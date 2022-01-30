Âşık Veysel bugün yaşasaydı acaba neler söylerdi?

Önce olayı anlatayım.
Son yıllarda yaşadıklarımız, bana hep o olayı hatırlatıyor.
Halk ozanı Âşık Veysel’in Adnan Menderes’in baskıcı düzenine başkaldırısını…
1950’li yıllar…
Demokrat Parti iktidarda, CHP muhalefette.
Türkiye’de henüz “çok partili sistem” kültürü yok, ilk defa uygulanıyor, bu nedenle siyasi hava son derece gergin.
(Hoş, aradan 70 yıl geçti, bugün de iktidar-muhalefet ilişkilerinde değişen bir şey yok. Aynı tas aynı hamam)
Özellikle 1955’ten itibaren Demokrat Parti, muhalefet üzerindeki baskısını iyice artırıyor.
Tarih, 12 Ekim 1958…
Yer, Manisa…
Muhalefetin eleştirilerinden iyice rahatsız olan Başbakan Adnan Menderes, yaptığı konuşmayla halkı “Vatan Cephesi” saflarında toplanmaya çağırıyor:
“Muhalefetteki arkadaşlarımızın vatanperverliğine bugün bir defa daha huzurunuzda müracaat ederek rica ediyorum. Kin ve ihtirası desteklemekte devam etmesinler. Vatana hizmetin hangi istikamette olduğunu düşünerek muhalefetin kötü gidişine paydos desinler. Anarşiye ve nifaka paydos dedikten sonradır ki, hakiki demokrasinin ve hürriyetin güneşi bütün parlaklığı ile ortaya çıkacak, milletimizin terakki ve tealisine giden yolu daha da aydınlatacaktır.”
Başbakan Menderes’in bu konuşması, devlet görevlileri tarafından “emir” kabul ediliyor ve ertesi günden itibaren halk “Vatan Cephesi”ne katılmaya zorlanıyor.
Üzerinde baskı uygulananlardan biri de dönemin büyük halk ozanı Âşık Veysel.
Veysel, iktidarın bütün ısrarlarına rağmen “Vatan Cephesi”ne katılmayı reddediyor.
Bunun üzerine yönetim cezasını kesiyor, Âşık Veysel’i “vatan haini” ilan ediyor, seyahat hakkını elinden alıyor, köyüne hapsediyor.
Âşık Veysel’den “vatan haini” olur mu?
Korkmuyor, eğilmiyor, bükülmüyor, dik duruyor, oturup “Demokrasinin Budur Rejimi” isimli türküyü kaleme alıyor.
6 kıta 24 mısralık türkü ile Demokrat Parti iktidarını yerden yere vuruyor.
Âşık Veysel diyor ki
*********
Vatan milletindir, kim kovar kimi
Sıkma savcıları, kovma hâkimi
Şekavet yok, adalet var bu yolda
Topkapı'da, Kayseri'de, Uşak'ta
Kimin hakkı vardır, bu sefil halkta
Parmaklar oynuyor türlü nifakta
Selamet yok, felaket var bu yolda
Radyo denilen milletin malı
Neşriyatlar tarafsızca olmalı
Hâkimiyet milletindir bilmeli
Esaret yok, hep millet var bu yolda
Manasız mantıksız Vatan Cephesi
Vatan milletindir bu neyin nesi
Maksat Menderes'in seçim dalgası
Menderes yok, memleket var bu yolda
Milletsiz bir devlet yoktur olamaz
Eğri bakan aradığın' bulamaz
Hiçbir parti ebediyen kalamaz
Şikâyet yok, nihayet var bu yolda
Veysel söyler ama duyulmaz sesi
Doğru diyene diyorlar asi
Böyle değildi şu demokrasi
"Tahkikat" yok, hürriyet var bu yolda.
Türkiye, yine aynı noktada
*******
Yıl, 1958…
Yıl, 2022…
Aradan tam 64 yıl geçti.
Türkiye, “siyasi çekişmeler” ve “muhalefete tahammülsüzlük” yönünden yine aynı noktada.
1958’de “Vatan Cephesi” vardı, bugün ise “AKP Cephesi” var.
64 yıl önce “Vatan Cephesi”ne geçmeyenler cezalandırılıyordu, bugün “AKP Cephesi”nde bulunmayanlar farklı yöntemlerle cezalandırılıyor.
Değişen bir şey yok.
Ülkemiz adına, demokrasimiz adına üzülmeliyiz ve de utanç duymalıyız.
Bunca yıl “bir arpa boyu” yol alamadık.
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Bu fırsatta büyük halk ozanımız, demokrasi sevdalımız, “Vatan Cephesi” mağduru Âşık Veysel Şatıroğlu’nu bir kez daha rahmetle anmak istiyorum.
Veysel, 25 Ekim 1894’te Sivas’ın Şarkışla İlçesi’ne bağlı Sivrialan Köyü’nde dünyaya geldi, 21 Mart 1973’te yine doğduğu köyde aramızdan ayrıldı.
Yedi yaşında yakalandığı “çiçek hastalığı” nedeniyle iki gözü de görmüyordu.
Ama o hep gördü.
Haksızlıkları gördü…
Adaletsizlikleri gördü…
Baskıları gördü…
Korkmadı, yılmadı, direndi.
Kim bilir, belki “kör olmadığı halde olup bitenleri göremeyenlere ve direnme cesareti gösteremeyenlere” ders vermek istedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.