Bu kentte “ Kocaelispor’un yarınları bozuk yara gibi harcanıyor, transferlerle kucak dolusu para sokağa atılıyor, göz göre göre dolandırıcılık yapılıyor” dersen alacağın yanıt şudur:

-Saçmalama…

Bu kentte “Siyasi bir kulübün geniş kitlelere yayılması mümkün değildir, takıma sokak sahip çıkmalıdır” dersen alacağın yanıt şudur:

-Saçmalama…

Bu kentte “Kendi çocuklarımıza sahip çıkalım, sadece eksik yerlerimize transfer yapalım” dersen alacağın yanıt şudur:

-Saçmalama…

Bu kentte “Kulübe ihanet edenleri bir daha kapının eşiğine bile almayalım, büyük kulüpler böyle yapar” dersen alacağın yanıt şudur:

-Saçmalama…

Bu kentte “Resmi 3 maç mahkemelerde lehimize şike olarak tescillendi, o adam kılıklı şerefsizler kimdi, hesap soralım, ifşa edelim ” dersen alacağın yanıt şudur:

-Saçmalama…

Bu kentte “Barınacak bir tesisimiz bile yok, dilenci gibi kapı kapı geziyoruz, ama saçma sapan adam bozuntularına kucaklar dolusu paralar ödüyoruz” dersen alacağın yanıt şudur:

-Saçmalama…

Bu kentte “Gerçek taraftar dururken, birkaç günlük taraftar bozuntularını ciddiye alanlara salak” dersen, alacağın yanıt şudur:

-Saçmalama…

Bu kentte “Bugün ben de saçmalama hakkımı kullandım” dersen alacağın yanıt şudur:

-Saçmalama…

Bu kentte alacaksın tüfeği eline, kulübü yıllardır yakıp yıkın enkaz haline getirenleri birer birer “SAÇMALA” yacaksın…

“Ulan, boşa mermi harcanmaz” dersin kendi kendine ve eklersin…

SAÇMALAMA…