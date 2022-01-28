Gerçek bir savaşçı, asil bir centilmen: Rafael Nadal… Teşekkürler asil Türedi’ler…

Dün sabah erken saatlerden itibaren Avustralya’daki yarı finalde Berrettini ile usta Nadal arasındaki müthiş savaşı izledim…

Nadal 35 yaşında, 20 Grand Slam sahibi…

21’le rekor kırmak istiyor…

Berrettini 25 yaşında…

Sadece Nadal karşısında direnmek istiyor…

Savaşçı Nadal, 6-4, 6-2 ile ilk iki seti alıyor…

Hiç de yarı finale yakışır bir Berrettini yok…

Şaşkın…

Ürkek…

Çirkin ördek yavrusu gibi…

Sakatlıktan dönen Nadal ile müthiş…

Gerçekten görüntüsü, centilmenliği, sessizliği, tüm yaşamını korttaki savaşa adamış bir Mohikan…

“Heh, şimdi yorulur” dediğiniz anda yeniden dinamikleşiyor…

Kortu rakibine dar ediyor…

Biyonik adam mı dersiniz, 6 milyon dolarlık adamı dersiniz, ne derseniz deyin…

Ama efsane demeyi unutmayın…

Evet Berrettini’yi biraz gevşek bıraktı…

Aslında sanki moral vermek ister gibiydi…

3.seti rakibine verdi…

Gerçekten heyecanlandı, coştu şov yapmaya kalkıştı…

Ama usta biletini kesti…

4.sette maçı kopardı ve finale yükseldi…

Bu müthiş keyifle güne başlamak daha da müthişti…

Bana tenisi yeniden sevdiren İzmit Tenis Kulübü başkanımız İzmit beyefendisi Metin Türedi ve asil eşi Havva Türedi hocama çok çok teşekkür derim…

Bu kentin yararlanamadığı büyük değer Fikret Özcan: Antrenman temposu mutlaka yükselmeli

Kocaelispor’un eski antrenörlerinden, kentin mir türlü yararlanmayı akıl edemediği isim Fikret Özcan, teknik direktörlerin antrenman temposunun azalması adına oluşabilecek tüm unsurlara izin vermemeleri gerektiğini belirtti…

Ülkemizde futbolun başındaki isimlerden birisi olan Hamit Altıntop kısa bir süre önce yaptığı açıklamada “Türkiye’de antrenman temposu çok düşük” demişti…

Bu doğru…

Özcan hocaya kulak velim o halde…

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“Altıntop’un, futbolumuz açısından farklı tespitleri de var. Bu tempo konusuna gelirsek… Ülkemizde antrenman periyodizasyonları planlayıp hazırlamakta ciddi eksiklerimiz var. İyi bir antrenman programının her saniyesi, bir kalp cerrahının ameliyat esnasındaki dikkati ve titizliğiyle hazırlanmalı ve antrenmanın her saniyesi çok iyi planlanmalıdır.

Bekleyemezsin

Ülkemizde antrenman tempomuza çok dikkat edilmiyor, ancak maçlarda futbolculardan %100 tempoyla oynamaları isteniyor. Antrenmanda düşük tempo ile çalışıyorsan maçta yüksek tempo ile oynaman mümkün değildir. Bunun olması için antrenmanda da yüksek tempoda çalışmalıyız. Antrenman yükü maçtakine yakın olmalı ya da maç yükünü karşılayacak düzeyde olmalıdır.

Olumsuz etkiler

Tüm bunları düşündüğümüzde, teknik direktörlerin, antrenmanların tempolu ve sıkı geçmesi gereken “Dar alan” oyunlarına -Bir oyuncuymuş gibi- girmeleri o antrenmanın temposunu düşürür ve bu da oyuncu grubunun gelişimini olumsuz etkiler. Bu nedenle olabildiğince antrenman tempomuzu yükseltmeli ve kaliteyi düşürecek her türlü etkeni antrenman dışına taşımalıyız. Çünkü amaç antrenmanlarda da müsabakadaki seviyeye ulaşmaktır. (Teşekkürler Erdem Övüç kardeşim)…

Türk genci oynamasın diye, TFF 1.Lig’e dinamit attı: 7 yabancı oyuncudan biri, 2000 ve daha sonraki yıl doğumu olması gerekiyor..

Türk futbolunu adeta yaz boz tahtası haline getiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'de önümüzdeki sezon için yabancı oyuncusu sayısında değişiklik yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, takımların 2022-2023 sezonu için 5 yabancı yerine 7 oyuncuyu tescil ettirebilecekleri ifade edildi. Kulüplerin 7 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerektiği de açıklamada yer aldı. Yönetim kurulu, 2023-2024 sezonu için de 5 olarak belirlediği yabancı oyuncu sayısını 6 olarak güncelledi…

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Yani yabancıların gençlerine biz sahip çıkıyoruz, bizim gençler futbolu bıraksın diye…

Sana ne be kardeşim elin gençlerinden…

Sen kendi kendine baksana…

Ama Nihat Özdemir için futbol bir sektör…

Futbolcu, antrenör, önerici de müşteri…

Öyle değil mi ?..

Bakalım Hamit Altıntop, 2000 ve daha sonra doğumlu kaç gurbetçi getirecek ?..

GÜNÜN TARİHİ:

(29 OCAK 1998 PERŞEMBE)

KOCAELİSPOR'DA YARI FİNAL HEYECANI

Kocaelispor, Bursaspor karşısında elde ettiği 2-1'lik üstünlükle yarı final kapısını aralamanın mutluluğunu yaşıyor. Kocaelispor'un Türkiye kupasını kazanacak güçte olduğunu belirten teknik direktör Holger Osieck, "Bursa karşısında ikinci maç için istediğimiz sonucu aldık. Esasında bu tür maçlarda böyle skorlar kesinlikle ölçü olmaz. Fakat, ikinci maça rakibimize oranla daha rahat çıkacağız. Kendi saha ve seyirci avantajımızı iyi kullanarak Bursaspor'u kupadan safdışı bırakacağız" dedi. Kulüp Başkanı Sefa Sirmen de, geçen hafta kendi sahalarında aldıkları Altay yenilgisini Bursa galibiyetiyle unuttuklarını belirterek, "Bizim futbolcularımızın yenemeyecekleri takım yoktur. Futbolculardan öncelikle kupayı kazanmalarını, ligde de gidebildikleri yere gitmelerini istiyoruz. Onlar bizi sevindirsinler, biz de onları fazlasıyla memnun ederiz" diye konuştu.

GÜNÜN KARİKATÜRÜ

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

KARDA KARAKUCAK

GÜNÜN SÖZÜ:

"Bence Galatasaraylılık din gibi, mezhep gibi yerleşmiş, köklü bir inançtır. Galatasaraylılığımla her zaman gurur duyarım"-METİN OKTAY

GÜNÜN FIKRASI:

Ahhh final…

Takımın bütün futbolcuları kadının peşindeydiler. Kadın kaleciden başlayıp, sağbek solbek derken santrfora kadar ulaşır. Kulübün kutlama gecesinde ise sol açığın kolunda gelir.

Bu işe şaşıran idarecilerden biri santrforu bir köşeye çekerek sorar: – Yakın zamana kadar, bu kadının gözdesi sen değil miydin?

Santrfor cevap verir:

– Evet, efendim öyle idi, ama finallerde elendik…