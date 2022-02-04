Makale Yazısı-04 Şub 2022 - 20:00

Karamürsel’deki bu görüntü hiç hoş değil!
Mesut Akbulut

Mesut Akbulut

Karamürsel’den bir okurumuz gazetemize bar yazı ve fotoğraf attı…

Karamürsel’in en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi’nde yerde yatan 2 köpeğin önüne bir marketten alınan bir kutu sosis atılmış…

Okurumuz, bunun doğru olmadığını belirterek şunları yazdı…

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“Sokakta yaşayan köpek ve kedilerin birçok problemi var; güvenliklerinden karın tokluklarına kadar üzerine düşünülmesi ve harekete geçilmesi gereken birçok farklı konu olduğunu hepimiz biliyoruz.

Çoğunlukla çöpten buldukları ile karın doyurmaya çalıştıkları için de haliyle " sokak hayvanlarının nasıl beslenmeli?" sorusuna verilebilecek yanıtların kapsamı da ideali yansıtamıyor. Ancak giderek artan farkındalıkla, her geçen gün daha çok hayvan severin, elinden geldiğince sokaktaki hayvanları beslemeye çalıştığı gerçeği de mutluluk veriyor.

Düzenli olarak ya da fırsat buldukça sokaktaki köpekleri besleyenlerin veya sokakta yaşayan patili dostlarımızı beslemeyi düşünenlerin dikkat etmeleri gereken birkaç önemli nokta bulunuyor.

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Sokakta yaşayan köpekler fırsatları oldukça ve bulabildikleri takdirde onları besleyen kişiler tarafından sunulan tüm yiyecekleri ayırt etmeksizin yerler. Yemek artıkları, ekmekler, mamalar onların beslenmesinde en önemli kaynaklardır. Ancak köpeklere yemek artıkları verilirken iyi niyetli bir tavır sergilense de dikkatli olunması gerekir. İnsan yiyeceklerinin büyük çoğunluğunun köpekler için zararlı olduğu bilinmektedir. Baharatlı, tuzlu, salçalı yemekler köpeklerin sağlığını tehdit edebilir niteliklere sahiptir. Bu nedenle imkan olduğu takdirde sokak köpekleri nasıl beslenmeli sorusunun yanıtı kuru mamalar olacaktır.

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Köpeklerin ihtiyaçları düşünülerek formüle edilen, içerisinde birçok besin, mineral ve vitamin barındıran köpek mamaları temin edilerek sokaktaki köpeklerin beslenmesine büyük bir fayda sunulabilir. Köpek mamaları mümkünse her gün dostlarımıza sunularak besin ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Sokakta yaşayan ve çoğunlukla karınlarını tam olarak doyuramayan dostlarımız yiyecekler için sert bir mücadeleye girebilirler. Farklı noktalara dağıtılmaları köpeklerin yiyecek için mücadele etme gereksinimi duymalarının engellenmesini ve olası kavgaların çıkmamasını sağlayacaktır.

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Sokak köpeklerinin beslenmesinde altın standart kuru mamalar olsa da her zaman kuru mama temin etmenin pek mümkün olmadığı gerçeğinin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Birçok farklı nedenle sokaktaki dostlarımız için her daim kuru mama bulunamayabiliyor. Bu durumda ise öncelik tüm besin ihtiyaçlarının eksiksiz şekilde karşılanmasından ziyade karınlarını doyurmak oluyor.

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Soğan ve sarımsak köpeklere zararlı besinler arasında yer alır. Buda şu gerçeği ortaya çıkartıyor, sokak hayvanlarına yardım edelim derken onlara zarar veriyor ve zaman, zaman saldırgan olmalarına neden oluyoruz. Bu işin bir boyutu, diğer bir boyutu da çevre kirliliği ve sağlığı yolun ortasına atılan çeşitli yiyecekler patili dostlarımızın yemedikleri zamanlarda zamanla burada bakteri oluşturarak mikrop saçar, bu üzerlerine basılarak bu mikropları evimize işyerimize gittiğimiz her yere taşıyabiliyoruz.

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Birde işin çirkinliği oda ayrı bir soru işareti, bir ilin, ilçenin en işlek yerinde bu görüntüler sizce güzel bir görüntü hoş bir görüntü olmuyor hele o il ve ilçeye gelen yerli, yabancı turistlere çirkin bir görüntü. Ne dersiniz hayvan severler, hayvan sevgisi derken hem onlara, hem de insanlara zarar vermesek daha güzel olur”

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Vatandaşın görüşleri böyle…

Hayvanları beslerken, gelişi güzel beslememeliyiz…

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HAKLARINI ÖĞREN!

50 ve üzeri yaştaki işçilerin yıllık izni 20 günden az olamaz. ( İş Kanunu madde 53)

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UYANDIRMA SERVİSİ

Meclis Lokantasında vekillere;

Karışık Izgara 18 TL

Izgara köfte 10 TL

Kavurmalı Pilav 6 TL

Mevsim Salata 6 TL

Lahmacun 3.5 TL

Çorba 2 TL

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Toplam: 45.5 TL

Vatandaşa 2 kilo patlıcan: 60 TL

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Dünya nüfusu artacak!

Disk/Genel-İş '18 -'19 -'20 Yıllığı’na göre bir yıl sonra 31 Aralık 2022’de dünya

nüfusunun yaklaşık 80+ milyon net artışla 8 milyarı aşması beklenmekte… Nüfus arttıkça, kaynaklar da azalacak…

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Çocuklar yoksul!

Türkiye’de çocukların yoksulluk riski yüksek. AB üye ülke ortalamasında çocuk yoksulluk riski yüzde 22,2 iken Türkiye’de bu oran yüzde 48… Ekonomik kriz bu şekilde devam ederse, çocuk yoksulluk riski daha da artacak… Tıpkı enflasyonun yüzde 48’e yükseldiği gibi… Tabii bu TÜİK’in enflasyonu… Bağımsız kuruluşlar, enflasyonun yüzde 114 olduğunu söylüyor…

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Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder

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