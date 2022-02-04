Türkiye ve Azerbaycan kardeş belediyelerimiz işbirliğine gidiyor

Yıllar önce Kocaeli'de İzmit Belediyesi Bakü Nesimi Belediyesi ile, Körfez Belediyesi, Göyçay Belediyesi ile kardeş belediye olup güzel bir işbirliği yaptılar. Dünyayı etkisi altına alan pandemi salgını nedeni ile duraksama dönemine girildi.

Kardeş belediyelerin bir araya gelmesini Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’nun 15 yıl genel başkanı olarak benim girişimlerimle ile gerçekleştirilmiştir.

Bir hafta kadar önce Bakü'den belediye başkanları tarafından aranarak belediyelerimizin tanışıp işbirliği yapmaları için kendisinden ricada bulunulmuştur.

Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Yaşar Çakmak bey ile görüşüldü. Yaşar başkan Ankara Türkiye Belediyeler Birliği ile ve bazı yetkililerle görüşmeler yapıp organizasyonu gerçekleştirerek 02.02.2022 salı günü saat 10.00 -12.00’de zoom toplantısı yapıldı.

Organizasyonu yapan Belediye Başkan Vekili Yaşar bey aynı zamanda zoom toplantısının moderatörlüğünü de yaparak Bakü'den listede katılımcı olarak iştirak eden yetkilileri selamlayarak Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi vererek sorulan birçok soruları cevapladı.

Belediyenin gelir kaynaklarını, iştiraklerini, yatırımlarını ve verilen hizmet çeşitlerini anlattılar.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt bey bizleri davet edip bir araya getiren Sayın Bilal Dündar başkanımıza teşekkür ediyorum diyerek, Göyçay Belediyesi ile kardeş belediye olduklarını dile getirerek çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundular.

Daha sonra bendeniz Haydar Aliyev Kültür Evi ile Federasyonun geçmiş yıllardan başlayıp günümüze kadar Kocaeli belediyelerinin yaptıklarını sayarak destekleri ve hizmetleri için teşekkür ettim.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm bey çalışmaları hakkında bilgi vererek bu tip faaliyetleri takdir edip desteklediklerini dile getirerek sorulan soruları cevapladılar.

Azerbaycan Belediyeler İşmerkezi Reis Muavini Elmin Hesenov bey faaliyetlerini ve yapılanmaları hakkında bilgi vererek sorulan soruları cevaplandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Mali Hizmetler Daire Başkanı Ali İhsan Özgür,

Bütçe Şube Müdürü Ülkü Toraman ve Gelir Şube Müdürü Hasan Sait Akbaş da

ihtiyaç duyulan konularda bilgi verdiler.

Nesimi Belediye Başkan Yardımcısı Rahip Hacıyev geçmişte kardeş belediye ilişkileri ve yapılan güzel hizmetler hakkında bilgi vererek teşekkür ettiler.

Bütün katılımcıların teşekkür ederek zoom toplantısının kısa zamanda tekrarlanmasını ve ikili ziyaretlerin başlatılması temennisinde bulundular.

Evet önümüzdeki süreçte planlı, projeleri bünyesinde bulundurarak birlik, beraberlik içinde işbirliği içinde bulunmak hepimizin milletimize ve tarihe borcumuzdur.

Organizasyonda destek ve emek veren herkese Haydar Aliyev Kültür Evimiz adına teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz.

Bir millet iki devletimize hayırlı uğurlu olsun.

Başarı birlikteliğimizdedir.