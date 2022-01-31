Makale Yazısı-31 Oca 2022 - 20:00

Türkiye’de 15 milyon işçiden sadece 2 milyonu SENDİKALI!
Mesut Akbulut

Mesut Akbulut

Eski yıllarda sendikaların büyük önemi vardı.

Ama son yıllarda sendikalar biraz geri planda kaldı…

Hükümete boyun eğer hale geldiler.

Sözcü gazetesinde, sendikalı işçi sayılarıyla ilgili bir haber okudum. Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum.

**

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayınladığı Ocak 2022 sendika istatistiklerine göre Türkiye'de 15 milyon 294 bin 362 işçiden 2 milyon 189 bin 645'i sendikalı olurken sendikalı işçilerin toplam kayıtlı işçilere oranı yüzde 14,32 oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2022 Ocak ayı istatistiklerini bugünkü Resmi Gazete’de açıkladı.

İstatistiklere göre, Türk-İş, 1 milyon 213 bin 439 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon olurken, Hak-İş 727 bin 187, DİSK’in üye sayısı 212 bin 593 oldu.

İstatistiklere göre, Türkiye’de 15 milyon 294 bin 362 işçiden 2 milyon 189 bin 645’i sendikalı olurken sendikalı işçilerin toplam kayıtlı işçilere oranı yüzde 14,32 oldu.

İŞTE EN ÇOK ÜYESİ OLAN SENDİKALAR

En fazla üyeye sahip sendika ise 243 bin 643 üyeyle genel işler iş kolunda örgütlenen Hizmet-İş oldu. Hizmet-İş’i 224 bin 823 üyeyle Türk Metal Sendikası ve 184 bin 845 üyeyle Öz Sağlık-İş izledi.”

**

İstatistiklere göre, Türkiye’de 15 milyon 294 bin 362 işçiden 2 milyon 189 bin 645’i sendikalı…

İzlanda’da yüzde 86, Danimarka’da yüzde 67, İsveç’te yüzde 66, Finlandiya’da yüzde 65 olan

sendikalaşma oranı Belçika’da yüzde 54, Norveç’te yüzde 52 civarında. İskandinav ülkelerinde yüksek seyreden sendikalaşma oranı Orta ve Güney Avrupa ülkelerinde ise daha düşük seyretmekte. Sendikalaşma oranı İtalya’da yüzde 34, Avusturya’da yüzde 27, İrlanda’da yüzde 24, İngiltere’de 24, Almanya’da yüzde 17 ve Fransa’da yüzde 8 civarında… Bir ülkede sendikalı işçi sayısı ne kadar fazla ise, o ilkede işçiler daha güvende.

TÜRKİYE’DE SENDİKALAR VE ÜYE SAYILARI

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu) 1.213.439

HAK-İŞ (Hak İşçi Sendikası Konfederasyonu) 727.187

DİSK (Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu 212.593

TÜM-İŞ (tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 997

ÜLKEM-İŞ (Ülkem İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 4.337

ANADOLU-İŞ (Anadolu İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 1.017

YENİDEN MİSK 220

BAĞIMSIZ 29.855

TOPLAM: 2.189.845

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Çırak - Kalfa aranıyor

Başiskele Sanayi Sitesi’ndeki dükkanımızda mobilya imalatında çalışmak üzere  ÇIRAK - KALFA aranıyor. Detaylar görüşülecektir.

0534 254 75 15

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL