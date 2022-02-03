Kocaelispor değilim…

Yetimin hakkını yiyen, yönetici olduğunu söyleyip, çarşıda caka satmak Kocaelisporluluksa…

Ben Kocaelisporlu değilim…

İhale sözü alıp, Kocaelispor’a verdiğinin 10 katını kazanmak Kocaelisporluluksa…

Ben Kocaelisporlu değilim…

Kocaelispor’u faizle borçlandırıp, sahte senetlerle para kazanmak Kocaelisporluluksa…

Ben Kocaelisporlu değilim…

Sahte eleman çalıştırma anlaşması yaparak, yıllar sonra faizle para istemek Kocaelisporluluksa…

Ben Kocaelisporlu değilim…

Seçim zamanlarında takıma sahip çıkıp, siyasi rant elde ettikten sonra çekip gitmek Kocaelisporluluksa…

Ben Kocaelisporlu değilim…

Tribünlere para verip futbolcuya, yöneticiye, hocaya küfür ettirmek Kocaelisporluluksa…

Ben Kocaelisporlu değilim…

O parayı cukka edip, futbolcuya, yöneticiye, hocaya küfür ettirmek Kocaelisporluluksa…

Ben Kocaelisporlu değilim…

Formasını giyip, hocalığını yapıp, yıldız olduktan sonra, kulübü mahkemeye vermek Kocaelisporluluksa…

Ben Kocaelisporlu değilim…

Futbolcu getirtip, komisyon almak için yönetimlere girmeye çalışmak Kocaelisporluluksa…

Ben Kocaelisporlu değilim…

Maç alıp-satarak takımın üzerinden para kazanmak Kocaelisporluluksa…

Ben Kocaelisporlu değilim…

Bir futbolcunun bir tarafını kaldırarak, diğer futbolcuları yok saymak Kocaelisporluluksa…

Ben Kocaelisporlu değilim…

Personelin alacaklarını ödemeyip, borç ve yoksulluk içerisinde ölüme terk etmek Kocaelisporluluksa…

Ben Kocaelisporlu değilim…

Kocaelispor formasını yakmak Kocaelisporluluksa…

Ben Kocaelisporlu değilim…

‘Kanım yeşil siyah akar’ dedikten sonra, sırtına 41 geçirip, üç-beş kuruş para için ezeli rakibine gitmek Kocaelisporluluksa…

Ben Kocaelisporlu değilim…

Bu şanlı, şerefli, dünyayı titreten takımın hocasıyken ‘Bu ligin gizli şampiyonu Samsunspor’dur’ dedikten sonra göreve devam etmek Kocaelisporluluksa…

Ben Kocaelisporlu değilim…

Takımı yöneticisiyken, ‘Bu ligin gizli şampiyonu Samsunspor’dur’ dedikten sonra göreve devam eden hocayı gönderememek de Kocaelisporluluksa…

Ben Kocaelisporlu değilim…

‘Hepiniz amatörsünüz’ deyip, takımın maçını TV’den bile izlemeyen zibidiyi bu kentte tutmak Kocaelisporluluksa…

Ben Kocaelisporlu değilim…