Şuurlu Müslüman

Her kandilde; “ Mübarek......kandiliniz kutlu olsun.”, “ ……kandiliniz mübarek olsun.” diyerek tebrikleşiriz. Dün çoğumuz öyle yaptık. Görüldüğü üzere mübarek kelimesini aynı cümlede yer değiştirerek iki farklı anlamda kullanabiliyoruz. Mübarek; Arapça kökenli bir kelimedir. Türkçemize; çok saygı duyulan, kutsal, verimli, bereketli, beğenilen, sevilen anlamlarında kullanırız. Mübarek kelimesi ilk kurduğumuz cümlede, yani cümlenin başında “ çok saygı duyulan, kutsal”, ikinci cümledeki ise; “ verimli, bereketli” anlamına geliyor. Mübarek kelimesi yerine anlamlarını kullanarak cümlelerimizi yeniden kuralım. “ Çok saygı duyulan ……. Kandiliniz kutlu olsun.”, “ Verimli, bereketli ……. Kandiliniz kutlu olsun.”.

Hepimiz kendi kendimize soralım. Dün akşamki kandil gecemize gereken saygıyı gösterdik mi? Bu kandil gecesini verimli ve bereketli bir zaman dilimi yapabildik mi? Yoksa kandil gelmiş neyime… Gelsin kandil, gitsin kandil diyerek bu büyük fırsatı kaçırdık mı? Aslında içimizde yakamadığımız, evimizi aydınlatamadığımız kandil gelse ne olur, gitse ne olur. Olsa olsa bir simit kadar hatırı olur, onu da bir çırpıda yer geçeriz.

Yüce Rabbimiz Recep, Şaban ve Ramazan iklimini zaten mübarek kılmış. Önemli olan bizim bunlardan nasıl yararlanacağımız, başka bir ifade ile bizim kendimizi nasıl mübarek kılacağımızdır. Bunun için kandil gecelerinin isimleri üzerinde düşünmek bile bizlere çok şey kazandırır. Mesela “Regaib” rağbet edilenler demek. Esasen insana “ rağbet ettiklerine dikkat et!” çağrısıdır. “Miraç” yükselmek, yukarı çıkmak demek.Milletlerin birbirleri ile kıyasıya yarıştıkları çağımızda her alanda altta kalmamak, başarı listesinin başlarında yer almak için alın teri göz nuru dökmek demek. “Berat” temize çıkmak, kurtulmak demektir. Müslüman her türlü suçtan, günahtan kendisini kurtaran, temize çıkaran insan olmalıdır. “Kadir” değer, kıymet, itibar anlamlarına gelir. Müslüman değerini, itibarını bilen ve koruyan insan olmalıdır.

Rağbet ettiklerimize dikkat ediyor muyuz? Gündemimiz çok yoğun. Rağbetlerimiz de öyle. Acaba yüce Allah’ın sevip razı olacağı bir kulu olmaya rağbet ediyor muyuz? Yoksa bu kulluğa isyan edip başkalarının kulu-kölesi olmaya mı çalışıyoruz?

Önümüzde üç ay sürecek rahmet ve mağfiret iklimi var. Yüce dinimiz köprüden önce son çıkışların hiç tükenmediği bir inanç sistemidir. Bu sistemde ümitsizliğe, karamsarlığa hiçbir zaman yer yoktur. Bugünden itibaren yeni bir başlangıç yapmak mümkündür.

Gelin bu üç ayların başlangıcında hayatımızda yeni bir sayfa açalım. Öncelikle Kur’an-ı Kerimle ilişkilerimizi gözden geçirelim. Okuduğumuz sureler, ayetler bizi kötülüklerden alıkoymuyorsa Kur’an’a bakış açımızı, Kur’an’ı okuyuş biçimimizi sorgulayalım.

Kavuşmakla şeref duyduğumuz üç aylar mevsiminde sevgili peygamberimize duyduğumuz sevgi, saygı ve bağlılığımızı gözden geçirelim. O’nu kendimize rehber ve önder kabul edip O’nun ahlakı ile ahlaklanmaya çalışalım.

Şuurlu bir Müslüman olabilmek için gayret gösterelim.

Şuurlu bir Müslüman öncelikle dünyaya geliş gayesinin idrakinde olmaya çalışır. Şuurlu bir Müslüman hayatında dünya-ahiret dengesini kurar. Şuurlu bir Müslüman hakta sebat hususunda kararlı ve azimlidir. Yaptığı hatalardan dolayı hemen tövbe ve istiğfar eder. Şuurlu bir Müslüman doğru sözü, doğru zamanda, gerektiği kadar ve lafı eğip bükmeden yani kem küm etmeden ve dosdoğru olarak söyler, yalanı ise hiçbir zaman ağzına almaz. İnsanın her şeyi bilemeyeceği gerçeğinden hareketle şuurlu bir Müslüman ihtiyaç duyduğu konularda ehil kişilerle istişare eder. Şuurlu bir Müslüman akıl ve vahiy nimetlerini yerli yerinde kullanır. İnkârcılara karşı izzetli, Müslümanlara karşı mütevazı olur. Şuurlu bir Müslüman sorumluluk bilinciyle hareket eder ve adaletten, doğruluktan ayrılmaz. Şuurlu bir Müslüman dostunu ve düşmanını iyi tanır ve ona göre davranır.

Şuurlu Müslüman, görev adamıdır. En büyük görevi ise Allah’a kulluktur. Çünkü kulluk, âlemlerin Rabbi olan Allah’ın insana yüklediği en büyük sorumluluktur. Bu görev gereği gibi yapılmazsa diğer tüm görevler anlamlarını kaybederler. Kulluk bilincinin şuuruna erişildiği zaman dünyanın tüm cazibeleri basitleşir, tüm yorgunluklar hafifler. Eğer sonunda kulluğun temel ilkesi olan Allah’ın rızası varsa zorluklara katlanmak kolaylaşır. Hayatı değerli kılan kulluk bilincidir. Varlık gayesini gerçekleştirebilmek, hayatı boş ve anlamsız bir döngü olmaktan çıkarabilmek bu yüksek şuur ile mümkün olur.