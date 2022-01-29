Pandemi, tüm dünyada hayatı ters-yüz ederken, yüzyıldır veba ve virüs belasıyla uğraşmamış olan dünyalı, hazırlıksız yakalandı…

Ülkemizde de her gün bir uçak dolusu insan hayatını kaybediyor…

Bur durum korkunç bir tablo…

Hayata bakışı yeniden düzenleten bir durum. Yaşamın birçok alanını etkileyen virüs, doğal olarak en büyük sosyal aktivite olan sporu, sağlık katkısı anlamında da hayat şartı haline getirdi…

Dünya Kupası…

AAvrupa Şampiyonası…

Tokyo Olimpiyatları…

Pekin gibi büyük şampiyonalar…

Tenis şampiyonaları…

Avustralya’da, teniste kadınların finalini izlerken yazıyorum bu yazıyı. Avustralyalı ev sahibi Barty, ile Amerikalı Colins, her şeye inat müthiş bir maç izletiyormardı bu yazıyı yazarken. Tabii ki henüz kazanan belli değildi, ancak tartışmasız favori gösterilen Barty karşısında Colins iyi mücadele ediyordu…

Kazanma şansını bile artırmıştı ama Demir Leydi Barty, ilk seti 6-3 kazandıktan sonra, ikinci sette 5-1 geriden geldi, maçı 5-5’e kadar getirdi…

Bakalım ne olacaktı ?...

***

Her neyse asıl konumuz olan pandemiden etkilenen spor konunsa dönelim…

Eskiden havalı futbolcular için topun içinde hava var denirdi. Yani onların havalı olması, özgür yaşam biçimleri, kılıkları kıyafetleri, şımarıklıkları hoş görülürdü. Zaten bu işin doğasında var, böyle de olmalı.

Sporcu özgür olmalı ki başarılı olsun, yeteneklerini göstersin…

Duygularıyla hareket etmedikçe, takım sporları ve ferdi sporlarda mücadele etmenin bir anlamı olmaz zaten…

O mücadelede tat vermez…

Profesyonel spor yaşantısında, tabii ki pandemi sporculara çok şey kaybettirdi…

Nitekim artık maçlar, gösteriden çok zararı giderme alanına döndü…

Tıpkı sanatçıların konser veremediği için büyük zararlara uğraması gibi, yıldızlar da büyük başın büyük derdi olur misali büyük kayıplar yaşadı…

Pandemi, bir anda yıldızların olağanüstü kayıp yaşadığı bir dönem olurken, fazla abarttıkları şımarıklıklarının ve fazla kazançlarının da köpüğünü aldı…

Türkiye'de de “Enflasyonun köpüğünü alırız” diyenler gibi, yıldızların da köpüğü alındı. Profesyonel meslekleri olan sporculuk yaşantısına daha ciddi bakmaya başladılar sporcular…

Tıpkı, fabrikada bant başına dikkatle alışan asgari ücretli işçilerin dikkatine büründüler…

***

Her gün lir uçak dolusu insan ölüyor bu ülkede…

Pandemi nedeniyle…

Kadın cinayetleri de ona yaklaşıyor…

Ölenlere bir kez daha rahmet diliyorum…

Bir musibet bin nasihatten daha iyidir…

Pandemi sonrasında paralı sporun ruhunun çok çok üstüne çıkan anti-robotik sporcular diliyorum…

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Dip not: Grand Slam kraliçesi Barty, benim yazımı bitirmeme bile olanak vermeden, tie-bereak’e giden maçta rakibini ezerek yendi… Şampiyon oldu…

Derince kaybetme lüksün yok…

Bugün profesyonel futbol anlamında tek temsilcimizin maçı var…

Belediye Derincespor…

3.Lig 3.Grup ekibi Belediye Derince, benim çocukluğumun bir bölümünün geçtiği Derince’yi temsil ediyor…

Bugün kritik bir maça çıkacaklar…

Ya Play-Off ve arkasından 2.Lig diyecekler…

Ya da ‘sıradan’ takım unvanını sürdürecekler…

Bu açıdan bugün Derincesporluların da, Derincelilerin de kritik bir günüdür…

Bir zafer bekliyoruz…

Kocaelispor’un maçının olmadığı böyle bir günde Belediye Derince ile gülelim istiyoruz…

Kocaelispor’un bir alt ligde mutlaka bir pilot takımı olmalı diyoruz…

Kocaeli Günlükleri: Enine 2 futbolcu, boyuna 40 futbolcunun sığdığı tarihi stat hangisidir ?..

Hiç merakta bırakmamayım sizi…

Bağdat sahasıdır…

Kandıra Sapağı’ndaki Erenkaya’nın benzinliğinin olduğu yerde eskiden in cin top oynuyordu…

Tren yoldu ile D-100 arasındaki alanda da yemyeşil mis kokulu, ama köstebek yuvası gibi bir alan vardı…

Eski İzmitliler iyi bilir… Özellikle Paşalılar…

Kentin tek nefes alınabilen alanı buydu…

Biz Baç’tan kalkıp oralara kadar gider ve maçlar yapardık…

Tabii ki tabanvay olarak…

Sahanın eni dediğim gibi 2 kiyilik, ama boyu 40 kiyimikti…

Yani iki takımın tohplmamı, 20’yer en rapat rahat oqnaaybili8di…

Bendeniz de sol açık oynadığım için, savunmadan bana gelen 100 metrelik paslara 100 metreci gibi koşar yetişirdim, yani sahanın boyunu artık siz hesap edin…

Ben diyeyim 150 metre, siz deyin 200 metre…

Sonra da terli terli Çukurbağ’da döner, bir maç da orada okulun bahçesinde yapardık…

Yani biz erkek değil, adamdık…

Topumuzu da adam gibi oynardık…

Ayakkabı parçalanınca yalın ayak oynayabildiğimiz tek yer orasıydı…

Şimdikilerin hayali bile bunu canlandıramaz…

Burada eskiden tek bir kulübe bile yoktu…

Cem hocadan Medvedev-Rafa Nadal yorumu

Cem Çetin hoca köşesini hayil boş bırakmıştı. Şimdi son yazısını paylaşıyorum…

“Nadal, Berrettini ve Tsitsipas’tan sonra yarı finalin son ismi Daniil Medvedev oldu. 2 numaralı seri başı Rus raketin, son 8’deki rakibi Kanada’dan 9 numaralı seri başı Auger-Aliassime’di. Maça iyi başlayan 21 yaşındaki Kanadalı oldu. Aliassime öyle müthiş bir başlangıç yaptı ki ilk iki seti 7-6 ve 6-3’lük setlerle kazanıp 2-0’lık üstünlüğü yakaladı. Maçın ilk iki setinde Aliassime, gerçekten müthiş bir performans ortaya koyup Medvedev’i çaresiz bıraktı. Kanadalı raketin etkili oyununda, servisleri belirleyici etkenlerden bir tanesiydi. Maçı 18 ace ile bitiren Aliassime’in, servisleri kadar oyun stratejisi de dört dörtlüktü. Yeri geldi file önüne çıktı, yeri geldi son vuruşları smaçlarla bitirdi. Kanadalı ilk iki sette tam bir gövde gösterisi yaparken, Medvedev ise oyun disiplininden uzaklaşmayıp maçta kalmasını bildi. Aliassime gibi Medvedev’in de servisleri çok etkiliydi. Maçın en kritik puanlarında 25 yaşındaki Medvedev, servislerden kazandığı puanlarla yavaş yavaş maça ortak olmaya başladı. Maç boyunca Medvedev’in, tıpkı Federer gibi soğuk kanlılığını koruması, takdire şayan bir durumdu. Son 1-2 yıldır Rus raketin zirveye çıkış sürecinde bu sakinliği, onu rakipleri karşısında daha etkili kılmaya başladı. Tabii Rus raketin, etkili servisleri ve savunması da onun en önemli silahları. Melbourne’de kusursuz çalışan bu silahlar Medvedev’i mutlu sona taşıyacak gibi…

GÜNÜN TARİHİ:

(30 Ocak 2005-Pazar

2. LİG A KATEGORİSİ:

ALTAY: 2 KOCAELİ: 2

Türkiye 2. Futbol Ligi A Kategorisi'nde bugün oynanan maçta Altay, kendi sahasında Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı.

STAT: Alsancak

HAKEMLER: Orhan Erdemir **, Serkan Ok **, Orkun Aktaş **

ALTAY: İlker **, Yasin **, Ramazan **, Onur **, Serkan ***, Hayri **, Ali *** (Murat İsmailoğlu dk. 83 **), Tayfun **, Ferdi ** (Murat Alemdar dk. 74 **), Ahmet ** (Müjdat dk. 62 **), Oktay **

KOCAELİSPOR: Hakan **, Faruk **, Bülent **, Koray *, Haydar ** (Fazlı dk. 81 **), Cem **, Engin ***, Amer **, Ercan ***, Kaan Dobra **(Fatih dk. 70 **), Serhat ** (Cihan dk. 55 **)

KIRMIZI KART: Koray (dk. 24) (Kocaelispor)

GOLLER: Engin (dk. 9 pen.), Ali (dk. 25), Serkan (dk. 41), Ercan (dk. 45)

SARI KARTLAR: Ferdi, Onur (Altay), Serhat, Ercan (Kocaelispor)

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

-Elimin hamuruyla da, ayağımın çamuruyla erkek işine karışırım…

Karikatür

GÜNÜN SÖZÜ:

-Beckham ile genç milli takımdayken televizyonda Spice Girls'ü izliyorduk ve bana dönüp, "Dans eden kızı görüyor musun? Onunla evleneceğim" dedi. O kız Victoria'ydı… (Gary Neville)

GÜNÜN FIKRASI:

Bir gün Real Madrid, Fenerbahçe’yle maç yapmak için Istanbul’a gelecekmiş. Binmişler uçağa, Real Madrid’li oyuncular çok üzgün. Zidane kaptan olarak sormuş tabii:

– Ne o çocuklar yüzünüzden düşen bin parça?

Raul demiş ki:

– Ya abi fenerle oynamayı hiç istemiyoz.

Stata gelmişler. Hala millet surat yapıyor. Zidane arkadaşlarına;

– Siz gidin İstanbul’u gezin, ben Fenerbahçe’yle tek başıma maç yaparım. demiş.

Bunu duyan arkadaşları sevinçten havalara uçmuşlar. Hemen dalmışlar İstanbul gecelerine. Maç başlamış. Devre arası Real Madrid’li futbolcular stada gelmişler ve skorboarda bakmışlar Real Madrid 1-0 önde. Demişler bi Laila yapalım gelelim bari. Maçın sonunda geri gelmişler. Bir bakmışlar skor 1:1. Gitmişler soyunma odasına Zidane’yi kutlamaya, ancak Zidane almış başını iki elinin arasına ağlıyor.

– Niye ağlıyorsun, sen bütün takıma karşı tek başına oynadın ve maç berabere bitti. Bu mükemmel bir şey.

Zidane cevap vermiş;

– Eğer maçın 60. dakikasında kırmızı kart görmeseydim, farka gidecektim. Ben ona üzülüyorum.