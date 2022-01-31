Parmak kadar çocuk üzerinden “siyasi rant” devşirme çabası

Bugün böyle bir yazı kaleme almak zorunda kaldığım için çok üzgünüm, hatta ülkem adına bundan utanç duyuyorum.

Türkiye, önceki gün sağduyu sahibi herkesin “Bu kadarına da pes doğrusu” dediği bir olay yaşadı.

Ben böyle bir olayın “dünyanın en ilkel ülkelerinde” dahi yaşanabileceğini sanmıyorum.

Bir çocuk, parmak kadar bir çocuk, “siyasi istismara” uğradı.

İktidarın önde gelen isimleri, bir çocuk üzerinden “siyasi rant” devşirmeye çalıştılar.

Daha önce kendileri tarafından binlerce kez söylenen “Bay Kemal” ve “hain” sözcüklerinin o çocuk tarafından söylenmesine izin verdiler.

Ve büyük olasılıkla “birileri” tarafından belletilen o sözcükler o çocuk tarafından söylendiğinde, televizyonlarda görmüşsünüzdür, devletimizi yöneten o muhterem insanların mutluluktan ağızları kulaklarındaydı.

O çocuğa “nefret suçu” işleterek “siyasi şov” yaptılar.

Ben 55 yıldır bu ülkede gazetecilik yapıyorum, çocukların “siyasi çıkar” için böylesine kullanıldığına tanık olmadım.

Ne yazık ki, Türk siyasetinde ne “etik” kaldı, ne de “ahlak”!

Sandıktan çıkabilmek için, her yolu mübah (dini yönden sakıncası olmayan) görüyorlar.

Yaptıkları suç

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Trabzon’da, o parmak kadar çocuğun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “hain” ifadesi, TCK 122’ye göre “nefret suçuna” girer.

Ancak yaşı 12’den küçük çocukların “cezai ehliyeti” olmadığı için, hakkında ceza davası açılması söz konusu değil.

Zaten Kemal Kılıçdaroğlu’nun da “çocuğun cezalandırılması” yönünde bir düşüncesi yok, bunu da “O güzel evladımızın hiçbir kabahati yok, kabahat onun tepesinde duranlarda” sözleriyle açıkladı.

Ancak o çocuğun “cezai ehliyeti” olmaması nedeniyle o “nefret suçu” ortadan kalkmıyor.

Yasalarımıza (TCK 214) göre, “suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi” de suçlu.

Yine TCK 37’ye göre “müşterek faillik” ve “dolaylı faillik” suçu da var.

O parmak kadar çocuğu, o “nefret suçunu” işlemeye kim veya kimler teşvik etti?

Kimler o çocuğu o sözleri söylemeye hazırladı?

Kimler o suçun işlenmesine “hal ve tavırlarıyla” seyirci kaldı?

O çocuğu “siyasi çıkarları için” kullananlar kimler?

Bunların hepsi “müşterek faillik” kapsamında suç!

Gerçi, günümüz Türkiye’sinde yasayı, anayasayı takan yok, hepsi rafa kaldırıldı, ama en nihayet suç suçtur.

O yasalar bugün işlemez, yarın raftan indirilir işler hale getirilir.

Demirel ve o çocuk

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Köşemde, “nefret suçu” işlenen o karenin dışında, görmüşsünüzdür, bir başka fotoğraf daha var.

Süleyman Demirel ve elinde Ecevit’in afişini taşıyan bir çocuk.

Bu fotoğraf, rahmetli Demirel’in son başbakanlık döneminde çekilmiş.

Demirel, Anadolu’da bir mitingde elinde Bülent Ecevit’in afişi olan bir çocuk görür, yanına çağırır ve “Bu afiş ile ne yapacaksın?” diye sorar.

Çocuk, “Ben Bülent Ecevit’i seviyorum, Ecevit’e selam göndermek istiyorum” der.

Bunun üzerine Demirel, mikrofonu çocuğa verir ve Ecevit’e selam göndermesini sağlar.

Ardından da çocukla bu “hatıra fotoğrafı”nı çektirir.

Nereden nereye?

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Evet, nereden nereye değil mi?

Türkiye, o “siyasi hoşgörü”, o “siyasi etik”, o “siyasi ahlak” ortamından bugünkü “siyasi höt höt” ortamına getirildi.

Siyasi çıkar için “dinin kullanılması” yetmedi, şimdi siyaset uğruna çocuklarımız telef ediliyor.

O fotoğraf karesine dikkat edin, çevresindekiler o çocuğun Kemal Kılıçdaroğlu’na “Hain” demesine nasıl da seviniyorlar.

Keyifleri zirve yapmış durumda.

Ne yazık ki, ülke olarak sözün bittiği yerdeyiz.

Yetişkin nesil, bu hırgür içinde yuvarlanıp gidiyor.

Gençler, bu yangından kaçıp yurt dışına kapak atmak peşinde.

Demek şimdi sıra “parmak kadar çocukları siyasi iklimle zehirlemeye” geldi.

Pes doğrusu!