Türkiye gerçek bir Adalet Bakanı arıyor!

Bütün devletler adaletsizlikler yüzünden yıkılmıştır. Adaleti gelişmemiş toplumların gelişmesi ve kalkınması imkansızdır. Adalet ve yargılama hakkı bir devletin egemenliğinin temel ifadesidir. Bağımsız adalet de o ülkedeki demokrasinin, hak ve hukukun teminatıdır. Bu yüzden Adalet bakanlıkları o devletin en temel bakanlığıdır ve siyasetten olabildiği kadar uzak olması gereken, gerekirse kendi siyasi parti mensuplarını özgürce yargılayabilen bir bakanlık olmalıdır.

Bunun dünyada birçok örneği vardır. Bunun en meşhur ve dikkat çekici olanı ise, ABD’nin geçmiş dönem başkanlarından Clinton’un yargılandığı meşhur Monika skandalıdır. Yargının savunma ve hüküm üçlüsünün yanında en önemli üçüncü ayağı olan savcılık bütün dünyanın gözü önünde, koca ABD Başkanı hakkında soruşturma açarak onun yargılanmasını sağladı. Tabiri caizse en büyük dünya lideri olarak kabul edilen ABD başkanının kulağından tuttuğu gibi savcılığa getirdi ve gereğini yaptı. Amerikan toplumunun özgürlük ve adalete güvenlerinin altında işte böyle bir adalet davranışı ve Adalet Bakanlığı bulunuyor. Bizde böyle bir şey yapan savcının suyunu çıkartırlar. Böyle soruşturma gerektiren onlarca olay, ihale olmasına rağmen savcılarımız harekete geçemiyor. Hatta yapılan suç duyuruları ile ilgili bile işlem yapmaktan korkuyorlar.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu ucube sistemin ilk icraatlarından birisi 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığının görevlerini sıralamak oldu. Burada bakanlığın ana görevleri kuşa çevrilerek idari görevlerle sınırlandırılırken “ Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.” diye son bir cümle eklenmiş.

Bu kararnameye göre bile, Adalet Bakanının en önemli görevlerinden birisi kanunları ve en temel kanun olan Anayasamızın uygulanmasını sağlamak olmalı. Anayasamızın 138 maddesi “Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez” hükmünü taşımaktadır.

Görevden ayrılan Adalet Bakanının yargı bağımsızlığı ile ilgili zaman zaman olumlu beyanları bulunmakla beraber geçen hafta yaşanan gazeteci SEDEF KABAŞ ile ilgili yargılamada “Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır” şeklindeki söylemi tam bir yargıya müdahale örneğidir. İktidar temsilcilerinin en yetkili ağızlardan yıllarca yargıya müdahalelerini hepimiz biliyoruz. 2021 Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde (Rule of Law Index) 139 ülke arasında 117'inci sırada yer alıyor. Bu sonuç Adalet Bakanlığına çok önemli görevler yüklüyor, ama gelen Adalet Bakanları ne yazık ki ana görevlerini yapamıyor.

Şimdi Balyoz ve Ergenekon davaları rezaletinde,17/25 aralık döneminde, Enis Berberoğlu davasında Adalet Bakanlığı yapan, hatta FETÖ elebaşısı için övgüler dizdiği söylenen, daha önce defalarca denenmiş yeni adalet bakanından da bağımsız bir çalışma ile Türkiye’nin hukukun üstünlüğü endeksinde olumlu gelişmeler kaydetmesini beklemek mümkün değil.

Adalet Bakanlığının Clinton –Monika skandalı örneğinde de görüldüğü gibi kendi devlet başkanını bile özgürce yargılayabilecek bir bağımsızlık ve yetkinlikte olması gerekir. Son Adalet Bakanı ataması ile adaletin iktidara tamamen bağımlı hale getirildiği görülmektedir. Bu durumda ülkemizde hukukun ve adaletin gelişmesini beklemek ne yazık ki kocaman bir hayalden öteye gitmeyecektir. Yargı bağımsızlığının, özgürlük ve eşitliğin ve en önemlisi adaletin temel dayanağı bağımsız, siyasi etkilerden uzak, adalet için çalışabilen Adalet bakanlarının görev yapmasıdır.

Umarım gelecek iktidar değişikliğinde böyle bir adalet yapılanması hayata geçirilerek, yurttaşlarımızın en yüksek adalet standardına ulaşması, dolayısıyla demokrasimizin de adaletle taçlanması sağlanır.