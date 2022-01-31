Türkiye’de 15 milyon işçiden sadece 2 milyonu SENDİKALI!

Eski yıllarda sendikaların büyük önemi vardı.

Ama son yıllarda sendikalar biraz geri planda kaldı…

Hükümete boyun eğer hale geldiler.

Sözcü gazetesinde, sendikalı işçi sayılarıyla ilgili bir haber okudum. Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum.

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“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayınladığı Ocak 2022 sendika istatistiklerine göre Türkiye'de 15 milyon 294 bin 362 işçiden 2 milyon 189 bin 645'i sendikalı olurken sendikalı işçilerin toplam kayıtlı işçilere oranı yüzde 14,32 oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2022 Ocak ayı istatistiklerini bugünkü Resmi Gazete’de açıkladı.

İstatistiklere göre, Türk-İş, 1 milyon 213 bin 439 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon olurken, Hak-İş 727 bin 187, DİSK’in üye sayısı 212 bin 593 oldu.

İstatistiklere göre, Türkiye’de 15 milyon 294 bin 362 işçiden 2 milyon 189 bin 645’i sendikalı olurken sendikalı işçilerin toplam kayıtlı işçilere oranı yüzde 14,32 oldu.

İŞTE EN ÇOK ÜYESİ OLAN SENDİKALAR

En fazla üyeye sahip sendika ise 243 bin 643 üyeyle genel işler iş kolunda örgütlenen Hizmet-İş oldu. Hizmet-İş’i 224 bin 823 üyeyle Türk Metal Sendikası ve 184 bin 845 üyeyle Öz Sağlık-İş izledi.”

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İstatistiklere göre, Türkiye’de 15 milyon 294 bin 362 işçiden 2 milyon 189 bin 645’i sendikalı…

İzlanda’da yüzde 86, Danimarka’da yüzde 67, İsveç’te yüzde 66, Finlandiya’da yüzde 65 olan

sendikalaşma oranı Belçika’da yüzde 54, Norveç’te yüzde 52 civarında. İskandinav ülkelerinde yüksek seyreden sendikalaşma oranı Orta ve Güney Avrupa ülkelerinde ise daha düşük seyretmekte. Sendikalaşma oranı İtalya’da yüzde 34, Avusturya’da yüzde 27, İrlanda’da yüzde 24, İngiltere’de 24, Almanya’da yüzde 17 ve Fransa’da yüzde 8 civarında… Bir ülkede sendikalı işçi sayısı ne kadar fazla ise, o ilkede işçiler daha güvende.

TÜRKİYE’DE SENDİKALAR VE ÜYE SAYILARI

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu) 1.213.439

HAK-İŞ (Hak İşçi Sendikası Konfederasyonu) 727.187

DİSK (Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu 212.593

TÜM-İŞ (tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 997

ÜLKEM-İŞ (Ülkem İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 4.337

ANADOLU-İŞ (Anadolu İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 1.017

YENİDEN MİSK 220

BAĞIMSIZ 29.855

TOPLAM: 2.189.845