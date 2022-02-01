Dini hayatımızda “ Üç Aylar” diye bilinen çok feyizli ve bereketli bir zaman dilimine bizleri bir kez daha kavuşturan yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. 02 Şubat 2022 Çarşamba günü Recebin ilk günü, 03 Şubat Perşembe gününü Cumaya bağlayan gece de Regaip Gecesi’dir.

Üç Aylar kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylar girince, müminlerin kalplerini manevi bir hava kaplar, ruhları şenlenir. Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki, yüce Allah’ın Rahmeti ve mağfireti bu gecelerde müminler üzerine sağanak sağanak yağar.

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

Sözlükte rağbet ümit ve arzu etme, isteme, yönelme anlamlarına gelir. Kulun Allah’ın vaadlerine ( Cenab-ı Allah'ın mükâfat için verdiği sözler) rağbet etmesi, vaidlerinden de (Cenab-ı Allah’ın azapla korkuttuğu şeyler) çekinmesi, sakınması istenmiş, bu vaadlerin ve vaidlerin mutlaka gerçekleşeceği inancı ile dua edip yüce Allah’a yönelmesi talep edilmiştir.

İnsanoğlunun dünya kurulalı beri inanç bakımından buhrana düştüğü dönemlerde rağbet ettiği temel konular aynıdır. Kudret, servet ve şehvet… İşte bizler Recebin başında “Rağbet ettiklerine dikkat et!” çağrısı ile uyarılıyoruz.

Kime ya da kimlere, neye ya da nelere rağbet ediyoruz?

Olmazsa olmaz dediklerimiz aslında en çok rağbet ettiklerimizdir.

Nelerin peşindeyiz?

Gözlerimizi kör, kalbimizi katılaştıran şeyler nelerdir?

Regaip Gecesi’nin çağrısı bu muhasebeyi yapmayadır. Yüce Allah, bizim neye ve kime rağbet edip yönelmemiz gerektiğini bizlere Kur’an-ı Kerimde şöyle bildiriyor: “Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine rağbet edip O’na yönel” (İnşirah Suresi: 94/7,8); “Eğer onlar, Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup, ‘Bize Allah yeter. Biz yalnız ona rağbet eder (Onun ihsanını ister)iz’ deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu.” (Tevbe Suresi: 9/59)

Dün olduğu gibi bugünde toplumlumuzun her ferdi üç aylar geldiğinde hayatına olumlu anlamda yeni bir istikamet vermek için değer verdiği şeyleri gözden geçirir. Üç aylar kalplerimizin manevî doyum ve duyum mevsimidir.

İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür.

Rağbet edilenlerin doğru veya yanlışlığını değerlendirecek mihenk taşlarımız nelerdir?

Bunları dini ve milli değerlerimiz olarak özetlememiz mümkündür. Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde; “ Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Resul’ünün çağrısına uyun ve bilin ki, Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, onun huzurunda toplanacaksınız.”(Enfal, 24) buyurur.

Rağbetlerimizi tartabileceğimiz başka bir ölçü de sevgili Peygamberimizin uyarılarıdır. “Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.” hadis-i şerifi bizim için önemli bir mihenk taşıdır.

Rağbetimiz Rabbimize gönülden bağlanmak, O’nu çok sevmek, O’na hakkıyla ibadet etmek ve güzel ahlaki değerlere uygun bir hayat sürmek olsun.

Rağbetimiz hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılmaya, bölünüp parçalanmamaya olsun.

Rağbetimiz hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya, yarın ölecekmiş gibi ahiret hayatımızı kazanmaya olsun.

Rağbetimiz, insanlığı yüceltmek, insanlığı diriltmek ve insanlığı yaşatmak için “gelin birlik olalım!” çağırılarına kulak verip bu davete gönülden katılmak olsun.

Rağbetimiz, “Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız.” İlahi düsturunu hayatımıza hâkim kılmak olsun.

Rağbetimiz anne-babamızın rızasını kazanmaya, büyüklerimize saygı, küçüklerimize şefkat ve merhamet ile muamele etmeye, komşuluk, akrabalık, arkadaşlık, meslektaşlık, vatandaşlık haklarını korumaya olsun.

İnsan neye ve kime rağbet ediyorsa onun kandiliyle aydınlanır. Yüce Allah bizi sadece kendi kandiliyle aydınlatsın!

Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve bütün İslam âleminin Regaip Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin ve mübarek üç ayların Müslümanların rağbet ettiklerinin muhasebesini yaparak yanlış rağbetlerini terk etme azim ve irade beyanları ile dua etmelerini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Fahri SAĞLIK

Emekli Müftü