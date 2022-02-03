Bekir Bozdağ, “Adalet Bakanı” koltuğunda oturuyorsa…                                    

“Bir günlük adalet altmış yıllık ibadetten faziletlidir”, buyurmuş Hz. Muhammed.

“Adalet mülkün (devletin) temelidir”, demiş Hz. Ömer.

“Adalet olmadıkça, yönetimin faydası olmaz”, demiş Hz. Ali

“Devletin hazinesi adalettir”, demiş Konfüçyüs.

“Kuvvetsiz adalet aciz, adaletsiz kuvvet de zalimdir”, demiş Pascal.

“Medeniyetin ilk şartı adalettir”, demiş Freud.

Adaletin “devlet yönetiminde” ve “toplumsal yaşamda” önemini anlatan yüzlerce, binlerce söz sıralamak mümkün.

Şöyle ülkeleri gözünüzün önüne getirin, “adaletin kurumsallaştığı” ülkeler kalkınmış, “adaletin bireyselleştiği” ülkeler ise geri kalmıştır.

Ne yazık ki, Türkiye de “adaletin bireyselleştiği” ülkelerden biri.

Adalete “kurumlar” ve “kurallar” değil, “tek kişi” karar veriyor.

Adalet, “sadece bir kişinin emir ve direktifleriyle” sağlanmaya çalışılıyor.

Böyle bir şey mümkün mü?

İşte sonucu hep birlikte görüyoruz ve yaşıyoruz.

“Türkiye’de adalet var” diyebilir miyiz?

En basitinden, “devleti yönetenlerin yasaları ve anayasayı takmadığı bir ülkede” adaletten söz edilebilir mi?

FETÖ’yü övenlerden kimisi bakan, kimisi cezaevinde

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Türkiye, 15 Temmuz 2016’da bir “FETÖ kalkışması” yaşadı.

Ayrıntılarına girecek değilim, ancak bazı sayıları hatırlamakta yarar var.

Bu süreçte…

*135.916 operasyon düzenlendi.

*612. 870 kişiye işlem yapıldı.

*312.121 kişi gözaltına alındı.

*99.123 kişi tutuklandı.

*25.655 kişi halen cezaevinde.

*125.678 kişi KHK’lar (Kanun Hükmündeki Kararnameler) ile çalıştığı kurumdan atıldı.

Operasyonlar devam ettiğinden bu sayılar gün gün değişiyor, azalıyor, çoğalıyor.

Haklarında işlem yapılanlar, gözaltına alınanlar, tutuklananlar, hüküm giyenler kimlerdi?

*FETÖ kalkışma eylemine katılanlar. (Bunlar, bu yazı konusunun dışındadır.)

*FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i konuşmalarıyla, attıkları mesajlarla övenler.

*Fetullah Gülen’i ziyaret edenler, fotoğraf karelerine girenler.

*FETÖ okullarına çocuklarını gönderenler.

*FETÖ’nün gazetelerine abone olanlar.

*FETÖ’nün bankasına para yatıranlar.

*FETÖ’nün dernek, vakıf ve sendikalarında yönetici olanlar.

*FETÖ’nün dershanelerinde çalışanlar.

*FETÖ’nün “Türkçe Olimpiyatları” gibi etkinliklerine sponsor olanlar, etkinliğin düzenlenmesinde görev alanlar.

*FETÖ’nün şirketlerine ortak olanlar ve bu şirketlerle alışveriş yapanlar.

*FETÖ’nün önerisiyle vali, kaymakam, genel müdür, müdür, şef veya yönetim kurulu üyesi yapılanlar.

Aklıma geliverenler bunlar, daha ıvır zıvır onlarca neden sıralanabilir.

Bütün bu nedenlerden dolayı binlerce kişi gözaltına alındı, tutuklandı, işinden atıldı.

Eşi, çoluğu çocuğu ve geniş ailesini de katarsak, yüzbinlerce kişi mağdur edildi.

Tekrar ediyorum, kalkışma eylemine “bilinçli” olarak katılanları yazı kapsamı dışında tutuyorum.

Onlar, cezaları neyse çekmeliler.

Üzerinde durduğum, diğerleri.

Diğerlerinde uygulanan “çifte standart”!

FETÖ ile ucundan köşesinden irtibatlı olan, yani övücü söz söyleyen, fotoğraf çektiren, bankasına para yatıran, okuluna çocuğunu gönderen, gazetesini okuyan, derneğine üye olan “sade bir vatandaş” ise; bunlar inanılmaz sıkıntı içinde.

İtibarsızlaştırıldılar…

Gözaltına alındılar…

Tutuklandılar…

Hâlâ binlercesi cezaevinde...

125 bin 678 kişi; işinden, ekmeğinden, yerinden yurdundan oldu…

Ama yukarıda saydıklarım suç ise ve bu suçu işleyenler “sade vatandaş” değil de “iktidar siyasetçisi” ise, bunlar “cezai işleme” tabi tutulmuyorlar.

Aksine son Bekir Bozdağ olayında bir kez daha gördüğümüz gibi, “bakanlık koltuğuyla” ödüllendiriliyorlar.

Hem de bile bile üçüncü kez Adalet Bakanlığı koltuğuna oturtularak…

Bekir Bozdağ’ın Fetullah Gülen’le ilgili övgü dolu sözlerini bilmeyen yok.

Girin internete, canlı olarak izleyin.

Nerede ne demiş, kendi sesinden bir bir dinleyin.

*”Muhterem Fetullah Gülen Hocaefendi, bu ülkenin yetiştirdiği bir kıymettir.”

*”Muhterem Fetullah Gülen Hocaefendiye Antalya’dan selamlarımı iletiyorum.”

*”Stadyumlar olimpiyatlara dar gelecek diyen muhterem Fetullah Gülen Hocaefendidir.”

*”Muhterem Fetullah Gülen Hocaefendiye teşekkür ediyorum.”

*”Fetullah Gülen bilge bir kişidir, milli manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek için hizmet ediyor.”

*”Bu yolu açan, bu fikri veren muhterem Fetullah Gülen Hocaefendiye gönül dolusu saygılar gönderiyorum.”

*”Kendisine çete diye hitap edilmesi, büyük haksızlıktır ve vicdansızlıktır.”

*”Ak Parti ile arasında bir fitne ateşi yakmayı başaramayacaklar.”

Eee, Bekir Bozdağ’ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i öven bu sözleri suç olarak kabul edilmiyor ve Bekir Bozdağ “adalet dağıtan” en üst makam olan Adalet Bakanlığı koltuğuna oturtuluyor; benzer sözler söyleyen binlerce sade vatandaş ise ya zindanda, ya da mahkeme kapılarında sürünüyor.

Bu “adalet” midir?

Şimdi çok merak ediyorum…

Mahkemelerde devam eden binlerce FETÖ davası var.

Bir duruşmada hâkim, sanığa “Fetullah Gülen’i neden övdünüz?” diye sorsa, sanık da hâkime dönüp “Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bile övmüş, onun övmesi suç değil de benim övmem mi suç?” diye cevap verse, sanık hakkında nasıl bir karar verilir acaba?

Eğer Bekir Bozdağ Adalet Bakanı ise…

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Bence, bu “FETÖ gerçekliği” ortadayken, Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı koltuğuna oturtulması, “toplum vicdanını” iyice yaralamıştır.

“Aynı suçu işleyenden biri Adalet Bakanı, diğeri sanık veya tutuklu” olamaz.

Bu saatten sonra yapılacak bir şey var.

Madem Bekir Bozdağ Adalet Bakanı yapıldı, benzer suçtan açılan tüm davaların düşürülmesi gerekir.

“Adalet” ancak böyle yerini bulur.

“Toplum vicdanı” ancak böyle rahatlatılır.