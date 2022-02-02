Bu kafayla bu takıma yine yasaklar gelir

Buz gibi bir gerçekten söz ediyorum size. Bu kafayla, bu anlayışla bu yönetim gitmez. Başkan Engin Koyun nezdinde bakmıyorum olaya. Başkan Engin Koyun değil, Tahir Büyükakın’ın ta kendisi. İzmit sokaklarında 5 yaşında spordan biraz anlayan çocuğa sorsan “ Kocaelispor başkanı kim?” diye, yanıtını ‘Büyükakın’ olarak verir. Bu durumda da yapılan tüm yanlış transferler de ondan sorulur, başarılar da ona mal edilir…

O zaman soruyorum: Sezon başında da yazdığımı okudunuz mu ? “Bu yabancılar yarın bir gün tek tek mahkemeye vermeye başlayacaklar “dediğimde inanmadınız, şimdi inanıyor musunuz ? Cabezas ilk örnek. Sırada Dino var, Omolo var, Cisse var, var oğlu var. Seneye de transfer yasağı var.

“Nereden mi biliyorum?”…

10 sene önce de, 20 sene önce de, 30 sene önce de ben buradaydım ve geleceği yazıyordum. Tecrübeyle sabittir. Ama sizde tecrübeye de saygı yok ki. Ben ne diyebilirim?..

Kendimiz yazıyoruz, kendimiz okuyoruz...

Önce bana kızıyorlar, sonra “Ağabey haklı çıktın” diyorlar…

Her ikisi de umurumda değil…

Olan Kocaelispor’a oluyor…

Kentin büyükleri, akıl danışmak için, bizim gibi 35 yıldır gazeteci olarak kulübün iliklerine kadar girmiş tecrübeli isimler varken, edi ile büdüye danışıyorlar…

Edi ile büdü de “dürülülü” diyor… Bizler de uzaktan izleyip kahkahayı basıyoruz…

Tabii sinirden gülüyoruz…