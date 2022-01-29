Sebzelerin bitlenmesi

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle sebzelerin bitlenmesiyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Lahanaların yeşilimtırak renkte bakla, fasulye ve enginarların kara püseronu yaprak ve filizlerin özsuyunu hortumları ile emerek zarar yaparlar. Emilen yapraklar kıvrılır, iyi çalışamaz. Yaprak bitleri özellikle bitkiler için çok tehlikeli olan ve ilaçlarla iyi edilmeleri mümkün olmayan virüsi hastalıkları da taşımak suretiyle bunların yayılmasına sebep olurlar. Bunlardan başka şekerli maddeler salan yaprak bitleri, sebze yaprakları üzerinde karaballık hastalığını da meydana getirirler. Bunlar, birçok konukçu bitkiler üzerinde yaşarlar ve bunlardan da sebzelere geçerek zararlarına devam ederler.

Çaresi:

1. Sebze bahçeleri içinde ve civarındaki yabancı otları yok etmek.

2. Yapraklarda zararlı görülür görülmez piyasada satılmakta olan bunları öldürücü toz veya sıvı hazır ilaçlardan biri alınarak ambalajındaki tarife göre hazırlanacak ilaçlı su, yaprakların alt ve üst yüzeylerine püskürtülür veya serpilir. Fazla zehirli olan ilaçlar ancak hasada 2 veya 3 hafta kalıncaya kadar kullanılır.

Kırmızı örümcek: Sebze bitkilerinin yapraklarının alt ve üst yüzünde gözle ancak fark edilebilecek derecede kırmızımtırak, açık sarı renkte noktacıklar halinde görülür. Bir yılda birçok döl verir. Bunlar bulundukları yerde gayet ince örümcek ağı meydana getirirler. Yaygın hallerde bu örümcek ağları, fazla miktarda toz toplayarak kirli bir görünüş alırlar. Yaprak, parmak arasında ovulduğunda ağ ile beraber tozlarla kalkar. Kırmızı örümcekler; bilhassa domates, patlıcan, kavun, kabak, fasulye, bezelye, kereviz gibi birçok sebze bitkilerinde zarar yaparlar.

Çaresi:

Sebzelerde zararlı görülür görülmez piyasada satılmakta olan bunları öldürücü toz veya sıvı herhangi ilaçlardan biri alınarak tarife göre kullanılır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe