Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Türkiye’de emekli olmak zor…

Emekli olduktan sonra yaşamak daha da zor…

Zira emekli maaşları çok düşük…

14 milyon emekli varsa, muhtemelen 12 milyon emeklinin maaşı, mevcut asgari ücret olan 4250 liranın altındadır…

Dün köşemde belirtmiştim…

Bir ailenin aylık sabit gideri, 3200 lira…

Asgari ücretten düş, geriye 1050 lira kalıyor….

Harca harca bitmez…

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Emekliler ne kadar mağdur olsa da, bankalar emeklinin maaşına göz dikmeye devam ediyor…

Bankalara, emeklilere promosyon veriyor…

Ocak ayında emekliye yapılan yüzde 25 zamdan sonra, banka promosyon reklamları daha da arttı… Sözcü gazetesi, konuyla ilgili bir haber yaptı… Birlikte okuyalım;

MAAŞINI 3 YILLIĞINA TAŞIMA

Emekli promosyonu, emekli maaşını üç yıllığına bankalara taşıyanlara veriliyor. Çok sayıda emekli için promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Yeni promosyon için emeklilerin bankaya gidip 3 yıl geçerli promosyon sözleşmesi imzalaması gerekiyor. Bankalara göre farklılık gösteren emekli promosyonu genel olarak 500 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişiyor.

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Bankaların SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında milyonlarca emekli, maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon alabiliyor. Peki emekli banka promosyonu ne kadar? İşte bankaların emekli promosyonları…

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 15 Kasım 2021 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşımayı taahhüt edenler 2.500 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilir.

Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara toplam promosyon 1.750 TL

Maaş tutar aralığı 1.500 TL – 2.499TL olanlara toplam promosyon 2.100 TL

Maaş tutar aralığı 2.500 TL ve üzeri olanlara toplam promosyon 2.500 TL

ZİRAAT BANKASI

* 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

* 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

* 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

DENİZBANK

* 1.500 Tl Altı maaş alanlar toplam promosyon 1,425 TL

* 1.500 TL – 2.500 TL arası maaş alanlar toplam promosyon 1,600 TL

* 2.500 Tl ve üzeri maaş alanlar toplam promosyon 1,750 TL alabilirler.

İŞ BANKASI

* 1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL,

* 1.500 – 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,

* 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL alabilir.

QNB FİNANSBANK

* Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 1450 TL,

* Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 1850 TL,

* 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 2.200 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

GARANTİ BANKASI

Banka 24 Ocak – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında, 1.500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 1.650 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 2.100 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 2.500 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.

HALK BANKASI

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

YAPI KREDİ BANKASI

20 Ocak 2022 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler 2.750 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Bir aylık net gelir 1.499 TL’ye kadarsa 1.650 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 2.100 TL; 2.500 TL’nin üzerindeyse 2.500 TL nakit promosyon ödenir. Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül ödenir.

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Bankaların emekliye verdiği promosyonu yukarıda sizinle paylaştım…

Emeklilere sesleniyorum, hesabınızı kitabınızı iyi yapın, hangi banka promosyonu daha fazla veriyorsa, maaşınızı o bankadan alın…

Ne kadar fazla promosyon alırsanız, sizin için o kadar iyi olur…

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RAPORLAR

Dünyanın trafiği en sıkışık şehirleri açıklandı.

1.Moskova

2.Mumbai

3.Bogota

4.Manila

5.İstanbul

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HAKLARINI ÖĞREN!

Eşlerden birinin diğerine “oğlum” şeklinde hitap etmesi boşanma nedenidir. (

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/6232 E. 2017/11551 K.)

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Türkiye kişi başına elektrik tüketimi ile ilk 10’da yer aldı

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, elektrik tüketimi ile alakalı yapılan araştırma verilerini inceledi. Ajans Press’inStatista verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki kişi başına düşen elektrik tüketiminin 3.348kWh olarak görüldü. Bu rakam en yüksek Kanada’da saptanırken, burada kişi başına düşen elektrik tüketim miktarının 15,438kWh olduğu kaydedildi. Kanada’dan sonra ABD ikinci sırada gelirken, elektrik tüketim miktarının 13,098 kWh olduğu belirlendi. Suudi Arabistan ise kişi başına düşe elektrik tüketim miktarı 10,239 kWh oldu. İlk on içerisinde yer alan ve kişi başına elektrik tüketimi en fazla olan diğer ülkeler ise; Japonya, Fransa, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Çin ve Türkiye oldu. Nijerya’nın 157kWh tüketim miktarıyla listenin son sırasında yer aldığı belirlendi.

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