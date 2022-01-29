3. Dünya Savaşı iklim krizinden çıkacak

Yaz aylarında yaşadığımız büyük yangınlar unutuldu gitti. İstanbul’da yaşanan ve hayatı felç eden kar yağışı da unutulup gidecek. Ülkemizin çok büyük bir kısmını da etkileyen coğrafyamızda uzun süredir ciddi bir kuraklık sürüyor. Bu konu gündeme bile gelmiyor. Ülkemizdeki bir sürü doğal güzellik abidesi olan göl yıllar içinde kurudu gitti, dönüp bakan yok. Karadeniz’de yaşanan sel felaketlerini de birkaç gün içinde gündemden gittikten sonra hatırlayan kalmadı.

2021 yılı dünyada deniz suyu sıcaklığının en yüksek ölçüldüğü yıl olarak kayıtlara geçti. Kutuplarda devasa buzul parçaları kopup gidiyor ve dünyamızın iklim dengesinin en temel parçası olan bu bölgelerde yaşanan dramatik değişimlere kimse yeteri kadar önem vermiyor. Adım adım bir felakete doğru gidiyoruz. Üstelik buralarda milyonlarca yıldır hapis kalmış olan ve bizim bağışıklık sistemimizde tanımlı olmayan yüzlerce bakteri, mikrop ve virüs açığa çıkınca Koronavirüs salgınını mumla aratacak hastalıkların bir anda dünyaya yayıldığını da göreceğiz.

AB ve ABD bu konuda bürokratik kriterler koyarak belirli adımları uzun vadeli atma yolunda bir irade gösterseler de iş tedarik zincirini korumaya gelince iklim dengesini allak bullak eden ülkelerden mal almaya aralıksız devam ediyorlar. Zira insanlar alınması gereken sert tedbirlerin yaratacağı sonuçları kaldırabilecek durumda değiller. Dünya ekonomisi çok ciddi bir sallantıda ve siyasi iktidarların hepsi “önce seçim başarımız” diyerek top çeviriyorlar.

Rusya’nın Genişleme Politikası

Rusya’nın son on senedir iyice vites yükselten emperyalist politikalarının arka planında yer alan en önemli motivasyonlardan birinin iklim krizi olduğunu düşünüyorum. Kırım, Dağlık Karabağ, Güney Osetya, Transdinyester, Donetsk ve Luhansk, Abhazya gibi bölgelerle Rusya dikkat edilirse güneybatıya doğru bir genişleme eğilimi içerisinde.

Zira devasa ülkenin kuzeyi iklim krizinde büyük sıkıntılarla karşılaşması muhtemel, tarıma ve sanayiye elverişsiz kocaman bir coğrafya. Bu ilk adımlardan eğer istediği sonuçları alırsa Rus devletinin ajandasında Ukrayna, Moldova, Romanya, Gürcistan ve Ermenistan’ın tamamen ilhakı olduğunu öngörmek çok zor değil. Buralar hallolduktan sonra da açık hedef haline gelen bir ülke var. Bayağı bir verimli toprakları olan, lojistik konumu maşallah nazar boncuğu gibi olan bir ülke var.

Bu açıdan konu küresel ölçekte pek ele alınmasa da her zamanki gibi AB ve ABD hukuki çerçevede iklim krizine yönelik adımları bilim ve teknoloji odaklı şekilde atarken; Rusya da tarihi misyonu olan Ayı Politikalarıyla pençesini vura vura kendisine bir yol açmaya çalışıyor. Oysa günümüzün tarım teknolojileriyle Rusya’nın çetin ikliminin her yerinde üretim yapılması mümkün; silahlara ayırdıkları parayı bu alana birazcık kaydırsalar bizim en büyük tarım ürünü müşterimiz olan bu ülke dünyaya net bir tarım ihracatçısı konumuna bile gelebilir. Ama devletlerin de genleri var ve bu genler akılla, bilimle, teknolojiyle ve mantıkla pek değişmiyor. Bu gidişle 3. Dünya Savaşı iklim sebebiyle çıkacak diyebiliriz. Su ve verimli tarım alanları için bombalar yağacak.

Kahire – Antalya – İstanbul

Ülkemiz açısından meseleye bakarsak bundan takriben 30 ila 50 sene sonra Antalya’nın iklimi Kahire, İstanbul’un iklimi Antalya gibi olacak şeklinde bir öngörü var. Bilimsel verilere dayanan bu öngörüye dair ülkemizde kılını kıpırdatan bir siyasetçi, bürokrat, iş insanı, sanatçı ya da aktivist yok. Biz milletçe sadece siyasi mevzulara partizanca bakma ve bilek güreşi mantığıyla her meselede kavga etmekle lanetlendik diye düşünüyorum. Solcusundan sağcısına, liberalinden İslamcısına bir millet ülkesinin kurucu babalarına bu kadar düşmanlık beslerse sonuç da böyle ilahi bir lanet olacaktır elbet.

Ülkemizde ciddiye alınmaya değer bir elin parmağını sayısı zor geçecek olan siyasetçilerden Cem Toker’in sürekli dile getirdiği gibi “dünyayı devletler arasında yeniden dağıtacak olsak ve aç haritayı yer beğen desek; ilk iş olarak Türkiye’nin mevcut konumunu seçmeyene enayi denir” sözleri içinde bulunduğumuz değeri çok güzel özetliyor. Ama biz ne yazık ki halen daha kısır bir döngü içerisindeyiz.

Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve İstanbul bu ülkenin sanayisinin ve nüfusunun çok büyük bir kısmını kapsıyor. Hizmet sektörü de burada, sanayi de bilim ve teknoloji de para da insan kaynağı da. Gel gelelim bundan 30 sene sonra yaşanacak olan iklim dönüşümü neticesinde Antalya iklimi gibi bir ortamda bu dört şehirde yaşamanın nasıl bir cehennem olacağına dair tek kelime eden, bir projeksiyon çizen yok. Yazları en az 40 derecelik bir iklimde bu kadar büyük sanayi tesislerinin sadece soğutmasının maliyetleri bile birçok dev kuruluşu batma noktasına getirir. Böyle bir iklimde devasa beton yığınlarının içinde kalmış mahallelerde yaşamayı bırakın nefes almak bile bir mesele haline gelir.

Mevcut nüfusun su ihtiyacını bu iklim şartlarında bile dönemsel yağışlara ve sıcaklıklara göre zar zor idare eden su tedarikinin bir anda %30 oranında azaldığını; üstelik sisteme yeni ekleyebileceğiniz su kaynaklarının da neredeyse bu oranda azalacağını düşünün. Dünyanın sonu filmlerindeki gibi şehirlerle karşılaşmamız işten bile değil. Ve ne yazık ki bu yazdıklarım binlerce sayfalık raporlar olabilecek yüzlerce konu başlığından sadece bir iki tanesine dair basit öngörülerle karalanmış birkaç satır. İş ölüm kalım meselesine doğru gidiyor ancak tıpkı sigara içmek gibi; yavaş yavaş öldürdüğü için meselenin ciddiyetini kimse anlamıyor.