Gelişigüzel transferler

İnşallah yanılmam ama, Kocaelispor’da yine transfer yanlışları yapılıyor gibi geliyor bana. Alınacak 3-4 futbolcu varken günde ortalama 15-20 isim gündeme geliyor. Bolu maçına kaldı 5 gün. Hâlâ arayış içerisinde bulunan yönetim ve teknik heyet, beni endişelendiriyor.

Sebebi ortada tabii...

Mehmet Altıparmak bazı isimleri istiyor, ‘olmazsa olmaz’ diyor, yönetim de kesesine bakıp, 4-5’inci alternatiflere yönleniyor. Yarın bir gün suçlu istenirse, Mustafa Reşit Akçay’ın giderayak dediği gibi ‘Sezon başı yanlış transfer yaptık’ itirafı gelecek.

Yani minareye erken kılıf gibi bir şey…

1., 2., 3. Sıradaki similer yerine 4., 5. Sıradaki isimler alınıyor ve sonra da adamlar ya ayaktan sakat çıkıyor, ya da kafadan sakat…

Ders almıyoruz…

Almayacağız da…

Böyle gelmiş…

Böyle gidiyor…