Süper Lig'deki 40'a yakın futbolcunun menajerliğini yaptığını kaydetti. 32 yaşında olmasına rağmen Japonya, Çin ve Güney Kore takımlarından transfer teklifleri aldığını dile getiren Bülent, bu teklifleri değerlendirebileceğini de sözlerine ekledi.

Günün sözü:

Sahip olmaya değen hiçbir şey kolay değildir.

Karikatür

Günün fotoğrafı:

Günün fıkrası

Pişkin…

Futbolcuyu bir kadınla aynı evde basarlar. Futbolcu daha pantolonunu giymeye fırsat bulmadan karşısında gazetecileri görür. Gazetecilerden biri sorar: – Bir şey söylemek istiyor musun?

– İstiyorum. Biliyorsunuz herkes eskiden beri Türk futbolundaki altyapı eksikliğinden bahseder durur. Görüyorsunuz altyapıda hiçbir sorun yok.