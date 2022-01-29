“Kaz Bayramı” tamam da…

“Kaz” denince, benim aklıma “Gerede” gelir, “Kars” gelir.

Uzun yıllar İzmit’te görev yapan Ortopedi Uzmanı değerli arkadaşım Dr. Köksal Alptürer’e Gerede’deki hastalarından çok sık kaz hediye edilir, bunları Geçit Restoran’da rahmetli Mevlüt’e pişirtir, arkadaşlarla yerdik.

Yine Gerede’de her yıl eylül ve ekim aylarında iki etap halinde geleneksel olarak düzenlenen “Kaz Festivali”ne (Gerçek adı Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı) iki kez gittim.

Kars kazını hiç yemedim, ama ünlüdür adını sıkça duyarım.

Kars kökenli gazetecilerin, özellikle Deniz Zeyrek’in “kaz” konusundaki yazılarını ilgiyle okurum.

Bizim “kazlara” gelince…

Yılda bir kez gazetelerde “Kaz Bayramı yapıldı” haberi çıkar, bizim köylerde de kaz yetiştirildiğinden böylece haberim olur.

Son “Kaz Bayramı”nın düşündürdükleri

İzmit’te Eseler, Solaklar, Durhasan, Hasanoğlu ve Recep köylerinde geleneksel olarak “Kaz Bayramı” kutlanır.

Birbirine yakın köylerdir bunlar.

Kutlama bazen birinde, bazen diğerinde yapılır.

Bu yıl “Kaz Bayramı” kutlaması, Eseler Köyü’ndeydi.

Kocaeli Kent Konseyi öncülüğünde düzenlendi tören.

Gazetemizin 23 Ocak tarihli sayısında, “Kaz Bayramı”nı arkadaşlarımız geniş haber yaptılar.

Protokol katılmış, pişirilen 70 kaz afiyetle yenmiş, konuşmalarda “bayramın kardeşlik ve birlik ruhuna katkısı” anlatılmış.

Sonra?

Sonra bayram sona ermiş.

Peki, bundan önceki kutlamalar farklı mıydı?

Değildi, tıpa tıp aynıydı.

Bir köydeki geleneğin, protokolün katkısı ve katılımıyla devamının sağlanması…

Çerçeve bu.

Ne yapılabilir, ne yapılmalı?

Geleneklerimizin yaşatılması güzel bir şey.

Ancak bu olaylara “nostaljik” yönüyle değil, “ekonomik” yönüyle bakmakta yarar var.

Böyle bir gelenek, neden kaz yetiştiren köylere “ekonomik katkı” sağlamasın?

Neden bu gelenek, “ekonomik fırsata” dönüştürülmesin?

Neden bu konu “proje” olarak ele alınmasın?

Biz köylerimizi bıraktık, hepsi el yordamıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor.

Oysa her köyde o köye uygun o köyün ekonomisini sırtlayacak “farklı bir proje” geliştirilebilir.

Veya bir proje “çoklu” olarak uygulanabilir.

Kaz üreten köyler…

Hindi üreten köyler…

Ördek üreten köyler…

Koyunu var, keçisi var, mandası var.

Bağcılık kayboldu gitti.

Yerel yönetimler eliyle benzer pek çok proje geliştirilebilir.

Kazla başladık, kazla devam edelim

Bu yazıyı yazmadan önce son “Kaz Bayramı”nın yapıldığı İzmit Eseler Köyü Muhtarı Tuncay Bostan’la konuştum.

Köyde 120 hane varmış, bunlardan sadece 10-15’i kümeslerinde tavukla birlikte kaz da besliyorlarmış.

Köydeki toplam kaz sayısını sordum, “200-300’ü geçmez” dedi.

Eskiden kaz besleyen aile sayısı ve köydeki toplam kaz sayısı çok fazlaymış, azala azala 200-300’lere inmiş.

Yakın köylerdeki, yani Solaklar, Recep, Durhasan’daki kaz sayısı daha azmış.

Şöyle bir düşündüm, bu kadar az kazın üretildiği bir yörede “Kaz Bayramı” yapılmaz.

Neyin bayramını yapıyoruz?

Neyi kutluyoruz?

Kaz üretimi bitmiş.

Kaz üretimiyle ilgili özel bir çaba yok.

Kazın bu köylerde aile ekonomisini sırtlaması söz konusu değil.

Aileler mevcut tavuk kümeslerine üç beş de kaz koyuyorlar, hepsi o kadar.

Eğer gerçekten bayram yapmak istiyorsak

Öncelikle bu köylerde kaz üretimini öyle “nostaljik” olsun diye değil, “ekonomik boyutuyla” ele almalıyız.

Yöre halkına, kaz üretiminin aile tipi işletmelerde nasıl para kazandıran bir sektör olduğunu anlatmalıyız.

Üretimi ve pazarlanmasında destek çıkmalıyız.

Her yıl birkaç saatliğine yapılan bayramı, birkaç günlük festivale dönüştürüp, Kocaeli halkının ve çevre kentlerden gelenlerin bu festivale katılmalarını sağlamalıyız.

İşte Gerede, işte Kars, işte Yozgat, belki diğer kentlerde de ciddi çalışmalar vardır, ama ben bu kentlerde kaz konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını biliyorum.

Özellikle Kars, kaz popülasyonu açısından ülke sıralamasında birinci sırada.

Kars’ta yılda 300 bin kaz kesilip tüketiliyor.

Yüzde 90’ı kent dışına pazarlanıyor.

Kaz üretiminin aile ekonomisine büyük katkısı var.

Gerede ve Yozgat da bu konuda epey yol almış durumda.

Biz sırtımızı sanayiye dayadık, köylerimizde sebze, meyve ve hayvan üretimini ihmal ettik, tamamen dışa bağımlı hale geldik.

Eğer derlenip toparlanmazsak, köylerimizde yeniden üretim seferberliği başlatmazsak, bunun acısını çok çekeriz.

Kaz deyip geçmeyelim

Kazın hemen hemen her şeyinden yararlanmak mümkün.

Tüyü, eti, ciğeri, yağı…

Tüyünden yastık yapılır.

Eti, öyle sıradan bir et değildir.

İçerdiği E Vitamini, selenyum ve çinko, cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar, yaşlanmayı geciktirir.

Vücut içi organların performansı için gerekli olan B vitamini yönünden oldukça zengindir.

Kalsiyum deposudur, kemik ve diş sağlığı yönünden önemlidir.

Kaz ciğeri, tüm dünyada yenilen ciğer türleri içinde en değerlisidir.

200 gramında 1200 kalori barındıran bir enerji deposudur, bu özelliği nedeniyle de çok pahalıdır.

Kaz yağı, tekli doymamış yağlar açısından zengin özelliklere sahiptir ve kalp dostudur.

Bağışıklığı güçlendirir, yüksek enerji vermesi nedeniyle özellikle kış aylarında tüketilir.

Görüldüğü gibi, kaz “ekonomik getirisi çok fazla” bir hayvan.

Önce cepler dolsun, sonra bayram yapılsın

Buradan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza çağrı yapmak istiyorum.

Kırsal kesimle ilgili çabalarını biraz daha somut ve kalıcı hale getirmeliler.

Bölgemizde artık “proje köyler” görmek istiyoruz.

Köyler, ürettikleri özel ürünlerle anılsınlar.

Kaz deyince, hindi deyince, çavuş üzümü deyince, fasulye deyince, kivi deyince; belirli yöreler ve belirli köyler akla gelsin.

Tamam, sanayi üretiminin önemi yadsınamaz, ama Türkiye’nin kurtuluşu tarımsal ve hayvansal üretimde.

Toprağa dönmeliyiz ve bir an önce gıdada dışa bağımlı olmaktan kurtulmalıyız.

“Kaz Bayramı”nı yapmasına yapalım da, bunun ekonomik yönünü de düşünelim.

Önce cepler dolsun, sonra nasıl olsa bayramını yaparız.

İyi pazarlar!