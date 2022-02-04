Nıcholas Wınton

Büyük insan, erkek veya kadın, insanlık için, bir toplum için çok faydalı iş başarandır. Kendilerini böyle hissetmeyen ama aslında öyle olan insanlardır.

Bunun en seçkin örneklerinden biri olan Nicholas Winton, kendini “büyük” yapan sırrı, tam 50 yıl saklamıştır. Şu büyüklüğe bakınız…

Peki…Onu büyük adam yapan nedir?

İngiltere'de 1909'da, Alman kökenli Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, Berlin ve Paris'te çeşitli bankalarda çalışmış, 1938'de Londra'da borsa çalışanı olmuş bir kişi. Tipik İngiliz soğukkanlılığına sahip, sessiz bir beyefendi.

1938 ve 1939 yılları arasında hayatın zorlukları onu Prag'a getirmiş. II. Dünya Savaşı yaklaşıyor. Çekoslovakya'yı işgal etmesinden önce, Hitler'in Yahudi kökenli insanlara ne yapacağını biliyor. Schindler takma adını kullanarak, İngiltere Büyükelçiliğinde çalışan arkadaşıyla bir proje geliştiriyor; mültecilere yardım edecekler. Kendi ülkesinde çıkan yeni bir yasa, reşit olmayanların İngiltere'ye mülteci olarak taşınmasına izin veriyor. Bundan faydalanarak Çekoslovakya'dan, anne ve babaları Yahudi olan çocukların, aileleri ile Nazi toplama kamplarına gönderilmelerinden önce, daha sonra Kindertransport (çocukların taşınması) adını almış bir operasyon sayesinde trenlerle İngiltere’ye taşınmasını sağlıyor.

Bu çocukların tahliyesi için sağladığı dokuz tren seferinin sekizini tamamlamış, ancak 3 Eylül 1939’da Prag’dan kalkan dokuzuncu trenin kalkışı, Nazilerin o gün Çekoslovakya’yı işgal hareketi nedeniyle mümkün olmamıştır.

Trenlere yerleştirdiği bütün çocuklar için önceden İngiltere İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yaparak, onları evlat edinecek aileleri belirlemiş ve onların bu çocukları Londra tren istasyonunda beklemelerini de sağlamıştır.

Şimdi sıkı durun; Bu şekilde hepsi Çekoslovak olan, Yahudi asıllı tam 669 çocuğun hayatını kurtarmıştır.

Sonrasında bu büyük adam, savaş sırasında Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde Hava Kuvvetleri Subayı olarak savaşmıştır.

Aradan, 1988 yılına kadar 50 yıl geçmiş ve Nicholas Winton'ın kim olduğunu bilen yok. Eşi Greta bir gün evin tavan arasında tozlu bir bavulun içinde bazı eski kayıtlar bulur. Bunlar Prag’dan getirttiği çocukların resimleri ile evlat edinenlere ait belgelerdir.

Bayan Greta, eşine haber vermeden BBC’ye giderek durumu anlatır. BBC bir etkinlik hazırlar: Onu, bu şekilde kurtardığı bir bayanla buluşturmak amacıyla BBC’nin "İşte Hayat" (“That’s Life ) programının bir bölümünü bunun için ayırır. Stüdyodaki dinleyici koltukları kadınlı-erkekli tamamen doludur. Bay Winton da davet edilmiş, ön tarafta yerini almıştır. Onun bildiğine göre sadece, solundaki koltukta oturan bayan kurtardığı çocuklardan biridir.

Ama BBC ona çok duygusal bir sürpriz hazırlanmıştır: Programın belli bir anında sunucu dinleyicilerin tamamına hitap ederek, seyirciler arasında hayatını Bay Winton’a borçlu olan başka birinin olup olmadığını sorar. O anda çevresindeki onlarca insan ayağa kalkar. Onlar onun sayesinde hala hayatta olduğu için ona teşekkür etmek isteyen, şimdi yetişkin çağda olan o çocuklardır. O da ayağa kalkıp çevresine bakındığında ölümden kurtardığı, artık yetişkin birer insan olan çocukları görür. Ve ağlar.

Video sonradan, Youtube'a yüklendi ve o zamandan beri milyonlarca kullanıcının kalbine ulaştı. İnanılmaz bir duygu seli…

Ben BBC’nin bu programını çok önce görmüştüm. Şimdi film halinde de var. Gördüğümde ağlamıştım, inanın şu anda bu satırları yazarken ağlamamı engelleyemiyorum. Hele o sürpriz sahne yok mu tutmayın beni…

Bu dünyada, bay Winton’un o anda yaşadığından daha büyük mutluluk duygusu olacağını kabul etmiyorum. Videoyu görseniz buna kesinlikle inanırsınız.

Bay Nicholas daha sonra "İnsanlığa hizmetleri" için çeşitli ödüller aldı. Hükümet tarafından İngiliz Holokost Kahramanı olarak adlandırıldı. (Holokost, Nazi rejimi tarafından yaklaşık altı milyon Yahudi’nin öldürülmesi için kullanılan terimdir). Zamanın Çek Cumhuriyeti ona en yüksek askeri madalyayı verdi. Prag tren istasyonuna heykelini diktirdi.

Bu büyük adam, 2015 yılı Temmuz ayının ilk gününü ikinci güne bağlayan gece, uykusunda 106 yaşında iken öldü.

Kesinlikle cennettedir. O cennete gitmeyecek de kim gidecek !

Kaynak:

Antonio Martino 2018. Chi era Nicholas Winton: salvò 669 bambini ebrei dai campi nazisti .