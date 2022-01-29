Gerçekliğin Haberi

Gençlerle ilgili bir proje yürütüyorum.

Proje kapsamında çeşitli araştırma başlıklarımız mevcut.

Bu başlıklardan biri, lise dönemi gençlerinin okuma alışkanlıkları ile ilgili.

Söz konusu başlık çerçevesinde gerçekleştirdiğim mülakatlar esnasında yönelttiğim bir soruya şu vakte kadar aldığım ortak cevap oldukça ilgi çekici geldi.

Soru “takip ettikleri gazetelere” yönelikti.

Ancak farklı okullarda okuyan katılımcılardan şu ana kadar aldığım tek cevap, “gazete takip etmedikleri” şeklinde oldu.

Neredeyse ortak bir biçimde aynı cevabı almaya başlayınca “neden?” diye ilave bir soru ekledim.

Genel olarak verdikleri cevap ise: “Moralimin bozulmasını istemiyorum, o nedenle takip etmemeyi tercih ediyorum” oldu.

“Sosyal medyadan mı takip ediyorsunuz gelişmeleri?” dedim.

“Çoğunlukla evet ama orada da mecburen maruz kalıyorum haberlere, bakıp geçiyorum” dedi birçoğu.

Alan araştırmaları sınırlı sayıda örneklemi kapsadığı için, üstelik araştırmanın henüz başında iken aldığım bu cevapları elbette bütün gençler için bir genelleme biçiminde değerlendirmiyorum.

Ancak yine de aldığım bu ortak cevap üzerinde düşünmeden de edemiyorum.

Zira cevaplar özelinde bir kısım medya tarafından “her şey mükemmel” olarak sunulan haberlerin de “her şey çok kötü” şeklinde sunulan haberlerin de gençler açısından bir “haber” değerinin olmadığını anlıyorum.

Haber gerçek dahi olsa “psikolojilerini” korumak adına duymamayı tercih ettiklerini görüyorum.

En azından ben böyle yorumluyorum.

Tabii bu durum sadece haber alma meselesini ifade etmiyor benim için.

Aynı zamanda gerçeklik algısı açısından da ileriye dönük olarak üzerinde düşünmemiz gereken bir hususa dikkat çekiyor:

Sanal gerçekliğin çeşitli şekillerde hayatımıza hızla girmeye başladığı bir dünyada, varoluş gerçekliğine tahammül edilememesi durumunda insanların sanal gerçeklikle kendilerini inşaya başlamaları kaçınılmaz olabilir mi?

Böylesi bir durumda inşa edilen insan kim olacak?

Bugün çeşitli dijital oyunlarda gerçek dünyada istediğini elde edemeyenlerin alternatif dünyalar inşa etmesini mümkün kılan oyunları bilenleriniz vardır.

Bu oyunların/alemlerin metaverse çerçevesinde insanların “gerçek dünyaları” haline gelme ihtimali nedir?

Bu ihtimal geçekleşirse bir eğitim hedefi olarak insanın kendini gerçekleştirmesinden ne anlayacağız?

Eğitimden sosyal yapıya birçok değişime gebe olması muhtemel böylesi durumlar bizim ne kadar gündemimizde?

İlahiri…

Tam bu hususlar üzerinde düşünürken uğraştığımız konuları hatırlıyorum…

Susuyorum…

Ama sustukça kaçtığımız ya da düşünmediğimiz bu hususlarla yüzleşme sırasının mutlaka geleceğini de unutmuyorum…