Devlet yönetimi ve; “İşi Ehline Vermek!”

Hayatın her alanında birçok örnek var ki;

hangi işte olursa olsun, “İşinin ehli” insanlar başarılı oluyor.

Bir esnaf, müşterisi ile iyi bir iletişim kurabiliyorsa başarılı olabiliyor.

Evlerimizde elektrik, su tesisatı gibi işlerimizde “işinin ehli” ve “güven duyduğumuz” ustaları arıyoruz.

İzmit’te “Dönerci Adem” bir markaydı. Çünkü, Adem Amca işinin ehliydi.

İşinin ehli olmayan bir şoför sizi “ecelsiz ölüme” sürükleyebilir!

Bir sünnetçi, çocuğunuzun hayatını karartabilir!

Hayatın hangi alanında olursa olsun, işinin ehli olmayan insanlar çalıştıkları kuruluşa zarar veriyorlar.

Siyasette de öyle değil mi?

İktidara gelen bir siyasi partinin en büyük yanlışı, “yandaş” olduğu için işinin ehli olmayan insanları işbaşına getirmesidir!

Özellikle, “DEMOKRATİK bir HUKUK DEVLETI” düzeninde, vatandaşlar arasında “siyasi nedenlerle” ayrım yaparak, işin ehli insanları bir kenara iterek, ehil olmayan “yandaşları” hak etmedikleri görevlere getirmek, hem büyük yanlış hem de büyük bir hatadır!

AKP iktidarında, özellikle KPSS-Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda yapılan haksızlıklar bu ülkenin vatandaşları arasında büyük hayal kırıklığı yaratmıştır.

Son olarak, “Türkiye Uzay Ajansı” na “Başkan Müşaviri” olarak “Sebze Üretim Tekniği” bölümü mezunu bir kişinin atanmasıdır.

Daha önce de TÜBİTAK yönetimine Hayvanat Bahçesi Müdürü atanmıştı!

Yine son dönemde, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde, öğretim üyeliği sınavında en yüksek puanı aldığı halde atanamayan, yerine bölüm başkanının akrabasının alındığı skandal örnek gösterilebilir.

Bir eski güreşçimiz var; güreşte işin ehli ve başarılıydı. Sonra, siyaset yoluyla yaşamını sürdürme kararı aldı. AKP’den milletvekili oldu!

Bir yasa teklifini, etkili bir konuşmasını anımsayan var mı?

Aynı kişi bir kamu bankasının Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu!

Gençlik Spor Bakan Yardımcısı oldu!

Şimdi öğreniyoruz ki, “Lise diploması sahte çıkmış!..

Bu tür örnekler çok.

Kanımca;

“aklı, bilinci, insafı ve insana saygısı olan,

KUL HAKKI yemekten korkan bir yönetici işin ehli olmayan insanlarla çalışmaz!”

Günümüz Türkiye’sinde, 20 yıldır iktidarda olan AKP’nin en hassas olduğunu iddia ettiği konu “DİN” konusudur.

Peki, İslamiyet’in kutsal kitabı Kur’an’da bu konu nasıl ele alınıyor?

Nisa Suresi 58. Ayete bakalım;

“Allah, size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor.”

Maide Suresi 42. Ayet de şöyle;

“Eğer hükmedeceksen adaletle hükmet. Çünkü, Allah adil davrananları sever.”

Merak eden açsın okusun!

İnsanlarımızın dini inancını “siyaset malzemesi” olarak kullanıp, Allah’ın emirlerini yok sayan bir siyasi anlayış ADALET getirebilir mi?

Aklı ve bilinci olan düşünsün!