Kıştı ve soğuktu

Bazen esir düşmek,

özgürleşmenin başlangıcıdır…

Güvercin soğuk bir sabaha uyandı, yorgun ve bezgindi. Dün geceki kar yağma ihtimali yüzünden, uzun süre karın yağmasını beklemişti. Gece beklerken yağmayan kar, Güvercin uyurken, her tarafı beyaza boyamıştı. Her yer karla kaplıydı, üstelik kar pala pala yağmaya devam ediyordu. Gözlerini kırpıştırarak, çevresindeki aydınlık beyazlığa baktı. Gözünün alabildiğine her yer, muhteşem görünüyordu. Tablo gibiydi. Bu muhteşem güzelliğin, aslında ölüm demek olduğu, o ân nasıl düşünülebilirdi?

Güvercin toplumu, en kötü zamanlarını yaşıyor, açlık ve soğukla savaşıyordu. Öte yandan iklim krizleri yanında, güvercinler arasındaki toplumsal kargaşa sorunları büyüterek çoğaltıyordu. Çölleşme ve insanlar arasında yaşanan savaşlar yüzünden güneydeki güvercinler, bölük bölük kuzeye göç etmeye başlamışlardı. Hep birlikte onlara yer ve yiyecek bulmaya çalışılıyorlardı. Göçmen güvercinlere, elden gelen tüm yardımlar yapılsa da, yeni gelenler, zaten keşmekeş içinde bir arada durmaya çalışan toplumun genel yapısına ve yaşamsal kurallara uyum sağlayamıyor; düzeni bozuyor, kaos yaratıyorlardı. Üstelik her daim yerli güvercinlerden yardım bekliyorlardı. Yeni gelenlerle mevcut olan her şey paylaşılmasına rağmen, yapılan yardımları yeterli bulmuyor, sürekli her şeyden şikayet ediyorlardı. Göçmenler, sisteme uyum sağlamayarak, sadece kendi bildiklerini yapmaya çalışırken, sadece kendi menfaatlerinin peşine düşüyor ve bazen bencilce davranıyorlardı. Ansızın “Belki de asıl bencil olan bizleriz…” diye düşündü Güvercin, onlar sadece hayatta kalmaya çalışıyorlardı.

Küresel ısınmanın yarattığı iklim değişiklikleri, mevsimleri ve yağışları değiştirmiş, kışlar çok daha sert ve karlı geçer olmuştu. Güvercinler kar ve soğuk yüzünden yiyecek bulmakta zorlanıyor, yavaş yavaş telef oluyorlardı. İklim krizi, çetin kış koşulları ve göçmen güvercinlerin dertleri yetmiyormuş gibi bir de durmaksızın sorun çıkartan yöneticiler, bu gidişi bir türlü fark etmiyorlardı. Yöneticiler, birbirleriyle sürekli olarak kavga ettikleri için, açlıktan, soğuktan ve bakımsızlıktan yavaş yavaş ölmeye başlayan güvercinlere aldırmıyor, onları görseler de güvercinleri korumaya çalışmak yerine birbirleriyle uğraşıyordu.

Çevresinde baktığı her şey soluklaşıyor, kirleniyor ve sanki yavaş yavaş ölüyordu. Uçsuz bucaksızlığıyla uzanan bembeyaz kar ve soğuk, Güvercin’i de donduruyor, içinden bembeyaz karlara uzanıp, bir daha asla kımıldamamak geliyordu. Güvercin kendini boşlukta kaybolmuş gibi hissediyordu. Bu hâlini hiç sevmezdi. Bir an önce uçmaya, hareket etmeye başlamalıydı.

Aklına Lâl geldi. En iyisi ona uğrayıp, biraz nefes almaya çalışmaktı. Lâl, yakın arkadaşıydı; her zaman gücüne güç katar, onunla konuşmak, Güvercin’i canlandırırdı. “Seni besleyip doyurduğunu da unutma.” dedi içinden bir ses. Kendi kendine güldü, herhalde en sevdiği insanların başında geliyordu. Yaşı olmayanlardandı Lâl. Dünyayla ve tüm canlılarla barışıktı, sadece bazen kendi kendisiyle kavga ederdi. Lâl’i görmek, her zaman ruhunu aydınlatırdı.

“Seni bekliyordum…” sözleriyle karşılandı. Bu sırada sevdiği tohumları önüne sermişti. Konuşmaya başlamışlardı ki bir an durdu Lâl. “Sana bir şey sormak istiyorum. Bir şey yaptım ama doğru mu yaptım, hiç emin değilim.” dedi. “Evde birikmiş ve bayatlamış ekmekler ve simitler vardı, küflenmeye başlamışlardı. Bunca aç canlı varken, onları çöpe atamadım. Önce güvercinlere vermeyi düşündüm; ama sonra güvercinlere zarar verirse vicdan azabına dayanamam, diyerek onları götürüp denize attım. Deniz suyu nasıl olsa onları temizler, martılar ve balıklar da onlara rahatça yiyebilirler. Ne dersin Güvercin? Doğru düşünmüş müyüm?”

Güvercin’in içinden, bu sözleri duyunca kocaman bir çığlık koptu. Bayat ekmek ve simitlerle kaç güvercin daha hayatta kalırdı? Ah Lâl diye söylendi içinden. Açlıktan ve soğuktan ölmeye başlamışken, yiyeceğin kalitesi mi sorgulanırdı? Yutkundu Güvercin. Hiçbir şey söylemedi. İyi niyetle sorduğunu ve doğru olduğunu düşündüğü şekilde davrandığını biliyordu. Güvercinlerin, yaşamak için çok daha kötü, neler neler yemek zorunda kaldığını nerden bilsindi. Bazen iyi niyet yetmiyordu işte…. Bilginin olmadığı yerde iyi niyet hiçbir işe yaramıyor, çoğu zaman da zarar veriyordu.

Gözü hiç durmadan yağan kara takıldı yine. “Ne olacak bizim hâlimiz?” diye sordu. “Elimizden geleni yapıp, güçlü ve hayatta kalmaya çalışacağız işte…” dedi Lâl. “Koşullar çok sert, biliyorum; ama umutsuzluğa kapılmak, kendini koy vermek de çözüm değil ki...”

“Ne kadar komik olduğunu biliyor musun Lâl?...” dedi Güvercin. “Açlığa ve soğuğa esir düşmüş, ölmek üzere olan güvercinleri, akıl vererek, nasihat ederek mi kurtaracaksın?”

“Evet, aynen öyle yapacağım Güvercin. Yaşamın en birinci kuralı hayatta kalmaktır; soğuktan donmamak, açlıktan ölmemek, kışı atlatmaya, hayatta kalmaya çalışmaktır. Bunları yaparak, önce kendini kurtarırsın ve sonra hayatta kalırsan, başkalarına da yardım edebilirsin…”

“Kendimi çok sıkışmış ve boğulmuş hissediyorum Lâl. Üstelik zaman çok yavaş akıyor. Bu esaretten nasıl kurtulacağım? Zamanın içinde kapana kısılmış gibi hissediyorum. Kışın biteceğini ve baharın geleceğini ben de biliyorum. Baharın gelecek olması, hepimizi şimdiki zamanın esaretinden kurtarabilir, yeniden özgürlüğe kavuşturabilir, biliyorum. Bunları biliyor olmak, içimdeki zaman tutsaklığını ve kuşatılmışlık duygusunu dindirmiyor. Baharın getirdiği bir mevsimlik özgürlüğün ne anlamı var ki?...” diye sızlandı Güvercin.

“Bir mevsimlik özgürlüğü beğenmiyor musun, kelebeklerin yaşamının sadece bir gün olduğu rivayet edilir. Her canlı, kendi kaderiyle boğuşarak, var kalmaya çalışır. Doğaya mı karşı gelmeye çalışıyorsun yoksa?”

“Hayır!” dedi Güvercin, “Galiba ben umutsuzluğa kapıldım, içimdeki bu zaman kapanından ve sıkışmışlıktan nasıl kurtulacağımı bilmiyorum.”

“Çok kolay!” dedi Lâl. “İçindeki esaretten kurtulup, kendini özgür hissetmek, çok kolay.”

“Sen ne diyorsun Lâl?”

“Umutsuzluğa kapıldığında o ân itibariyle, kendi esaretini yaratıyorsun Güvercin. Kendi kendine yarattığın bu esaretten, her ne olursa olsun kurtulmaya karar verdiğin anda ise; o an itibariyle özgürleşmiş oluyorsun, ben sadece onu söylemek istiyorum…”

“Bu kadar basit mi?” diye şaşkınlıkla sordu Güvercin.

“Ben basit olduğunu söyledim mi?

Kim bilir belki de basittir o zaman…”