Korku ile yaşamak…

Geçen gece televizyonda “Yarından Sonra” adlı bir filmi ikinci kez izledim.

2004 yapımı filmde, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ sonucu dünyamızda meydana gelebilecek olan “Buzul Çağı’na” dikkat çekiyor.

İnternet ortamında da ulaşılabilen bu filmi izlemenizi ve geleceğin dünyası üzerine düşünmenizi dilerim.

1999 depreminde ölümden döndük.

Yaşadığımız evde yıkılmadık iç duvar kalmadı. Nasıl kurtulduk, inanamıyorum.

Aradan bunca yıl geçti, hala zaman zaman aklıma geldikçe içimi bir korku sarıyor.

Ülkemiz fay hatları ile kaplı. Deprem, “sürekli bir olay.”

Fay hatları hareket ettikçe, deprem olaylarını sürekli olarak yaşayacağız.

Eğer; zemin etütleri yaparak, zemin koşullarına uygun binalar inşa edilirse, depremler de olsa güvenle yaşamak mümkün. Ama, hala bu gerçeği göremeyen, gözü ve ruhu maddi çıkar tutkusu ile kamaşanlar oldukça, acı çekmeye ve bedel ödemeye devam edeceğiz!

Birkaç günlük kar yağışı ile ne çileler çektik!

Bilim, bilgi ve teknolojiye şaşı bakmanın, işin ehli olmayanlara sorumluluk vermenin bedelini ödedik!

Ya sonra?

Şimdi, o güzelim doğa olayından da korkuyoruz!.

Oysa, doğamızı besleyen en büyük bereket yağmur ve kar değil mi? Dağları kaplayan o karlar, doğanın kılcal damarlarından süzülerek kaynaklarda toplanmasa sağlıklı içme suyunu nasıl bulabilirdik?

Ne yazık ki, korkuyoruz!

Fırtınalardan, hortumlardan, sel felaketlerinden, aşırı sıcaklardan, elektriksiz, doğalgazsız kalmaktan, trafik kazalarından, sağlıklı ve dengeli beslenememekten, hayat pahalılığından korkuyoruz!

Özellikle kentlerde “yaşam güvencesinden” yoksunuz!

Yazdığımız yazı, söylediğimiz sözler yüzünden başımıza bir şeyler gelebileceğinden korkuyoruz!

Biz korkmasak, birileri korkutuyor!

Ülkemizi ve dünyamızı saran ve derinden sarsan salgın hastalıklardan korkuyoruz!

Yaşamak, özellikle “İNSAN GİBİ YAŞAMAK” giderek daha bir zorlaşıyor!

NEDEN?

Hani Nazım Hikmet diyor ya;

“Kabahat sende, demeye dilim varmıyor ama/ kabahatin çoğu sende kardeşim” misali, kabahatin çoğu bizden kaynaklanıyor!

İnsanca yaşama hakkımızı yeterince koruyamıyor, insanca karşı çıkma tavrımızı koyamıyoruz.

Bize HİZMET etmek üzere gelen siyasal karar vericilerin bize EFENDİ ve egemen olma ihtiraslarına KURBAN oluyoruz!

Ormanlarımız, tarım topraklarımız maden ocaklarıyla talan ediliyor.

Göllerimiz, akarsularımız HES’lerle kurutuluyor!

Kentlerin çevresindeki MERALAR sitelerle yok ediliyor!

Yağmur yağsa da beton yığınından sıyrılıp toprakla buluşamıyor!

SEL olup yaşadığımız alanları talan ediyor, can alıyor!

Yer altı sularını tükettik. Konya’da o bereketli tarım alanlarında oluşan OBRUK sayısı 350’yi geçmiş!

Sanayinin kirli atıkları güzelim akarsularımızı, denizlerimizi kirletiyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uyarıyor; “Dünyanın üçte ikisi 8 yıl sonra susuz” diyor! (8 Haziran 2017) Yani üç yılımız kaldı!

Amerika Birleşik Devletleri askeri raporuna göre; “25 yıl içerisinde SU SAVAŞLARI çıkabilir” diyor? (22 Mart 2010)

Çocuklarımız su bulamayacaklar!

Ya susuzluk ve doğa felaketleri ya da vahşi savaşlar bekliyor çocuklarımızı!

Tek kurtuluş umudu var;

DÜNYAYI SARAN VAHŞİ SİYASET DÜZENİNE KARŞI İNSANCA DİRENMEK!