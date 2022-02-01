İşte o kadar…

Bu yazıyı sevgili Cevat Şakir’in söylemiyle “Arşipel” kenarında yazıyorum. Artık her deniz kenarına gelişimde, denizi görüşümde hissettiğim duygunun başka bir insan tarafından da hissedildiğini biliyorum. Yalnız olmadığımı hissetmek, beni çok mutlu ediyor.

Pek hisli bir insan olan Cevat Şakir’in çok sevgili İstanbul’undan alıkonularak Bodrum’a sürgün edilmesini anlatan “Mavi Sürgün” kitabını, kendi düşüncelerime kulak vererek yorumlayacağım. Umarım beğenirsiniz. İyi okumalar…

Hayattaki pek çok şey insanı pek çok yere hapsedebilir. Bir kötülük insanı kendi iç dünyasına, bir aşk insanı başka bir insana, bir suçsa insanı bir sürgüne hapsedebilir. Cevat Şakir’i İstanbul’undan alıkoyan şey ise asker kaçaklarıyla ilgili yazdığı bir yazı olmuş. Sürgüne giderken yaşadığı acı, bilinmezlik ve korku beni mahvetti. Bu bölümlerde düşündüğüm şeyleri anlatmaya da sıra gelecek ama ilk önce kitabın başını yorumlamanın daha doğru olacağını düşünüyorum.

Yalan söylemek istemiyorum, kitaba ilk başladığımda yirmi sayfayı yaklaşık üç günde okudum ki genelde bir kitabı üç günde bitiririm. Bu durum beni biraz kızdırdı, biraz da kalbimi kırdı. Kitabı bu kadar yavaş okumamın sebebi ise ilk sayfalarda 1. Dünya Savaşı’nın etkilerinden ve İstanbul’da yaşanan kötü durumlardan bahsedilmesiydi. Bu anlatılanların, insanların yaşadıklarının bana ne kadar acı verdiğini anlatmam pek mümkün değil. Ancak ne zaman ki anlatılan acı dolu olaylar bitti, kitap yağ gibi akıp gitmeye başladı. Genel bir yorumlama yapmam gerekirse, kitap okumayı çok seven bir insan olarak söyleyebilirim ki şu ana kadar okuduğum en kaliteli ve güzel kitaplardan biriydi. Sadece Cevat Şakir’in, nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı’nın, yaşadığı olaylardan dolayı değil, kullanılan terimlerden dolayı da bu kitap çok kaliteliydi. Kitabın bana pek çok yeni kavram ve kelime öğrettiğini söyleyebilirim. Yani okurken zevk almanın dışında, pek çok bilgi de öğrendim.

Cevat Şakir Üsküdar’da bulunan evini, küfeci çocukları, İstanbul’u çok seviyordu. Bir anda gelen ve onu saf bir sevgi ile sevdiği sevdiceği İstanbul’dan alan bu sürgün de neyin nesiydi, değil mi? Bilmediği şeyse Bodrum’a çok daha büyük bir şevkle âşık olacağıydı.

Ben Cevat Şakir’in durumunu “Stockholm Sendromu”na sahip olan bir insana benzettim. Stockholm Sendromu seni kaçıran, seni bir yerden alıkoyan kişiye âşık olmak demektir. Cevat Şakir de kendi sürgününe, hapishanesine yani Bodrum’a âşık oldu. Tabii Bodrum’a âşık olana kadar çok uzun bir süreçten geçti.

Cevat Şakir İstanbul’dan İzmir’e, İzmir’den Aydın’a, Aydın’dan Çine’ye, Çine’den Muğla’ya, Muğla’dan Milas’a otobüs ve başka vasıtalarla, en sonunda da Milas’tan Bodrum’a yürüyerek varmış. Deniz sevdalısı bu kişinin dört koca aydan sonra denizi ilk defa görüşü beni o kadar çok etkiledi ki… O anı yazarken kullandığı cümlelerden birini kendi yazımda kullanmaktan büyük bir onur duyarım. “Ver mavini serinleyeyim biraz, al canımı.” Bu cümleyi her deniz gördüğümde içimden geçirmeden edemiyorum artık. Evim denize pek bir yakın. Bu yüzden de çokça deniz ile yüz yüze geliyoruz. Yapmayı en çok sevdiğim şey ise güneş battıktan yarım saat kadar sonra deniz kenarına inip onun en koyu lacivert halini izlemektir.

Cevat Şakir, Bodrum’a vardıktan yaklaşık bir buçuk yıl sonra İstiklal Mahkemesi tarafından verilen karar ile, onun anlatımıyla Cevat Bey’in suçsuz olduğunu bildiklerinden dolayı, İstanbul’a geri yollanıyor ve kelebentliğinin diğer bir buçuk yılını orada geçiriyor. Halbuki o ölene kadar Bodrum’da kalmak istiyordu.

Gel zaman git zaman bir şekilde Cevat Şakir Bodrum’u özleye özleye İstanbul’da kalıyor, Bodrum için hazırlıklar yapıyor ve kurtuluş günü gelip çatıyor. Bu kısımdaki anlatımları beni çok güldürdü ve eğlendirdi. Çünkü kelebentliğinin bittiğini polis müdürlüğüne, bir çocuğun bayram heyecanı gibi büyük bir heyecanla anlatıyor Cevar Şakir ve bence bunu yazısına çok güzel bir biçimde yansıtmış. Bu kısımlar yani kitabın yüz doksan altıncı ve yüz doksan yedinci sayfası, beni kitaba en çok bağlayan sayfalardan ikisi olabilir. Çünkü Cevat Şakir hüsran ve heyecan duygusunu öyle coşkulu bir şekilde yaşıyor ve bize aktarıyor ki, bu duyguları iliklerimize kadar hissedebiliyoruz.

İçinizden “Hüsran mı?” dediğinizi neredeyse duyar gibiyim. Evet, hüsran. Çünkü Cevat Şakir polis müdürlüğüne gittiğinde sürgününün zaten bir buçuk yıl evvel bitmiş olduğunu öğreniyor. İçi bu duruma yana yana hazırlanıp yine Bodrum’una kavuşuyor en sonunda Cevat Bey.

Bodrum’un Cevat Bey için sadece bir konumdan ibaret olmadığını bu kitabı okuyan herkes çok rahat bir şekilde kavrayabilir. Bodrum onun için ektiği palmiyeler, Yatağan, kayınvalidesinin evi, evinin önünde patlayan ve ödünü koparan bomba, kayaları oynatan fırtınanın oynatamadığı sabırlık bitkisi ve Bodrum’da sahip olduğu ilk evindeki oda arkadaşı kalorifer böceğidir.

Neler yaşamış Bodrum’da, ne anılar biriktirmiş. Gerçekten okurken şaşıp kaldım. Cevat Bey’in arkadaşı olmak, en azından o küçük kalorifer böceği olsam bile, eminim ki çok keyiflidir.

Her güzel şeyin bir sonu vardır derler. Keşke olmasaydı ama Cevat Bey’in büyük aşkının da bir sonu var. Bu kısmı anlatırken çok acı çekmiş olacak ki, hemen birkaç cümle yazıp geçiştirivermiş. Savaş dönemi gelmiş, bununla birlikte Bodrum’a veda etme vakti de gelmiş. Son sayfada yüreğini hissettim Cevat Bey’in. Ne kadar üzüldüğü belliydi.

Bodrum mazisinin en sonunda İngiliz komutanının emrine verdiği kamyonla dönemeci döndü, artık ne Bodrum görünüyordu, ne de arşipel.

İşte o kadar…

Yağmur Uğuzluoğlu

