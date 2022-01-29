Ek gelir kazanmak için 21 yol!

Bu önerileri akıllıca kullandığınız takdirde, bütçenize azımsanmayacak miktarda katkı yapacağınızdan emin olabilirsiniz. İşte az maaşla geçinenler, daha doğrusu “geçinemeyenler” için rahatlıkla yapılabilecek ek iş önerileri...

1. ESKİ EŞYALAR

Eğer kullanmıyorsanız ve sizin için manevi değeri yoksa neden onların sayesinde ek gelir elde etmeyesiniz ki? Gereksiz ev eşyalarınızı, giysilerinizi ya da kullanmayıp bir kenara attığınız şeyleri satmak, yaşam alanınızı temizlemenizi ve aynı zamanda ek gelir elde etmenizi sağlar!

2. EL İŞİ… EL SANATLARI

Eğer el sanatları ile ilgileniyorsanız, online alışveriş siteleri ile bunları satışa sunabilirsiniz. Bu tabii ki sizi zengin etmeye yetmez, fakat büyük bir ek gelir elde edebilirsiniz.

3. HİZMETLER

Çocuklar, evcil hayvanlar ve yaşlılarla aranız nasıl? Eğer aranız iyi ise, bakıcılık yapmak için başvurabileceğiniz şirketler var. İnsanların değer verdikleri şeylere göz kulak olmak için, neden bu tür şirketlere zamanınızı ayırarak ek gelir elde etmeyesiniz ki? Bu tür iş imkanları, size ek gelir sağlayacağı gibi sosyalleşmenize de katkıda bulunacaktır.

4. SERBEST ÇALIŞMA

Eğer ifadeleriniz kuvvetli ise, ifadelerinizi gelir elde etmek için e-yayıncılara, yazı yazma sitelerine ve hatta bireysel yayıncılık sitelerine satabilirsiniz. Bu, yeni bağlantılar kurmak, yeni insanlarla tanışmak ve ek gelir elde etmek için çok iyi bir yoldur.

5. DANIŞMANLIK

Eğer yapabilirseniz, danışmanlık; eğlenceli, yararlı ve kazancı bol bir iştir. Özel ders danışmalığı, web sitesi yapımı danışmanlığı ve hatta röportaj danışmanlığı, kişisel danışmanlık, kitaplar ve makaleler için bilgi danışmanlığı gibi. Bunların hepsi size gelir elde etmek için yardımcı olabilir, fakat yaptığınız işlere karşı gerçekten tutkuyla bağlanmalısınız.

6. BLOG REKLAMLARI

Eğer bir bloğunuz varsa, bloğunuzu gelir elde etmek için kullanabilirsiniz. Yoğun ilgi gören bloglar, ilginç ve tartışmalı konuları oluşturmak için güçlü bir etken olabilir. Blog reklam satışı, kendi sitenize daha fazla ilgi çekmek ve ekstra gelir elde etmek için size yardımcı olacaktır.

7. YENİLİKÇİ FİKİRLER

Fikirleriniz altın değerinde olabilir. Yazarlar, gazeteciler ve her meslekten insanlar, her zaman değişik ve yenilikçi fikirler arıyor. Aynı zamanda bunların çoğu düşünce ve fikirleri için insanlara para ödüyorlar. Bundan dolayı bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz.

8. EDİTÖRLÜK HİZMETİ

Belki birer yazar değilsiniz, fakat kaleminizle ifade ettiğiniz duygular kuvvetli olabilir. Bunu fark edebilir ve daha iyi seviyeye taşıyabilirsiniz. Eğer şimdiye kadar, bir kez bile olsa ‘’Yazar bu kelimeyi kullanmış olsaydı daha güzel olurdu’’ şeklinde bir ifade kullandıysanız, serbest bir editör olma potansiyeline sahipsiniz demektir. Serbest yazarlar her zaman makul fiyatlara çalışıyor olabilirler. Belki kısa vadede az miktarda gelir elde edebilirsiniz, fakat itibarınız ve müşterileriniz arttıkça daha fazla gelir elde etmeye başlayacaksınız!

9. MAKALELER

Yazılı ifadeleri güçlü, başkalarının duygularını kolaylıkla kaleme alabilen insanlar, blog sahipleri için paha biçilmezdirler. Blog siteleri, makalelerinizi yayınlayarak kolayca gelir elde edebileceğiniz harika yerlerden biridir.

10. KAPAK TASARIMI

Eğer grafik programlarıyla bir şeyler yapmak ve kitaplardaki karakterleri ve resimleri hayal etmek hoşunuza gidiyorsa, bir kapak sanatçısı olmak için gereken her şeye sahipsiniz demektir. İyi bir serbest çalışan kapak tasarım sanatçısı, oluşturduğu kapak sayfası başına gerçekten yüklü miktarda gelir elde ediyor ve bu dalda hizmet veren siteler, önceden hazırlanmış indirimli kapak resimlerini alabilmek için sıraya giriyorlar.

11. FOTOĞRAF MANİPÜLASYONU

Fotoğraf düzenleme programlarını kullanmaktan ve fotoğrafları derleyip, manipüle etmekten hoşlanıyorsanız, bu hobinizi ek gelir elde etmek için kullanın! Fotoğrafları rötuşlamak, göz rengi düzeltmek, tatil ve doğum günü kartları hazırlamak bile ek gelir elde etmenizi sağlayacaktır.

12. GİZLİ MÜŞTERİ

Şirketler, müşterilerinin internet sitelerindeki ve mağazalarındaki deneyimlerini öğrenmek ister. Neden gizli müşteri olmayasınız ki? Gizli müşteriler, günde 3-4 saat veya tam zamanlı olarak çalışabilirler. Ayrıca bu iş, evde kalıp ailenize ve çevrenizdekilere de vakit ayırabilmeniz için harika bir imkan.

13. ARABA REKLAMLARI

Artan rekabetle orantılı olarak, her marka en küçük fırsatları bile değerlendirerek, ürün ve hizmetlerinin reklamlarını yapmak istemektedirler. Sayıları her geçen artan oranda, şirketler, araç giydirmeleri ile reklam organizasyonları yapmaktadırlar. Siz de, bu tip reklam yapan şirketler bularak, aylık 800-1800 TL arası değişen ücretler ile aracınızı şirketlerin ürün ve hizmetlerinin reklamını yapan reklam panosuna dönüştürebilirsiniz.

14. ALTIN TAKILAR

Her bir gramı değerli olan ve kötü günler için bir kenarda sakladığınız altınınızı nakite dönüştürerek ciddi bir gelir elde edebilirsiniz. Altının değeri oldukça dalgalı seyreder. Ama sahip olduğunuz miktarla doğru orantılı olarak, farkında olmadan bir hazinenin üzerinde oturuyor olabilirsiniz.

15. EVİNİZDEKİ BOŞ ODALARI DEĞERLENDİRİN

Evinizdeki kullanmadığınız odaları kiraya vermek pek de iyi bir fikir olarak gözükmeyebilir, fakat iyi birini veya öğrenci olan birilerini bulabilirsiniz. Evinizde bir odanızı kiralamak, lüks aramayan, sadece başını sokacağı bir odası olmasını isteyen insanların, kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı olmanızı sağlarken, aynı zamanda ek gelir elde etmeniz için de harika bir fırsattır. Çevrenizdeki kira oranlarına bakarak, evinizde kullanmadığınız bir odayı aylık ya da yıllık olarak kiraya verebilirsiniz.

16. SATIN ALIN VE İYİLEŞTİRİP TEKRAR SATIN

Bazen, gelir elde etmek için sizin de biraz harcama yapmanız gerekebilir. Çeşitli online alışveriş sitelerinden eski veya arızalı ürünler satın alıp, iyileştirip, tamir edip veya ek fonksiyonlar kazandırarak daha yüksek bir bedele satabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli kural, ürünü alırken, yeni yahut arızasız olarak çalışan, emsallerinin değerinin en fazla %50’sine tekabül eden bir değere satın almanızdır. Üzerine %25 kârla, satarken cazip fiyat avantajı ile müşteri bulmakta zorlanmazsınız.

17. ESKİ KİTAPLAR

Artık okumadığınız eski kitaplarınız varsa, onları değerlendirebilirsiniz. Sahaflar genellikle, satmak istediğiniz kitapları, düşük fiyata satın almak isterler, ama siz başka alıcılar bulursanız kitaplarınızı daha yüksek fiyata satabilirsiniz. Bu evinizde yer açmak ve temizlemek için harika bir yoldur.

18. ONLINE OYUN DANIŞMANLIĞI

İster inanın ister inanmayın, insanlar online oyunlar için yardım satın alıyorlar. Oyunlarla ilgili sorunları çözmek, püf noktalarını bilmek ve üst seviyedeki insanları yenmek için yardım alıyorlar. Online oyun danışmanı olmak, ek gelir elde etmenizi sağlayacak bir yoldur. O çıldırtan seviyeleri tek başına geçmek yerine, insanların sizden yardım alması sonucu çok iyi kazanç elde edebilirsiniz

19. GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR MALZEMELER

Şişeler, kutular, poşetler, gazeteler, tenekeler, camlar… Bunların hepsi aslında geri dönüştürülebilir maddelerdir. Çevrenizdeki geri dönüşüm merkezlerini, bu alanda çalışan internet sitelerini bulabilir, biriktirdiğiniz bu maddeleri belli bir bedel karşılığında satabilirsiniz. Bu durumda sadece çevreye yararlı olmakla kalmaz, ek gelir de sağlamış olursunuz.

20. FOTOĞRAFLAR

Amatörce yaptığınız hobilerinizi, gelir elde etmek için nasıl bir meslek haline dönüştürebilirsiniz ki? Bu alanda çalışan birçok site, karşılıklı telif haklarına uygun bir şekilde, paylaşım yapmak için fotoğraflar arıyor. Bunu yapmanın en kolay yolu, fotoğraf çekme hobinizi kullanıp, bol bol resim çekmek ve çektiğiniz resimleri onlara göndermektir. Eğer, fotoğraflarınız birden farklı yerde, sizin imzanız ile yayınlanırsa, bu size uzun süreli bir gelir akışı sağlayacaktır.

21. KENDİ İŞİNİZİ KURUN

Mevcut işinizi tekrar gözden geçirebilir veya şimdiye kadar hep yapmak isteğiniz işe başlayabilirsiniz. Unutmayın ki, ek gelir elde etmek için, yeni işe bazı harcamalar yapmanız, bazı şeylerden fedakarlık yapmanız gereklidir. Yaptığınız harcamalar sizi çok zorlamamalı ve zor durumda bırakmamalıdır. Sonuç olarak, bu makalede bahsedilen yöntemler, sadece sizin kendinize ne katmak isteğinize, ek gelir elde etme isteği ve çalışma arzunuza bağlıdır. Kaynak: Lifehack.org

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Soğuktan korunmak için neler yapmalıyız?

1.Güçsüz ve dayanıksız bir bünyeye sahipseniz çabuk hasta olursunuz. Bu yüzden kışın da spor yaparak vücudunuzu dinç tutun.

2.Beslenmeniz, sizi sıcak tutacak aşamalardan biri. Bu mevsimde de genellikle vitamin ve protein ağırlıklı beslenin.

3.Hem soğuktan koruyan hem de rahat edebileceğiniz bir mont veya ayakkabı alın.

4.Düzenli uyku bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Her gün 7-8 saat uyuyup, uykunuzu alırsanız daha az hasta olduğunuzu göreceksiniz.

5.Dışarıya çıktığınız zaman hava iyi olsa da önleminizi alın. Her zaman yanınızda ekstradan kaşkol, eldiven, atkı taşıyın.

6.Sık sık sıcak içecekler tüketmeye özen gösterin. Mesela meyve çayları ve ev yapımı dumanı üstünde tüten çorbalar büyük kurtarıcınız olabilir.

7.Yaz aylarındaki gibi dışarıya çıkmadan hemen önce duş almayın. Arada muhakkak 1-2 saat olsun. Kesinlikle ıslak saçlarla dışarıya çıkmayın.

8.Arkadaşlarınızla buluşmalarınızda kapalı mekanları tercih etmeye çalışın. Açık havada zaman geçirecekseniz de üzerinize muhakkak ekstradan şal isteyin.

9.Karlı ve buzlu havalarda dışarıda yürürken elleriniz cebinizde dolaşmamaya özen gösterin. Olası bir kayıp düşme durumuna karşı her zaman tedarikli olun.

10.Toplu taşıma araçlarını kullanıyorsanız dışarıdan hastalık kapmamak için muhakkak sonrasında ellerinizi ve yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

11.Ofis, ev gibi bulunduğunuz ortamları kısa süreliğine de olsa belirli aralıklarla havalandırın. Dışarısı soğuk gelse de yine de içeride bir hava akışı sağlayın.

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Sömestr tatilinde bağışıklık için yapılması gerekenler!

Uz. Dr. Elif Erdem Özcan, sömestr tatilinde çocukların hastalıklardan korunması için bağışıklığın güçlendirilmesi hakkında bilgi verdi.

1.Aile içi oyunlara yönelin, evde daha çok zaman geçirin

2.Çocuklara ev içinde sorumluluk verin, mutfakta birlikte yemek yapın

3.Doğada kısa yürüyüşler yapın, kar varsa kartopu oynayın

4.C vitamininden zengin meyve ve sebzeler tüketin

5.Dışarı çıkılacaksa çocuğun başı ve kulaklarının kapalı olmasına dikkat edin

6.Sıvı alımını dengeleyin

7.Çocuğun probiyotik beslenmesine dikkat edin

8.Kapalı alanlarda uzun zaman geçirmeyin, aktiviteleri açık havada planlayın

9.Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyun

10.Çocuğu egzersize yönlendirin

11.Ekran maruziyetini kısıtlayın.

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Tatlı bağımlılığının 12 işaretine dikkat!

Sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele eden o kadar dernek varken tatlı bağımlılığı insanlara şaka gibi geliyor ve sanki yaramazlık yapan çocuklar gibi düşünülüp hiç önem verilmiyor. Hatta ısrar ile bu bağımlılık körükleniyor. Dr.Fevzi Özgönül tatlı bağımlısı olup da farkında olmayanlara önemli açıklamalar yaptı.

Tatlı bağımlısı olduğumuzu nasıl mı anlarız?

1- Çay ve kahve içerken mutlaka şeker ekliyorsanız

2- İçeceklerinizi genelde şekerli içeceklerden seçiyorsanız

3- Yemeklerden sonra mutlaka bir tatlı isteği geliyorsa

4- Çay veya kahve içerken yanında mutlaka bir şeyler yemek istiyorsanız

5- Başınız sık ağrıyor ve tatlı bir şey yediğinizde baş ağrınız geçiyorsa

6- Ekmek, makarna veya pilav olmadan doymuyorsanız

7- Market alışverişinizde sepetinizde mutlaka tatlı bir atıştırmalık varsa

8- Yolda giderken pastane veya unlu mamul dükkanlarını fark ediyorsanız

9- Evinizde veya iş yerinizde mutlaka tatlı bir atıştırmalık bulunuyorsa

10- Gece buzdolabını açıp bir parça da olsa tatlı yiyorsanız

11- Su içmeyi hiç sevmiyorsanız, suyun tadı size acı geliyorsa

12- Toz şekeri veya küp şekeri nadir de olsa tek başına yediğiniz oluyorsa;

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ÜNLÜLERDEN ANLAMLI SÖZLER!

-İnsanlar ne kadar az düşünürlerse o kadar çok konuşurlar. (Montesqieu)

-İstediğin olmuyorsa, olacağı iste. (Nuşirevan-ı Adil)

-Cahil kimselerin yanında kitap gibi sessiz ol. (Mevlana)

-Söz ilaca benzer azında fayda görülür. (Saad b. ebi Vakkas)

-Samimi olmayı vaat edebilirim, ama tarafsız olmayı asla! (Goethe)

-Bir sırrı gerçekten saklamak istiyorsanız hiçbir yardıma ihtiyacınız yoktur. (Kapping)

-Öyle horozlar vardır ki öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar. (G. Granville)

-Kötü halini değiştirirsen iyi olursun. (Geylani)

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MUTLU OLMANIN 7 GEREKÇESİ!

-Hayatında seni seven ve sana güvenen insanların olduğunu unutma.

-Hayat aniden değişebilir.

-Mutlu insanlar daha üretkendir.

-Dünyanın mutlu insanlara daha çok ihtiyacı var.

-Hayattasın.

-Mutlu insanların daha iyi ilişkileri vardır.

-Mutlu insanlar daha sağlıklıdır.

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