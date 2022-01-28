Pandemi ortaya çıkmadan önce, arkadaşlar ile çay-kahve içip sohbet ettiğimiz bir yerde, son yakın yıllarda hiç görülmemiş şiddetli rüzgarların, ani hava değişimlerinin, çok yoğun yağışların küresel ısınmanın sonucu olduğunu söylediğimde, yan masada “kulak misafiri” bir kişi sözümüze karışıp beni “Felaket tellallığı ” yapmakla suçlamıştı.

Bunu söyleyen tanıdığım, yüksek tahsilli bir kişiydi. Ama benim “sakalım”, o kişinin de söylediklerimi gerektiğince irdeleyecek bilgi birikimi yoktu.

Bu hafta başında TV’lerde haberler dinledik; “Türkiye’ye İzlanda soğuğu geliyor”. Geldi ve özellikle İstanbul perişan oldu.

Bu haberler çıkınca aklıma gazetemizde yayımlanmış bir yazım geldi. İki yıl önce, 7 Aralık 2019 günü “Henüz Birinci Perdedeyiz” başlıklı yazım. Onu aşağıda kaynak olarak gösterdiğim iki bilimsel yayını çevirerek hazırlamışım.

Bakın neler yazmışım; o yazıdan bazı satırlar:

Atmosferde, sera gazlarının ve özellikle karbondioksitin artışına bağlı olarak dünyanın 15 (onbeş) derece olması gereken ortalama sıcaklığı artmaktadır. Son yıllarda bu artış çok hissedilir bir duruma gelmiştir.

Isınmada bu artış, olayın birinci perdesi.

Bu birinci perdede başrolde denizler var. Çünkü onlar karalardan daha fazla yer kaplıyor ve dünyamızın ısınmasında payı %93 oranında. Yani ısının büyük kısmı okyanuslarda depolanıyor. Ama bundan, okyanus akıntıları olumsuz etkileniyor; kuvvetini kaybediyor ve yön değiştiriyor.

Buna ilişkin en tipik örnek Gulf Stream akıntısı. Bu akıntının genişliği 50-75 km. Derinliği 2-3 km, Sürati 3-10 km/saat. Her saniyede taşıdığı su 70 milyon m3 ( Yani Missisipi nehrinin taşıdığı suyun 1000 misli)

Gulf Stream akıntısı Meksika Körfezi'nden başlar, A.B.D boyunca uzanır ve Atlas Okyanusunu katedip İngiltere'nin kuzeyine kadar ulaşır. Bu akıntının yüzeydeki sıcak suyu, ekvatordan sonrasında kuzeye doğru yol aldıkça soğur. Fakat Kuzey-Batı Avrupa’nın iklimini yumuşatmanın yanı sıra batıdan gelip doğuya giden hava sistemlerini ısıtacak kadar sıcaklığını korur. Böylece kışın, kuzeyden gelen hava akımları Atlas okyanusunu geçerken belli bir ölçüde ısınmakta ve örneğin İngiltere bu sayede yaşam için uygun hava sıcaklığına sahip olmaktadır. Ancak akıntının taşıdığı su, buharlaşma nedeniyle daha tuzlu hale gelir ve yoğunluğu artar. Grönland'ın en kuzey kısmına ulaştığında o kadar yoğundur ki 3000m derinliğe kadar çökelir.

Bu evrede akıntı geriye doğru harekete başlar; bir şerit gibi okyanus tabanında hareket eder, gitgide ısınır, daha az tuzlu hale gelir ve yüzeye yönelir. Yani okyanus yüzeyinin dışında, farklı derinliklerde de süregelen bir yolculuk söz konusudur.

Küresel ısınmanın etkisinin olmadığı şartlarda olan budur.

Ama küresel ısınmaya bağlı olarak Grönland’ın buzulları eridiğinden Atlas Okyanusuna büyük miktarda tatlı su karışmaktadır. Deniz suyundan daha ağır ve daha soğuk olan bu sular Gulf Stream akıntısını yavaşlatıyor ve akıntının önceden ulaştığı en kuzey noktaya varmasını engelliyor. Avrupa Çevre Ajansının raporlarına göre bu akıntı son 1600 yılın en zayıf durumunda.

Şimdi ikinci perde başlıyor:

Çünkü kışın kuzeyden gelen hava akımları Atlas okyanusunu geçerken önceden olduğu gibi bu akıntı sayesinde ısınamayacak. Yapılan hesaplara göre bu akıntının iyice zayıflaması halinde Kuzey Batı Avrupa'nın iklimi Sibirya'ya benzer bir şekilde soğuyacak. Akıntı tamamen durursa sıcaklık 8-9 derece düşecek.

Yapılan araştırmalara göre bu durum bizim ülkemizi de etkileyecek. Gulf Stream zayıfladıkça kuzeyden gelen hava akımları hiç ısınmaksızın, bütün soğuk yapısıyla ülkemize de varacak. Haydi bakalım! Yazın çok yüksek sıcaklığa karşın, kışın çok düşük soğuklar.

Yerlerinizi alın ; ikinci perde başlıyor.

İşte yazılı ve sözlü basında “İzlanda soğuğu” başlıklı haberler ve kar yağışları ikinci perdenin başladığını gösteriyor. O yazımda belirtmemişim ama kuzeyden gelen ve ülkemize ulaşan hava akımları İzlanda’nın üstünden geçiyor.

Bana “Felaket tellalı “ diyen arkadaş… Yerini aldın mı?

Kaynak:

1)Piero Lionello, Il movimento degli oceani. Università di Padova

2)Ellen J.Prager with Sylvia A.Earle. 2000. The oceans.