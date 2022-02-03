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Makale Yazısı-03 Şub 2022 - 20:00

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' aylık 4. 926 TL oldu!
Mesut Akbulut

Mesut Akbulut

Dün enflasyon rakamları açıklandı…

TÜİK’e göre enflasyon yüzde 36’dan, yüzde 48’e çıktı…

Yani son 20 yılın en yüksek rakamı…

Bu da gösteriyor ki, ekonomik kriz devam ediyor

Türk-İş verilerine göre, 2021 Aralık'ta açlık sınırı 4 bin lirayı, yoksulluk sınırı 13 bin lirayı aştı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 4 bin 926 TL'ye çıktı. 2022 asgari ücreti vatandaşın eline geçmeden eridi. Sözcü gazetesinde önceki gün önemli bir haber vardı… Birlikte okuyalım;

AÇLIK SINIRI 4 BİN 13 TL’YE ÇIKTI

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 2021 Aralık’a ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4 bin 13 TL’ye çıktı.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 13 bin 72 TL’ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 4 bin 926 TL’ye çıktı.

ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ YOK OLDU

Türk-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, “İşçi ve ailesinin önemli ve çoğu zaman tek geliri olan asgari ücret bu süreçte aylık net 2 bin 825,90 TL'den 4 bin 253,40 TL'ye yükseldi. Bir önceki yılda geçerli olan asgari ücrete kıyasla aylık net 1.427,50 TL ve yüzde 50,51 oranındaki artış, bu ay gerçekleşen fiyatların gölgesinde kaldı” denildi.

MUTFAKTA DEPREM YAŞANDI

Dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcamasının (mutfak masrafı) geçen aya göre 822 TL arttığına dikkat çeken Türk-İş, “Sadece aylık toplam harcama tutarındaki artış ise 2 bin 677 TL'dir. Ücretli çalışanın mutfağında ve aile bütçesinde deyim yerindeyse bu ay deprem yaşanmıştır” açıklamasını yaptı.

EK BİR ÖDEME YAPILMASI

Açıklamada, “Ortaya çıkan yoksulluğun giderilmesi için ek bir ödemenin yapılması ve sosyal tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Yıllık artış mutfak harcamasında 1.423 TL ve toplam harcama olarak 4 bin 636 TL'dir.

Zorunlu ihtiyaçlar için geçen yıla göre yapılması gereken ek harcama tutarı kadar hane halkı gelirinde artış sağlanamadığı durumda aradaki fark daha fazla yoksullaşmadır.

Ücretli çalışanların borçlanarak aradaki farkı ötelemeye çalışması da çözüm değildir. Ücretli çalışanların kullandığı ihtiyaç kredisi ile kredi kartı borcunun faizi çok yüksektir” ifadelerine yer aldı.”

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 2021 Aralık’a ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini yukarıda okudunuz…

Zamların ardı arkası kesilmiyor…

Bu zamlar nereye kadar devam edecek, bilinmiyor…

Her zamanki gibi olan yine vatandaşa oluyor…

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Enflasyon yüzde 48 olduğuna göre, zamlar yine kaçınılmaz olacak.

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Kredi kartına yüklendik!

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin (BKM) açıkladığı verilere göre, 2021 genelinde kartlı ödemeler yüzde 49 büyüyerek yıllık 1,71 trilyon TL’ye ulaştı. Verilere göre, kredi kartı sayısı 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 artışla 83,8 milyon olurken, banka kartı sayısı yüzde 4 artışla 150,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı yüzde 32 artışla 57,1 milyona ulaştı. Böylece toplam kart sayısı yüzde 10 artarak yaklaşık 291 milyon oldu. Bu adetlerle, Türkiye toplam kart adedinde Avrupa'da lider ülke konumunu 2021'de de sürdürdü.

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Doğalgaza zam gelir mi?

Doğalgazda, şubat ayında elektrik üretimi amaçlı tarifeye yüzde 14 oranında zam yapıldı, mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı. Böyle giderse, konutlara da zam yapılacak… Zaten yıl başında zam geldi, yeni zam felaket olur…

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Buğday ithalatı!

Toprak Mahsulleri Ofisi, Haziran 2021'den bu yana 8. kez buğday ithalatı ihalesine çıktı. 8. ihalede 335 bin ton buğday daha alınacak. Böylelikle 7 ayda, 2 milyon 675 bin ton buğday ithal etmiş olacağız. Buğday için ton başına 350-385 dolar ödeme yapılıyor. Dünya buğday üretiminde 11. sırada olan Türkiye'de her yıl, 20-22 milyon ton buğday üretiliyor. İhtiyaç ise yıllık 23 milyon ton civarında bulunuyor. Yani anlayacağınız, ürettiğimiz buğday, Türkiye’ye yetmiyor… Yetmediği için de ithal ediyoruz. Türkiye’nin tahıl ambarı Konya bile yetmiyor… Maalesef çiftçiler, köylerini terk ediyor, böyle giderse ithalata ağırlık vermeye devam edeceğiz.
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Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder

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