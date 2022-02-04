Milleti bir de “elektrik faturaları” çarptı                                 

Önceki akşam Eyüp Esen aradı.

Gençler bilmez, orta yaşlılar belki hatırlar, Eyüp Esen bu kentin en eski gazetecilerinden biridir.

Fotoğrafçı kökenlidir, uzun yıllar Günaydın’a, Milliyet’e ve bu arada gazetemize de hizmet vermiştir.

Şimdi yaşının gereği artık çalışmıyor, basın sitesindeki evinde huzur içinde yaşıyor.

Ses tonundan bir şikâyeti olduğu belliydi.

Dedi ki:

“Bugün gazetemizde bir haber var. SEPAŞ, 750 bin kişiye hizmet veriyormuş. İyi güzel de, bu nasıl hizmet? Herkesi elektrik çarptı, ne yapacağını bilmiyor. Biliyorsun ben evde tek başınayım, bir elektrik faturası geldi tam 691 lira. Tanzer bu nasıl iş? Üç beş kişilik aileler ne yapacak? Emekli, dar gelirli bu rakamları nasıl ödeyecek? İtiraz etmeye kalktım, bunda bir yanlışlık var dedim, sen önce parayı öde sonra itirazını yaparsın dediler. Şu işe bir el at ne olursun!”

Milyonların derdi

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Dün gazetemizin manşetindeydi.

Yandaş olmayan ulusal ve yerel gazeteler ile televizyon kanalları da hemen hemen her gün aynı sorunu dile getiriyor.

Eyüp Esen’in dile getirdiği bu sorun, ülkemizde yaşayan milyonların sorunu.

Bu ay gelen elektrik faturalarını normal karşılayan bir Allah’ın kulu yoktur.

İyi de bu nasıl bir şey, toplumun temel tüketiminden biri olan elektriğe bir anda yüzde 127 gibi uçuk bir zam yapılır mı?

Bu nasıl bir mantıksızlıktır?

Bu nasıl vicdansızlıktır?

Dünyanın neresinde görülmüş bir uygulamadır?

Açıklamıyorlar, ama nedeni belli

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Biliyorsunuz, AKP iktidarı “elektrik dağıtım ve para tahsilatı hizmetini” özel sektöre satmıştı.

Şirketler, bu satın almada “döviz kredisi” kullanmışlar, döviz kuru fırlayınca da zor duruma düşmüşler, borçlarını ödeyemez noktasına gelmişler.

Anlayacağınız, elektriğe yapılan bu astronomik zam, elektrik dağıtım şirketlerini “kurtarma” operasyonu.

Yönetim, dağıtım şirketlerini kurtarmak için “döviz kuru beceriksizliğinin bedelini” millete ödetiyor.

Bu çark, nasıl dönecek?

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Elektrik, konutların ana gereksinimi.

Sadece konutların mı, elektriksiz yaprak kımıldamaz.

Üretimin temelinde enerji, enerjinin temelinde de elektrik var.

Bu elektrik fiyatlarıyla sanayi sektörünü nasıl ayakta tutacaksın?

Bu fiyatlarla ticarethaneler nasıl işini çevirecek?

Çarklar nasıl dönecek?

Zar zor ayakta duran esnaf, nasıl ekmek parası kazanacak?

Esnaf, dükkân kirasından daha fazla elektrik faturası öder duruma geldi.

Toplum yaşamına dinamit kondu

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Önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Faturasını ödeyemeyen yüzbinlerce konut ve işyerinin elektriği kesilecek.

Eski fiyatlarla dahi faturasını ödeyemeyen onca elektrik abonesi vardı, bunların sayısı katlanacak.

Bu kadar aile, bu kışta kıyamette “elektriksiz” ne yapacak?

Elektriksiz esnaf, nasıl dükkânını açacak?

Sanayici, üretim araçlarını nasıl çalıştıracak?

Elektrik; evlerde “huzur”, ticarethanelerde “ekmek parası”, fabrikalarda “üretim” demek.

Toplum; huzurunu, ekmek parasını ve üretimini iyice kaybederse geriye ne kalır?

Zaten boğazımıza kadar sorun içindeyiz, toplum bunun ötesini nasıl kaldırır?

Allah, ülkeyi yönetenlere “akıl fikir”, halkımıza da “sabır” versin!

Daha başka ne denebilir ki?