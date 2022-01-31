Kentin tek sosyol-kültürel unsuru Kocaelispor’dur…

Kentimizde spor adına yapılan toplantılar içi boş kalan, göstermelik olarak yapılan organizasyonlar gibi görülüyor ve öyle de sonuçlanıyor. Kentin bir spor profili çıkarılamazken, dostlar alışverişte görksün misali bir tablo var. Harcanan paralara yazık.

Kocaeli'nin bir gerçeği var; sanayiyle yaşayan bir kent. Son zamanlarda da İstabunl’a yakınlığı nedeniyle bürokrat kenti olmaya başladı ve doğal olarak da sosyal yaşamın zayıf olduğu bir kent. Sanat yaşamı kültür yaşamı neredeyse sıfır. Çünkü 70'lerden sonra başlayan sanayi akımı, bu kentin hayat damarlarından en önemlisi olan kültür ve sanatı yok etmiştir.70’lerden sonra da Kocaelispor Kulübü, tek sosyal aktivite olmuştur…

80 darbesi…

99 deprem faciası günleri…

İsmet Paşa ve Kocaelispor, o günlerde kentin tek ortak noktası haline gelmiştir. Bunların izleri hâla sürmektedir. Tiyatro oyunları, galeriler ve diğer sanatsal faaliyetler yüzde birlerdedir. 90’larda başlayan ve Sanat Sokağı'nın kurulmasıyla alevlenen kültürel ortam, depremden sonra adeta bitmiştir. Hayatın tüm kılcal damarları tıkanmış, asıl hayat damarı olan sanat ve kültürü yok olmuştur.

Ağır çalışma sistemi, sosyal hayatı sıfıra indirgenmiştir. Sanayi kenti olmanın bedelini en çok sosyo- kültürel hayat ödemiştir. Ödemektedir…

Bu açıdan bakıldığında, Kocaelispor'un bu kent için ne anlama geldiğini yönetici, futbolcu, teknik adam iyi bilmelidir. Kentin odak noktası olan Kocaelispor, bu açıdan çok önemlidir. Sırtına bu takımın formasını geçiren futbolcu, sorumluluğunun bilinciyle varmalıdır.

Maalesef ucuz siyasetle, kentin tarihi dokusu ortaya çıkarılamamaktadır. Çukurbağ, dünyanın ilk başkentlerinden biridir. Ancak bu özelliğini ortaya çıkarıp, kentin merkezini ir kültür merkezi yapmak, kimsenin aklına gelmemektedir. Bu ortamda da, bilinen tarihte ilk sporcu kampı olan Çukurbağ adına, hala UNESCO ile yapılan anlaşmanın sonu getirilmemiştir.

Kocaelispor da bu tarihi mahallede kurulmuştur. Ama hala bir Kocaelispor izi yoktur. Kocaelispor bilincinin aşılanması için yapılan hiçbir çalışma bulunmamaktadır. Geriye de sadece siz futbolcuların sportif başarısı kalmaktadır. Yani siz başarıyı sahada skorla yakalarsanız, kent insanı bununla mutlu olacaktır…

Ne bir gece hayatı, ne bir kültür sanat yaşamı, ne de başka sosyal aktivitesi yoktur bu kentin. İstanbul yakındır, doğal olarak bu kentte yaşayan insanlar, sosyal yaşamını hafta sonları oraya taşımaktadır. Yaşayamayanlar ise Kocaelispor'un maç gününü bekler. Bu sorumluluk bilinci ile hareket eden futbolcular, başarılı olacaktır…

Yani uzun lafın kısası, o gün günlerden ne olursa olsun, bu kent için maç günü Kocaelispor günüdür. Kentin yapısını böylece değerlendirmek, sportif başarıyı da getirecektir ve maalesef ülkemizin diğer yerlerinde olduğu gibi bu kentte de skorsever sayısı çoktur. Günü birlik yaşarlar, yarını düşünmezler…

Takım kazanırsa onlar için her şey güllük gülistanlıktır…

Kaybederse karalar bağlar…

Bu hafta milli aradan sonra adeta yeniden başlayacak ikinciyi yarı öncesi, bu unsurların göz önüne alınması gerekir…

Sosyal medyadan alıntı bir yazı: Süperrrrr…

“Görmüyor musun?

Sen yoksan bir eksiğiz diyorlar, gidiyorsun en uzak yerden bile izlemek için 80 TL istiyorlar, hepsini tek tek tanıyorsun biliyorsun, hiç biri seni tanımıyor, soğukta donma pahasına maçlarını izliyorsun, hepsi lüx arabasına binip evine gidiyor, sen otobüsle dönüyorsun. Milyonları kazanıyorlar, sana bir çay bile ısmarlamıyorlar, evin her tarafını renkleriyle resimleriyle donatıyorsun, oysa beraber çekilmiş hiç bir resminiz (fotoğrafınız olacak) yok, tutku aşk sevgi ile bağlanıyorsun, hiç satmıyorsun, ama onlar üç kuruş fazla para veren takıma gitmekte tereddüt bile etmiyorlar. Yetmiyor, dönüp sana bir de gol atıyor, atarken sevinmeye devam ediyor, profesyonellik deyip işin içinden çıkıyorlar. Sen GOOL diye bağırdığında golden başka bir şey olmadığını onların hesaplarına primler yattığını görmüyor musun?

Son söz:

Büyütmeyin, kırmayın sevdiklerinizi, başkaları bu kadar rahatken, rahatınızı bozduğunuza değmez”…

İşte en doğal doğa sporu: Onun için kütük ve damacana ağırlık, doğa ise spor salonu…

Gebze’de yaşayan 43 yaşındaki Osman Ayar…

Evindeki malzemeleri değerlendirerek kendisine spor aletleri yapmış…

Bulduğu kütükleri ve su dolu damacanaları ağırlık olarak kullanan Ayar, evini ve doğayı spor salonu olarak görüyor. Ayar, askerlik yaparken spora olan yeteneğini fark etmiş. Bunun üzerine, sağlıklı bir yaşam sürebilmek için, askerliği bittikten sonra da amatör olarak spor yapmaya devam etmiş. Pandemi döneminde evde kalan ve oldukça sıkılan Ayar, evindeki malzemeleri değerlendirerek kendisine spor aletleri yapmış.

Damacanaları ağırlık, kapı askılığını da ağırlık taşıma aparatı olarak kullanıyor. Evinin sığınağında bulduğu bir boruyu da barfiks barı olarak değerlendirmiş. Evinde bu şekilde istediği zaman spor yapabilen Ayar, doğayı da geniş bir spor salonu olarak görüyor. Boş zamanlarında doğada koşu yapan Ayar, bulduğu bir kütükle de çeşitli egzersizler yapıyor.

“Kendi yöntemimi buldum” diyen ve çocukluğundan bu zamana kadar hep hareketli bir insan olduğunu söyleyen Osman bey, “Askerde spora yeteneğim olduğunu keşfettim diyebilirim. Askerden geldikten sonra koşu tarzı sporlara, atletizme merakım vardı. Bu yönde devamlı spor yaparak vaktimi geçiriyordum. Özellikle pandemi döneminde epey bir süre evde kaldık. O zaman zarfı içerisinde ‘Acaba evdeki ekipmanlardan ne gibi spor aletleri oluşturabilirim’ gibi düşünerek kendi yöntemimi buldum diyebilirim. Bunlar da çok işime yaradı açıkçası” diyor…

Geçek doğa sporcularına selâm olsun…

Gün, Kartepe Arslanbey Gençlerbirilği’nin günü

İlimisi BAL’da temsil eden Kartepe Arslanbey Gençlerbirliği’nin önemli bir günü bugün. Kulübün genç yöneticisi Emrah Peksoy, Basın Sözcüsü olacak basının karşısına çıkacak. Daveti şöyle: “Spor Basının değerli temsilcisi, Kartepe Arslanbey Gençlerbirliği yönetimi olarak sizlerle bir araya gelmek, hedeflerimizi anlatmak, transferlerimizi tanıtmak için 1 Şubat Salı 18.30’da (bugün) Yağız Kebap’taki buluşmaya davetlisiniz”… Ben sohbet ettim bu gençle. Ateş gibi, civa gibi… Bu heyecanlı insanlara destek vermek boynumuzun borcu… Günün bu önemli spor etkinliğinde bulunmayı ben de arzu ediyorum. Bakalım…

KOCAELİ GÜNLÜKLERİ: Tren yolunda en geç geçme yarışması…

Boşuna ‘delikanlı’ dememişler…

Çocukluğumuzun en deli yılları…

Kan da öyle akıyor…

İlk çan çanlar, son çan çanlar derken, daha çok Alemdar Caddesindeki çan çanları kullanırdık şehir içerisinde…

Şimdiki Hacıoğlu ve Vakıfbank’ın önündeki çan çanlar…

İzmitlilerin ortak özelliği, çan çan kullanma yeteneğidir…

Çan çan diye ses çıkarır, erken kapanır, uzun süre beklemek istemiyorsan, çan çanın ilk çaldığı anda eğilerek karşıya geçersin…

Büyükler bu sorumluluğu alırlar elbette…

Ama biz çocuğuz…

Aramızda yarışma yapardık. Tren Fethiye’de göründüğünde, Alemdar’dan en geç kim geçecek ?..

Çan çan görevlisi bağırır çağırır ama biz bir çırpıda karşıya geçerdik…

Son geçe şampiyon olurdu…

Çevreden bağrılar çağırışlar da biz e taraftar sesi gibi gelirdi…

Yürüyüş Yolu çok güzel oldu…

Ama çocukluğumun demiryolunu yeğlerim…

Ben kaçıncı mı olurdum?..

Korkaklığımdan ve iyi aile çocuğu olduğumdan dolayı, hep sonuncu…

Günün tarihi:

(1 Şubat 2000-Salı)

Kocaelispor maçı öncesi Fenerbahçe’de para krizi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Turan Sofuoğlu, basın toplantısında futbolcularıyla gurur duyduğunu söyledi. Van maçında çok kötü şartlarda 3 puan kazandıklarını hatırlatan Sofuoğlu, "Bunun için sevinçliyiz. Genç oyuncularım bu maçta ellerinden geleni yaptı. Biliyorum kötü oynadık ama bir daha asla bu kadar kötü olmayacağız" dedi. Sofuoğlu, Kocaeli'nin Van'dan daha güçlü bir takım olduğunu da söyleyerek, bu hafta işlerinin daha zor olduğunu sözlerine ekledi. Bugünkü idmana Ümit Milli Takım'da olan Tufan ve Mehmet Ayaz'la, Almanya'ya giden Gökhan, sakatlıkları süren Serkan ve Moldovan katılmadı. Düz koşu yapan Oulare 15 gün sonra takımla çalışmalara başlayacak. Fenerbahçe yarın saat 15.00'te yeni tesisleri Samandıra'da deneme idmanı yapacak. Bu arada para krizi ayyuka çıkan takımda, Aziz Yıldırım’a destekler artıyor.

Günün karikatürü:

Günün sözü:

-Gökyüzünü hedeflersen, tavana ulaşırsın. Tavanı hedeflersen, yerde kalırsın. (Bill Shankly)

Günün fotoğrafı:

-Bu vole, iki ayağı da olup, spor yapmayanlara gelsin…

Günün fıkrası:

Kamp

Otel odasından telefon eden kadın arkadaşı, çapkın kadına:

– Kaldığım otele kamp yapmak üzere bir futbol takımı geldi.

Telefonun diğer ucundaki kadın:

– Sen aşka düşkün bir kadınsın. Nasıl takımdan memnun musun?

– Henüz bir şey söyleyemem. Bu gece de sol açığı deneyeceğim.