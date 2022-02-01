İş dünyasının en büyük riskleri, dünyada ‘siber olaylar’, Türkiye’de ise ‘iş kesintisi’

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) tarafından gerçekleştirilen yıllık küresel iş dünyası riskleri anketi Allianz Risk Barometresi'nin 2022 sonuçları belli oldu. Ankette ilginç sonuçlar çıktı. İş dünyasında, diğer ülkeler ile Türkiye arasında çok farklılıklar var. Birlikte okuyalım;

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Araştırmada, 89 ülke ve bölgeden CEO'lar, risk yöneticileri, brokerler ve sigorta uzmanları olmak üzere 2 bin 650 uzmanın görüşleri yer aldı. Çalışmanın küresel sonuçlarında; “siber olaylar”, “iş kesintisi” ve “doğal afetler” 2022 yılının en önemli üç riski olarak gösterildi. “Siber olaylar”, ankette yüzde 44 ile en büyük iş riski olurken, “iş kesintisi” yüzde 42 ile ikinci, “doğal afetler” ise yüzde 25 ile üçüncü sırada yer aldı.

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Türkiye’de öne çıkan en önemli iş riski yüzde 71 ile “iş kesintisi” olurken, “makroekonomik gelişmeler” yüzde 47 ile ikinci, “doğal afetler” ise yüzde 35 ile üçüncü sırada yer aldı. “Mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler”, “iklim değişikliği” ve “siyasi riskler ve şiddet” yüzde 24 ile ilk üç riski takip ederken, yüzde 18 ile “siber olaylar” ve “salgın”, yüzde 12 ile “yangın, infilak” ve “pazar gelişmeleri” listede yer buldu.

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Araştırmanın özü şu; Küresel iş dünyasının risk sıralamasında siber olaylar ilk sırayı aldı. İş kesintisi ve doğal afetler, diğer iki sıradaki önemli risk olarak gösterildi. Türkiye iş dünyasının yanıtlarında ise iş kesintisi birinci sırada yer alırken, makroekonomik gelişmeler ve doğal afetler diğer başlıca risk unsurları olarak sıralandı. Yani, dünya siber olaylarla, biz ise iş kesintileriyle uğraşıyoruz.

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DÜNYADA İLK 10 RİSK SIRALAMASI:

1-Siber olaylar % 44

2-İş kesintisi % 42

3-Doğal afetler % 25

4-Salgın % 22

5-Mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler % 19

6-İklim değişikliği % 17

7-Yangın, infilak % 17

8-Pazar gelişmeleri % 15

9-Nitelikli işgücü eksikliği % 13

10-Makroekonomik gelişmeler % 11

TÜRKİYE’DE İLK 10 RİSK SIRALAMASI:

1- İş kesintisi % 71

2- Makroekonomik gelişmeler % 47

3- Doğal afetler % 35

4- Mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler % 24

5- İklim değişikliği % 24

6- Siyasi riskler ve şiddet % 24

7- Siber olaylar % 18

8- Salgın % 18

9- Yangın, infilak % 12

10- Pazar gelişmeleri %12

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Zaten olan vatandaşa oluyor!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Türkiye çapında harekete geçti. İlimizde de BTP’ye büyük bir ilgi var. İl Başkanı Muharrem Can, ilçelerde üye katılım törenleri yapıyor. Can, Körfez’deki üye katılım programında ekonomik krize dikkat çekerek, “Siyasette, iktidar ile muhalefetin kavgacı siyaset anlayışının en büyük mağduru, şüphesiz vatandaş oluyor” dedi. Zaten, bir kriz çıksa, bunu en çok iliklerine kadar vatandaş yaşıyor. Son günlerde gelen peş peşe zamlar, vatandaşı perişan etmeye devam ediyor.

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Özdağ ve mülteciler!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, önceki gün ilimize geldi… İl Başkanı Vedat Çalık’ı ziyaret etti… Çalık, burada mültecilerle ilgili önemli mesajlar vererek, “Suriyeli sığınmacılar, Afgan kaçak göçmenler size karşı kötü duygular beslemiyoruz. Ancak sizinle vatanımızı paylaşmak istemiyoruz” dedi. Sanırım Özdağ, birçok kişinin düşüncelerine tercüman oldu.

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Geçinemiyoruz!

Hayat pahalılığına karşı 'Geçinemiyoruz' adı altında toplanan vatandaşlar, her haneye belli bir miktar ücretsiz su, doğal gaz ve elektrik istediler.

Hükümete ise talepler şöyle iletildi;

*Her haneye 18 M³ su, 140 M³ doğalgaz, 230 KWH elektrik parasız olarak verilsin!

*Enerji üretim ve dağıtımı kamulaştırılsın.

*Enerji şirketlerinden borçları tahsil edilsin.

*Faturalardaki vergiler kaldırılsın.

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Peş peşe gelen zamlardan sonra, geçinmek gerçekten de iyice zorlaştı. Hayat pahalığı, insanları sosyal hayattan etti diye biliriz.

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Turistlerin tercihi; ANTALYA

Türkiye Otelciler Federasyonu’nun verilerine göre, 2021 Ocak-Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin gittikleri iller belli oldu. Sıralamada Antalya ilk sırada.

TURİST SAYISINDA İLK 5 İL

1- Antalya: 8 milyon 572 bin 170

2- İstanbul: 7 milyon 980 bin 311

3- Edirne: 2 milyon 277 bin 803

4- Muğla: 1 milyon 27 bin 288

5- İzmir: 596 bin 291