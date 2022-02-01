İNDİRİM kandırmacası sona eriyor

Ticari reklamlar yönetmeliğinde tüketicinin kandırılmasını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme yapıldı.

Düzenleme önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı. Bundan sonra bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespiti halinde, indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınarak fiyat belirlenecek

Yani 5 liralık malı, önce 7 lira yapıp sonra tekrar 5 liraya indirdik deme dönemi sona erdi. Artık indirim yapılacağı günden 30 gün geriye gidilerek bir ay içerisinde ürünün en ucuz fiyatı baz alınarak indirim bu fiyat oranından yapılacak.

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlarda indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Bu konuda ispat masrafları ve giderleri reklam veren kişi ya da kuruma ait olacak.

KREDİNİN FAİZİ BİLE HESABA EKLENECEK

Satılan mal veya hizmetin, kredi ile satışa sunulduğunun belirtildiği reklamlarda kredinin vadesine, faiz oranına, tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değerine ve geri ödeme koşullarına reklamın yayınlandığı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile tüketicilerin yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği bir internet sitesinde ya da açılır ekranda yer verilecek.

Bu yeni düzenleme, olmadığı halde indirim varmış gibi ürün reklamı yapan ve tüketiciyi aldatan kişi ya da firmalara büyük darbe vuracak. Özellikle internet alışverişlerinde en sıkça rastlanan indirim aldatmacası böylelikle sona erecek. Sanal alışveriş çok daha güvenli bir hale gelecek.

Araç sahiplerine bir kötü haber de trafik sigortasından

2022 yılına gireli henüz 32 gün oldu, ancak ardı ardına gelen zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor.

Önce akaryakıt zam furyası, ardından faturalar…

2021 yılında Corona Virüsle mücadele eden vatandaş şimdi de ekonomiyle mücadele ediyor. Her gün yeni bir zam haberi duyuluyor. Şubat ayının ilk günündeki zam ise zorunlu trafik sigortalarına uygulandı. 1 Şubat tarihi itibariyle trafik sigortasında tavan primi yüzde 20 oranında arttı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gitti.

Trafik sigorta poliçesinin iptali durumunda ise, sigorta şirketine tahakkuk eden primin 40 TL’den az olamayacağı, bu primin 32 TL'sinin acente komisyonu olarak tahakkuk ettirileceği hüküm altına alındı. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen bir ek madde ile SEDDK'nın araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine göre prim indirim ve artırım oranlarına ek olarak yüzde 10'a kadar indirim veya artırım uygulamaları getirebileceği karara bağlandı. Hayırlı uğurlu olsun…

Vatandaş elektriğe çarpılıyor

Elektrik zammının ardından ilk faturalar gelmeye başladı. Her gün en az üç beş kişi arayarak durumu gelenekleştirdi. Her biri faturalarının yüksekliğinden bahsediyor. Geliri yüksek olan da, geçimini emekli maaşıyla sağlayan da aynı dertten mustarip…

Faturaların yüksek olması en çok da asgari ücretliyi ve emekliyi etkiliyor. İnsanlar tasarruf yapacağız diye yaşam lüksünden özveri gösteriyor. Kimi kombisini kısıyor, kimi karanlıkta oturup televizyonunu kapatıyor.

Bütün bunlar şaka değil, vatandaş fatura yükünden kurtulmak için bu tür önlemler alıyor.

Elektrik faturası 60 ile 90 TL arasında gelen tek yaşayan emekli bir vatandaşa bu ay gelen 367 TL’lik elektrik faturası durumun vahametini gözler önüne koyuyor. “Benim tüm faturalarımın toplamı 367 TL yapmıyor” diyen vatandaş, aldıkları zammın ilk aydan eridiğini söylüyor.