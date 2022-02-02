İzmit Yürüyüş Yolu ile ilgili esnafın talebi var!

Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yürüyüş Yolu’nda bir dizi yenileme çalışmaları yapıyor…

Bu çalışmalar sorasında vatandaşlar ve esnaf mağdur ediliyor…

Bu proje tek parça yerine, bölümlere ayrılarak yapılsaydı, çok daha iyi olacaktı…

Gazetemize İzmit Yürüyüş Yolu ile ilgili birçok sorun aktarılıyor.

Biz de bunlara elimizden geldiğince yer vermeye çalışıyoruz.

Dün de İzmit Yürüyüş Yolu ile ilgili gazetemize ulaşan esnaflar, sorunlarını dile getirdi…

Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulundu…

Esnafın talebi özetle şöyle;

ESNAFLAR SIKINTILI

Yürüyüş yolundaki kaldırımlarda yapılan yenileme ve düzenleme çalışmaları bu yolun Ankara tarafındaki ucu olan Şehit Rafet Karacan Bulvarı ile Gazanfer Bilge Bulvarı’nın kesiştiği köşede sona eriyor.

Bu köşeden itibaren Gazanfer Bilge Bulvarının Berk Sokak hizasına kadar olan kesiminde yaklaşık on adet küçük esnaf var.

SU BİRİKİNTİSİNDEN ŞİKAYET EDİYORLAR

Buradaki esnaflar dükkanlarının önünden geçen kaldırımın yenilenmediğini, yağmurlu havalarda dükkanlarına kadar giren su birikintilerinin oluştuğundan şikâyet ediyorlar.

Talepler Yürüyüş Yolu’nda yapılan çalışmanın buraya kadar uzatılması.

Bu mümkün değilse Belediyenin kendi imkanlarıyla bu soruna çözüm bulunması.

Belediyeye başvuran esnaflara bir cevap verilmediğinden şikayetçiler.

Umarız bu haklı talebe bir çözüm bulunur.

BÜYÜKŞEHİR SORUNU ÇÖZMELİ

AKP hükümetinin yarattığı ekonomik kriz nedeniyle zaten esnaf zor durumda…

Ayakta durmakta güçlü çekiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yukarıda belirtilen sorunu çözmeli ve esnafın bu mağduriyetini gidermeli.

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Vali Yavuz’dan 90 gün hiç uyumamış!

Vali Seddar Yavuz sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu… Paylaşımda, “İki yıllık Muş Valiliğim döneminde 90 gün hiç uyumadan görevime devam etmiştim” ifadelerine yer verdi… Yavuz’un bu ifadelerine epeyce yorum yapılmış, eleştiride bulunulmuş. Vali Yavuz eleştirilerin ardından, “İki yıl içinde toplam uykusuz geçirdiğim geceyi ifade etmeye çalıştım” demek zorunda kaldı. Yani, Vali Yavuz, kendi kendini zor durumda bıraktı.

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Haksız yere zam yapmak!

Son zamanlarda fahiş fiyatlarla ilgili yeni kararlar alınıyor. Birgün gazetesindeki bir haber dikkatimi çekti… Haber şöyleydi… Ticaret Bakanlığı, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde değişiklik yaparak, indirimli ürün satışlarına ilişkin verilen reklamların koşullarını yeniden belirledi. Ancak düzenlemede ilginç bir değişiklik yapılarak, döviz fiyatından etkilenmediği halde haksız yere fiyat artışı yapma fiili, ‘aldatıcı ticari uygulamalar’ arasında çıkarıldı. Yani döviz fiyatından etkilenmeyen esnaf zam yaparsa, bu yaptığı aldatıcı ticari uygulama kapsamına girmeyecek. Garip bir uygulama…

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Avrupa’da işsizlik düşüyor Türkiye’de YÜKSELİYOR

Avrupa Birliği’nin istatistik ofisi Eurostat tarafından yayınlanan verilere göre, Aralık 2021’de, Euro bölgesinde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7’ye düştü. İşsizlik bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 8,2 olarak gerçekleşmişti. Yüzde 7 işsizlik seviyesi nisan 1998’de başlayan ölçümlerden bu yana kaydedilen en düşük oran olarak kaydedildi.

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Yaşam maliyeti asgari ücreti geçti!

Türk-İş verilerine göre, 2021 Aralık'ta açlık sınırı 4 bin lirayı, yoksulluk sınırı 13 bin lirayı aştı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 4 bin 926 TL'ye çıktı. 2022 asgari ücreti vatandaşın eline geçmeden eridi… Yani yaşam maliyeti, asgari ücretin üstüne çıktı.

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Çok kullanıyoruz çok konuşuyoruz!

Ajans Press’in, WeAreSocial verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki sosyal medya kullanıcı sayısı 4.20 milyar olurken, bu rakamın 5 yılda 2 milyar arttığı görüldü. Böylelikle 2020 yılında 3.71 milyar olan kullanıcı sayısı, 2019 yılında 3.46 milyar, 2018 yılında 3.20 milyar, 2017 yılında 2.79 milyar, 2016 yılında ise 2.31 milyar olarak kayıtlara geçti. Sosyal medya kullanımı yüzde 79 ile en çok Kuzey Avrupa ülkelerinde yaygınken, kullanımının en düşük olduğu bölge yüzde 8 ile Orta Afrika olarak saptandı. Sosyal medya kullanımın nüfusa oranlamasına bakıldığında dünya ortalamasının yüzde 53,6 olduğu kaydedilirken, Türkiye’nin yüzde 70,8 ile dünya ortalamasının çok üzerinde olduğu gözlendi. Böylelikle Türkiye’nin 33. Sıraya yerleştiği belirlendi.

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Turizmi Ruslar kurtardı!

Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) Ocak-Kasım 2021 verilerine göre, Türkiye’ye 2021’de gelen turist sayısı 22 milyon 819 bin 746 kişi oldu. 2021 Kasım’a kadar Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı 4 milyon 555 bin 47 oldu. Rusya'yı, 2 milyon 897 bin 69 turist ile Almanya, 2 milyon 18 bin 812 turist ile Ukrayna izledi.

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HAKLARINI ÖĞREN!

İnternet dolandırıcılığı yoluyla bankadaki parası çekilen kişinin zararından banka sorumludur.(Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2017/4888 E. 2019/2015 K)

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