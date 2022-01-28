Kardeş belediyelerle işbirliği

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin artmasında belediyelerimiz hep öncü rolünü oynadılar. Geniş imkanlara sahip olup hizmet üreten belediyelerimiz diğer kurum ve kuruluşlara nazaran birçok alanda bilgi alışverişinde bulunup ortak hareket etme imkanına sahiptirler.

Hele de belediye başkanlarının bu konularda bilinçli ve istekli olmaları işbirliğini kolaylaştırıp başarı şansını üst seviyelere taşımaktadır.

Bu alanda Kocaeli hep önde olup ses getirici önemli hizmetleri gerçekleştirmiştir.

Büyükşehir Belediyemizin yıllar önce gerçekleştirdiği Türk Sosyologları Kurultayı unutulmaz önemli bir hizmetti. Türk Cumhuriyetlerinden gelen konuşmacılar ile birkaç gün süren kurultay önemli ve anlamlı olup iz bırakmıştır. Kurultay çalışmalarını ve ayrıntılarını makalelerimde dile getirmiştim.

Yıllarca devam eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında 41 ülkeden davet edilen çocukların burada kucaklaşmaları ve kültürlerini tanıtıp kaynaşmalarında unutulmaz anılar yaşamaları birçok alanda dostluk ve kardeşlik köprüsünü inşa etti.

2010 yılında Kartepe'de,

2011 yılında Derince'de,

2012 yılında Sekapark da Haydar Aliyev Kültür Evimiz,

2015 yılında İzmit Belediyemizin,

2018 yılında Körfez Belediyemizin verdikleri Haydar Aliyev adına açılan parklar, şehitler anıtı ve büyük bir törenle açılışı yapılan için de zengin bir kütüphane ile Türkiye’de ilk ve tek soykırım müzesi ve verdiği tarihi hizmetlerimiz kırkın üzerinde yerli ve yabancı televizyon kanallarında yayınlanarak dünyaya duyurmuştuk.

İzmit Belediyemiz ile Bakü Nesimi Belediyesinin kardeş olmaları. Bakü'de İzmit adına park açılışı.

Körfez Belediyemiz ile Göyçay Belediyesi’nin kardeş belediye olmaları.

Gerçekleştirdiğimiz konferanslar, paneller, kültürel toplantılar ve geziler derken, Kocaeli'nin bu hizmetleri 177 kez Azerbaycan medyasında yer aldığını yıllar önce belgelemiştik.

Bu öncü rolün gerçekleşmesinde Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanının Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun olmasının büyük rolü olduğu unutulmamalıdır.

Bakü’de gerçekleştirilen büyük toplantıya ikili hizmetlerde emeği geçen yukarıda adlarını dile getirdiğimiz belediye başkanlarımız davet edilerek teşekkür edilip plaketleri takdim edilmiştir.

İkili kardeşlik ve dostluklarımızın gelişmesinde ve gerçekleşmesinde destek veren tarihe geçen hizmetleri gerçekleştiren bütün belediye başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

AZERBAYCAN BELEDİYELERİNDEN GELEN İŞBİRLİĞİ TALEBİ

Üç gün önce beni Azerbaycan'dan arayan üst düzey yetkili bir yönetici "Daha önce bizimle işbirliği yapan belediyeleriniz dahil olmak üzere her konuda fikir alışverişinde bulunup, işbirliği yapacağımız Belediyelerle tanışıp konuşmak istiyoruz" dediler.

Bu talep ikili ilişkilerimizi artırıp büyük fayda yaratacağına inanıyorum.

Ortak akıl ve ortak çalışma ile tatlı bir rekabet yanında, birbirlerini teşvik ve noksanlıkları görme ve tamamlama bakımından bir fırsat yaratacaktır.

Gelişen ve genişleyen ilişkiler denize atılan bir taşın dalgalarının büyüdüğü gibi büyüyerek diğer Türk Cumhuriyetleri ile de ilişkilerin kurulmasına ve artmasına sebep olacaktır.

Tabi ki her faydalı hizmet ve işbirliğinin önüne kıskançlık, bencillik ve art niyetleri nedeni ile küçümseyerek tekerin önüne taş koyacakları unutmamak ve hesap etmek gerekiyor.

İrtibat kurmak için Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak bey,

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt bey ile görüşme sağlanarak bilgilendirme yapılmıştır.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan hanım aranmış toplantıda olduğu için bilgiler dün not olarak yazılarak kendilerine gönderilmiştir.

Birlikte güçlü olunur. Paylaşarak çoğalırız. Her siyasimizin partisi, düşünce ve uygulama anlayışları farklı olabilir.

Ama bu dünyada güçlü ve başarılı olmak, tarihe gerçek hizmeti yapmak için ortak akıl ile birlikte hareket etmeye mecburuz.

Türkiyemizin dünyada arkasının güçlü olduğunu görüp, bilmekteyiz.

Kısır döngüden çıkıp kucaklaştığımız zaman Amerika eski Başkanı Bill Clinton'nın dediği gibi" 21 asrın kaderini Türklerin kendilerine biçeceği rol belirleyecektir."

Türk dünyası bize kapısı açılmış tarihi fırsatlarla doludur.

Yolumuz açık!

Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.

Allah yardımcımız olsun.