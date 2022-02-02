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Makale Yazısı-02 Şub 2022 - 20:00

Kayıp aranıyor (4)
M.Tanzer Ünal

M.Tanzer Ünal

Yanda fotoğrafı görünen eski Bilim  Sanayi ve Teknoloji Bakanı, eski Milli Savunma Bakanı, eski Başbakan Yardımcısı, AKP Kocaeli Milletvekili FİKRİ IŞIK’a; 4 yıldır “47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek?” diye soruyorum, ama cevap alamıyorum.

*1 Aralık 2017 tarihinde sordum, cevap yok.

*10 Eylül 2018 tarihinde sordum, cevap yok.

*18 Mart 2019 tarihinde sordum, cevap yok.

*27 Aralık 2019 tarihinde sordum, cevap yok.

*Araya pandemi girdi, 13 Eylül 2021’de bir kez daha sordum, cevap yok.

*1 Ekim 2021’de altıncı kez sordum, cevap yok.

*1 Kasım 2021’de yedinci kez sordum, cevap yok.

*1 Aralık 2021’de sekizinci kez sordum, cevap yok.

*1 Ocak 2022’de dokuzuncu kez sordum, cevap yok.

*2 Şubat 2022’de (dün) onuncu kez sordum, yine cevap yok.

Bunca yıldır 47 milyon Euro’nun, dünkü kurla 714 milyon Türk Lirası’nın hesabını veremeyen FİKRİ IŞIK’ın sağlığından Kocaeli ve Türkiye kamuoyu adına ciddi olarak endişe duyuyorum.

Kendisini görenlerin veya nerede olduğunu bilenlerin, gazetemize haber vermeleri rica olunur.

NOT: “Birinci ilan” 2 Kasım 2021’de, “ikinci ilan” 2 Aralık 2021’de, üçüncü ilan 2 Ocak 2022’de yayınlanmıştı. Ancak aradan üç ay geçmesine rağmen kayıp Fikri Işık’ın nerede olduğunu gören, bilen ve gazetemize haber veren çıkmadı. Bu nedenle ilanı bugün dördüncü kez yayınlıyoruz.

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Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder

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