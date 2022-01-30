Şems-i Tebrizi: “Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım…”

Pazartesi sendromunu yaşıyoruz…

Tabii biz sporcular için hiç bir zaman pazartesi sendromu olmadı…

Çünkü Cumartesi- Pazar çalışmak bizim işimizin özüdür…

Neyse asıl konumuz şu ki gerçekten kritik bir pazartesi gününe uyanıyoruz. Ligler kaldığı yerden devam edecek. Kocaelispor tam 11 yıl sonra döndüğü 1.Lig’e kötü başladı. İyi takım kurulamadı. Bunun ötesinde dengeler alt üst oldu.

Kibirli, kendini beğenmiş futbolcuların yanında, yürekten oynayan futbolcular ezildi ve dolayısıyla takım tek adama teslim edildi. Düşme hattına az bir süre kala devre arası tatiline girildi, ardından 2.yarının başında şampiyonluğa oynayan 3 takımla yapılan 3 maç Mustafa Reşit Akçay'ın da takımın da sonunu getirdi.

Mehmet Altıparmak ile yapılan anlaşma çok önemli. Zira disiplinli bir teknik adam ,dinamik bir teknik ekip ancak bu enkazı kaldırabilirdi. Rahmetli Ümit Kayahan döneminde yardımcı antrenör olarak görev yapan Mehmet hoca ile sohbetlerimiz olmuştu. Hedefleri büyüktü. Nitekim hedeflerinin bir bölümüne ulaştı…

3 kez Play-Off oynayıp, üç takımı arka arkaya 1 Süper Lig'e yükseltti. Bu basit bir olay değil. Bir daha başarılması mümkün değil. Reşit Akçay Hoca da disiplinliydi ancak son yaşadığı hastalık ve yaşının ilerlemesi sanıyorum onu yufka yürekli yaptı. Bu temiz insanı savunmak adına başkan Engin Koyun, tercihini Mustafa Hoca'dan yana kullandı, delikanlılık yaptı, ama Kocaelispor’a zarar getirdi. Düne kadar takımın özeti buydu. Bugün yepyeni bir sayfa açıyoruz. Kocaelispor ve Mehmet Altıparmak tarihi bir sayfa açıp, yepyeni bir yarına adım atıyor.

Mevlana'nın bir sözü olarak lanse edilen, ancak Aslında Şems-i Tebrizi'nin sözü olan “Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım” sözü, tam da Kocaelispor'a uyuyor. 11 yıl sonra çıktığı ligde, Kocaelispor kalan kısmında tutunamazsa, bir daha açılmamak üzere kapanır. Bu gerçek, bir Giyotin gibi yönetimden futbolcusuna, teknik heyetten Büyükşehir Belediye Başkanına kadar Herkesin başının üzerinde durmaktadır. Bu açıdan, bu haftadan itibaren lig atmosferine giriyoruz.

İç sahada Bolu ile kritik bir maç oynayacağız. Mehmet hoca diğer bazı takımlar gibi Antalya'da takımı kampa aldı. 3 kez Süper Lig’e takım çıkarmış biri olarak, son 2 yılda bu başarıları çok özlemiş gözüküyor. O da bir yerlerde yanlış yaptığının farkındadır. Bunu düzeltir ve bunun için de Kocaelispor’u köprü vazifesi görecektir. Merhum Ümit Kayıhan Hoca'nın yanında ilk kez antrenörlük yapan Mehmet Altıparmak için, Kocaelispor farklıdır. Bunu mutlaka sahada gösterecektir.

İşte bu yüzden Mehmet Altıparmak ve Kocaelispor için yeni bir sayfa açılıyor bugün…

Başkan Engin Koyun ve yönetim kurulu…

Taraftar…

Basın…

Yani bütün Kocaeli kenti için hep yeni bir sayfa olacaktır bu…

Keşmekeş ortamında, disiplinsizlik ortamında Kocaelispor son sıraya inmediyse, bundan sonra da kolay kolay inmez. Hatta hatta adı PlayOff ile özdeşleşen Mehmet Altıparmak hoca başarırsa şaşırmam. Ama dediğim gibi, benim önceliğim Kocaelispor'un ligde kalmasıdır. Herkes de bu Hedef doğrultusunda hazırlıklı olmalıdır. Çatlak bir ses Kocaelispor'un sonu demektir. Herkes sorumluluk bilinciyle adımlarını buna göre atmalıdır. Kocaelispor’u bu liglerde izlemeye devam etmek istiyorsak, egoist davranmamızın bir mantığı olamaz. Her yapılan sonunda Kocaelispor'a zarar veriyor. Basın dışında da, Kocaelispor'un sonunu hazırlayanlar, çekip gidiyor, baş başa kalan kent basını ve gerçek taraftar oluyor…

Bugünü Bir Milat kabul edelim, yepyeni bir sayfa açmaya çalışan yönetime sahip çıkalım. Tıpkı 30 yıl önce bu deyimi kullandığımı gibi yine kullanıyorum.

Başka Kocaelispor yooook…

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Siyasiler, bu örnekler artmalı…

Yeniden Refah Partisi Derince’den, Derince Birlikspor ve Sırrıpaşa FK’ya ziyaret gelmiş. Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanlığı İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe ve yönetim, İlçe Amatör Lig 1. Kümede İlçeyi başarı ile temsil eden Derince Birlikspor’u ziyaret etti. Teknik DirektörüŞaban Eraslan’a ve teknik heyete, kendi deyimleriyle cansiperane bir şekilde mücadele eden futbolcu kardeşlerine başarılar dilemişler. Tatlı ikramında bulunmuşlar. Kafile, Derince’nin yine başarılı kulüplerinden biri olan Sırrıpaşa FK kulübünü de antrenman esnasında ziyaret etmiş. Antrenör Selim Karaaslaner’e, teknik ekibe ve futbolculara, misafirperverlikleri için teşekkür etmiş, çalışmalarında başarılar dilemişler. Bu örnek artırılmalı ve sıklaştırılmalı. Destek destektir. Bir de sponsor bulurlarsa, seçimi kesin kazanırlar…

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Kocaelispor Günlükleri: Dış Stat ve 45 metreden attığım gol

Kentin dört bir yanında sporla ilgili anılarımız var elbette…

Gerçekten de bu kente aşık olanlar, beni daha iyi anlar…

Bugün de Dış Stat’ta attığım bir golle ilgili anımı anlatmak isterim.

80’li yılların ilk günleri…

Bekirderespor genç takımında oynuyoruz.

Kalemizde Ersin Çelebi var.

Ben de stoper oynuyorum…

4-3-3 WM sisteminin meşhur olduğu yıllar. İzmit Lisesi’nde okuyorum. Yuvacık ile maç yapıyoruz…

Savunmadan çıkacağız, orta sahada bir tek ben varım, bütün futbolcular rakip yarı sahada… Kaleci Ersin’den kısa degaj istiyorum, o da atıyor, ben düzeltip direkt kaleye vuruyorum, orta sahadan ağları havalandırıyorum…

Ersin Çelebi bu tarihi golle ilk ve tek asistini yapıyor bu gol sayesinde…

Tarihe geçiyoruz ikimiz de…

Biz o zaman şanslıydık…

Toprak sahalarda ama elektriğimizi bırakarak oynardık…

Kefken sahillerindeki kumsalda yaptığımız maçları unutamam…

Toprak sahalar da iyi toprakla doluydu…

Şimdikiler kendini şanslı addediyor ama binlerce volt elektrikli naylon saha üzerinde oynuyorlar…

Tehlike büyük ve buna devlet aracılık ediyor…

En kötüsü de bu…

Sentetik sahalara son…

Yaşasın toprak sahalar…

Çamurlu sahalar…

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KURTAR: "FENERBAHÇE MAÇINA ADALETLİ BİR HAKEM İSTİYORUZ"

Kocaelispor'da üst üste gelen galibiyetler sonunda herkesin yüzü güldürmeye başladı. Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-siyahlılar bu maçın hazırlıklarına start verdi. Salonda yapılan kondisyon ağırlıklı çalışmaya sakatlığı geçen İlker de katıldı. Fenerbahçe maçının çok zor geçeceğini söyleyen teknik direktör Güvenç Kurtar, "Rakimizin Van deplasmanından 3 puan alarak büyük moral kazandı. Abdullah, Moldovan gibi isimler de bize karşı forma giyecek. Fenerbahçe'nin kalitesi tartışılmaz. Onların da bizim de şiddetle 3 puana ihtiyacımız var. İki haftadan beri galip gelerek iyi bir çıkış yakaladık. Bu çıkışımızı Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istiyoruz. Bu konuda en büyük güvencem seyircimiz olacaktır. İki haftadan beri bizi ateşleyen taraftarımızı bu maçta da arkamızda görmek istiyoruz. Disiplini elden bırakmaz, rakibimizi de gözümüzde büyütmezsek bu maçtan da galibiyetle ayrılırız" dedi.

"Adaletli hakem istiyoruz"

Kocaelispor Teknik direktörü Güvenç Kurtar, Fenerbahçe maçında en büyük endişesinin hakem olacağını da söyleyerek, "Hakemlerden yana bu sezon çok canımız yandı. Hakem hataları sebebiyle 15 puanımız çalındı. Şayet, hakem hataları olmasaydı şu anda 30 puanla ilk beşte yeralıyor olacaktık. Hakemlerin hepsinin kötü yönetim gösterdiğini söylemek istemiyorum. Çünkü, öyle hakemler varki taktir etmemek elde değil. Bizim farklı yenildiğimiz maçlarda bile hakemleri tebrik ettik. Fenerbahçe maçına da adaletli bir hakem verilmesini istiyoruz. Şayet, maçın skoruna hakem tesir etmezse işimiz biraz daha kolay olacak. Umarım yanlı bir hakeme çatmayız" şeklinde konuştu.

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Günün karikatürü

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Günün fotoğrafı:

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Günün sözü:

-İyi teknik direktör olmak için iyi futbolcu olmaya gerek yok. Hiçbir iyi jokey öncesinde at değildi.”- Arrigo Sacchi

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Günün fıkrası:

İmamlar turnuvası

Rizeli imamlarla Trabzonlu imamlar turnuva düzenleyip ayda bir maç

yaparlarmış. Ama maçı hep Rizeli imamlar kazanırlarmış. Takim kaptanı Temel Hoca öyle bir

“ Ula bizim Trabzonsporlu Hami’ye sarı cübbeyi giydirelim, bu da bizim Hami Hoca, merkez caminin imamı, yeni tayin oldu" diye kandırırız demiş. Bu teklifi kabul edilmiş ve ilk maçta Hamiyi de alıp Rize’ye maça gitmişler. Ama maçı yine 2-1 kaybetmişler. Dönüşte takim kaptanı Temel Hocaya komşusu sormuş:

-Temel ne oldu maçın sonucu, kazanabildiniz mi?

-Yok ya, Rizeliler bizi 2-1 yendiler.

-Yapma ya, kim atti golleri?

-Bizim golü Hami Hoca attı onların gollerini de Ronaldo Hoca ile Messi Hoca attı.