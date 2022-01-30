Yunanistan’la aramızdaki fark!..

Bu yazı bir “övgü” ya da “yergi” yazısı değildir!

Somut olaylar üzerinde, “aklı ve mantığı egemen kılan” bir durum tespitidir.

Meteoroloji uzmanları, şiddetli kar yağışını günler öncesi duyurmuştu.

Yerel ve merkezi yönetimin bu uyarılara göre “ÖNLEM” almaları gerekirdi!

Mutlaka önlem alınmıştır!

Ancak, sonuç olarak baktığımızda, önlem almaları gereken “SORUMLULAR” başarısız olmuşlardır!

Öncelikle şu olayın altını çizelim;

“İstanbul Havalimanı” yanlış bir alanda kurulmuştur!

Bunun bilimsel ve teknik nedenlerini uzmanlar açıklasalar ve uyarsalar da, “siyasi irade” kulaklarını tıkamıştır!

Şiddetli rüzgarların ve kış koşullarının bu havalimanını nasıl kullanılamaz hale getirdiğini yaşadık ve gördük!

Üstelik, “Yap-İşlet” yöntemiyle yapılan havalimanını işletenlerin de özellikle pist temizleme konusunda nasıl acemi oldukları kanıtlanmıştır!

Havaalanına METRO ULAŞIMI yoktur!

Havaalanı çevresinde konaklama tesisleri de yoktur!

Bu yokluklara ve uyarılara rağmen açılmıştır!

Yeşilköy’deki ATATÜRK Havaalanı ise, adeta sabote edilmiş, pisti bozularak hastane kurulmuş, ticari uçuşlara kapatılmıştır!

Ne var ki, ağır kış koşullarında iki bakan Atatürk Havalimanı’na inmek zorunda kalmışlardır!

Bu fahiş günahı bir yana koyalım.

Gelelim İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan ana yollara.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun bakımı ve her türlü yol güvenliğinin alınması, bu yolu yapan ve “belirli bir süre, hem de GEÇİŞ GARANTİLİ işletme” hakkına sahip olan firmaya aittir!

Karda bu yolda kalan araçların güvenliğinden bu firma sorumludur!

Ama, firmanın umurunda mı?

Keza, diğer “yap-işlet” yöntemiyle yapılan yollarda da araçlar mahsur kaldılar!

Karayollarının sorumluluğundaki D-100 karayolunda da uzun saatler yol kapandı. Karayolları, bu yolun bakım sorumluluğunu yüklü bir bedelle bir özel firmaya ihale etmiş!

Yollarda mahsur kalan otomobil, kamyon, TIR, otobüs ve diğer araç sahiplerinin yaşadıkları çile ve maddi kayıpları ne olacak?

Sineye çekecekler!

Hayatta kaldıklarına şükredecekler!

Peki, komşu Yunanistan’da da şiddetli kar yağışı nedeniyle, yollar kapandı, yaklaşık 3 bin araç 22 saat mahsur kaldı.

Ne oldu?

Hükümet, bu yolu işletme hakkı ve sorumluluğu olan firmaya araç başına 2 bin Euro tazminat ödenmesine karar verdi!

Peki, bu esareti yaşayan Yunan vatandaşları ne yaptı?

“Oh ne güzel, alırız 2’şer bin Euro’yu” diye bayram mı yaptı?

Hayır!

Bu teklifi reddettiler ve işletmeci şirket e dava açtılar!

İşte,” VATANDAŞLIK VE HAK BİLİNCİ” budur!

İşletmeci şirketin üst yöneticisi de özür dileyerek istifa etmiş!

Ya BİZ ne yapıyoruz?

Önce, başımıza gelen her şeyin “kader” olduğuna inanıyoruz!

Yönetim sorumluluğu olanları ve yanlışlarını görmüyoruz!

Tercih ettiğimiz siyasi parti yöneticilerinin her türlü yalanlarına inanıyor, başkalarını suçluyoruz!

Ne dersiniz?

Biz, başımıza gelenleri hak ediyor muyuz?