Şili biber 43 TL

Çarşı pazar yanıyor. Ürünlerin üzerindeki etiketleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemez oldu. Sadece ambalajlı ürünler değil, açıkta satılan meyve sebze, pirinç bulgur gibi ürünler bile akla hayale sığmayacak rakamlara satılıyor.

4 kişilik bir ailenin mutfak masrafı 3-4 bin lirayı buluyor.

Abarttığımı mı düşünüyorsunuz?

Gelin fiyatlara bakalım, kimin abarttığını birlikte görelim.

Sadece market reyonundan birkaç kalem üründen bahsetsem zaten neyin ne olduğunu göreceğiz.

Salatalık 24,95. Evet bildiğimiz dışı yeşil içi sulu salatalık…

Çarliston biber 28,75

Patlıcan 33,75

Sivri biber 28,75

Dolmalık biber 27,75

Domates 17,95

Kıl biber 36,95

Şili biber 43,75

Mantar 11,00

Taze fasulye 16,75

Nar 16,95

Portakal 11,95

Patates 6,95

Market yöneticileri her ne kadar kusurlu rakamlar yazarak fiyatı düşük göstermeye uğraş vermiş olsalar da 5 kuruşluk indirimler, göze bile gelmiyor.

Evde yemek yapmanın bu kadar pahalı olduğu bir dönemde dışarıyı düşünmek bile istemiyoruz.

Tasarrufla aşılamayacak kadar pahalılaşan hayat; akaryakıta, elektriğe, doğalgaza gelen zamlarla iyice bunaltmaya başladı.

Kredi kartları yine şişti. Etrafımız da bu dönemin kısa süreceğini düşünerek, geçimini sağlamak için kredi çeken, taksitle eşya alıp spotçulara peşin paraya satan insanlarla doldu.

Yılbaşında alınan zamlı maaşlar vatandaşın eline geçmeden çoktan eridi. İşveren hammadde ve giderlerden şikâyetçi, tüketici artan ürünlerden şikâyetçi, maaşlı işçi kazancından şikayetçi.

Şikayetler silsilesiyle geçinmeye çalışan vatandaş tasarruftan çok ek iş yaparak rahat geçinebilmenin peşine düştü.

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Kenan Evin, Fatma Girik’in

vefatına çok üzüldü

200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan Fatma Girik; canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile tanındı. Bir dönem siyasete atılarak İstanbul Şişli Belediye Başkanı seçildi. Onunla aynı dönemde Kandıra Belediye Başkanı seçilen Kenan Evin de Girik ile bu dönemde tanıştı. Birlikte Marmara Belediyeler Birliği yönetiminde görev yaptılar. Fatma Girik’in yaşamını yitirmesinin ardından, Kenan Evin’de 1999 yılında Marmara Belediyeler Birliği toplantısında çekinilen bu fotoğraf hatıra kaldı.

Kocaeli Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel

Dinamikleri Buluşması bugün yapılıyor

Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunlar Derneği “Adalet ve Merhametle” sloganı adı altında bir araya geliyor. Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği’nin ev sahipliğinde, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan’ın katılımıyla “Kocaeli Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Dinamikler Buluşması” yapılacak. Seka Deniz Etkinlik Salonu’nda yapılacak. Toplantı bugün saat 19.00’da yapılacak.