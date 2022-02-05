Neden hep meşgul olduğumuzu düşünüp hiçbir şeye ayıracak vakit bulamıyoruz?

Çalışırken çok meşgul olduğunuzu ama aslında çok az iş bitirdiğinizi düşündüğünüz günler oldu mu?

Günümüzde birçok çalışanın yapacak çok işi olduğunu düşünerek zaman eksikliğinden yakındığını ancak geçen süreç içerisinde çok az işi tamamladığını aktaran uluslararası eğitim platformu Laba eğitmenleri, bu duruma neden olan 5 temel nedeni ve zamanı daha verimli geçirmenin yollarını açıklıyor.

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Yoğun iş temposu birçok çalışan için dolu ajandalar, gün boyu toplantılar ve yetiştirilmesi gereken görevler anlamına geliyor. Bu yoğun tempo içinde çalışanlar ise bazı zamanlar yeteri kadar verimli olamadıklarını ve tüm gün bir şeylerle uğraştıkları halde işin çok az bir kısmını tamamladıklarını söylüyor. Bir iş yerinde çalışanların verimliliğinin azalmasındaki en büyük nedenlerden birinin gün içinde birden fazla dikkat dağıtıcı durumla karşılaşmak olduğuna dikkat çeken uluslararası eğitim platformu Laba eğitmenleri, çalışanların ortalama her 3 dakikada bir dikkatlerini dağıtacak bir durumla karşılaştıklarını ancak tekrardan işe odaklanmak için 23 dakika harcadıklarını aktarırken, bu duruma neden olan diğer etkenleri ve iş yerinde daha verimli olmanın yollarını paylaşıyor.

1-Çalışanlar öncelik belirlemekte zorlanıyor.

Günümüzde çoğu kişinin görevleri önem sırasına göre sıralarken veya yaşamlarında neyin en önemli olduğuna karar verirken zorlandığı görülüyor. Özellikle bir işe, egzersiz yapmaya, arkadaşlarıyla takılmaya, projeye veya gönüllü olmaya heveslenen kişilerin önceliklerini belirleyememeleri heveslendikleri işlerin neredeyse çok azını tamamlayabilmelerine neden oluyor. Çalışanların verimliliğini artırabilmeleri için temel hedeflerini, yapmak istedikleri tüm farklı şeyleri düşünmeleri ve ardından kendileri için neyin önemli olduğunu anlamaları gerekiyor. “Bunu gerçekten şimdi mi yapmam gerekiyor?” sorusunu sorarak öncelikleri sıralandırmak, zamanı en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanıyacaktır.

2. Çalışanların dikkati internette ve sosyal ağlarda dağılıyor.

Araştırmalara göre bir insanın ortalama beş sosyal medya hesabı bulunuyor ve her gün bu ağlarda neredeyse iki saat harcıyor. Bununla birlikte birçok kişi bir görevi tamamladığı esnada kısa mesajlar, e-posta ve sosyal medya bildirimleri nedeniyle odak noktasını kaybedebiliyor. Çalışanların kendilerini çevrim içi dikkat dağıtıcılardan korumalarının en nihai yolunun, bu platformlara günün belirli bir kısmında odaklanmak olduğunu aktaran Laba eğitmenleri, çalışanların zamanı doğru yönetebilmeleri için tercihen verimli zamanlarda değil, diğer zaman dilimlerinde çevrim içi platformları kontrol etmelerini öneriyor.

3. Birden fazla görevle aynı anda ilgilenmek verimliliği düşürüyor.

Birden fazla işle ilgilenirken daha fazla iş yapıldığı ve zamandan tasarruf edildiği düşünülse de araştırmalar, çoklu görev yapan kişilerin daha az üretken olduklarını ve görevler arasında geçiş yaparken bir görevde takılıp kalarak daha fazla zaman harcadıklarını gösteriyor. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışırken ise bir şeyi bitirmek daha da zorlaşıyor. Çalışanların bir işten diğerine geçerken şu soruları sorması gerekiyor: Şu anda işimi değiştirmek iyi bir fikir mi? Mola vermem gerekiyor mu? Şu anda odaklanabiliyor muyum yoksa sürekli büyüyen yapılacaklar listemin dikkatimi dağıtmasına izin mi veriyorum?

4. Çalışanlar hızlı olmayı verimliliğe tercih ediyor.

Hızlı çalışmakla çok ilgilenen veya düzgün iş yapmak yerine aceleci davranan insanlar, yeteri kadar üretken ve hızlı olamayabiliyorlar. Çalışanların hızlı bir şekilde çalışmak yerine daha çok grup olarak sorunsuz çalışmaya odaklanması, verimliliklerini artırmalarına ve zamanında daha fazlasını yapmalarına olanak tanıyor.

5. Üretkenliğin hemen gerçekleşmesini beklemek çalışanları hataya sürüklüyor.

Birçok çalışma anlayışında işe gitmek ve üretken olmak, yanlış bir şekilde eş anlamlı olarak tanımlanıyor ve çoğu çalışan kapıdan girdiği anda işleri halletmek için sihirli bir şekilde motive olacaklarını varsayıyor. Ancak üretken olmak bu kadar kolay olmayabiliyor. İş yerindeki üretkenliği artırmak için çalışanların; en iyi günün hangi saatinde çalıştıklarını, çeşitli görevlerini tamamlamalarına neyin yardımcı olduğunu ve ofisten ayrıldıklarına nasıl hissettiklerini takip etmelerine yardımcı olacak bir verimlilik günlüğü tutmaları git gide bu konuda daha iyi olmalarına yardımcı olacaktır.

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Eğitim platformu Laba’nın çalışanlarla ilgili değerlendirmesini yukarıda paylaştım. Bu uyarıları dikkate almakta fayda var.

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Bu bitkiler stresi azaltıyor!

Sabahtan akşama kadar süren stresli yoğun günler; evde temizliği, ütüsü, yemeği, bebeği, işi derken gün içerisinde çok fazla yoruluyoruz ve bu işleri yetiştirebilmek için kendimizi fark etmesek de strese sokuyoruz. Yetişmemiz gereken bir toplantı veya bir buluşmamız olduğu zaman bile vaktimiz trafikte geçiyorsa hemen telaşlanıyoruz. Günlük yaşam ritüelimizde ev, iş, aile derken aslında pek çok faktör bizi etkileyerek stres olmamıza sebep oluyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, stresi azaltan bitkiler hakkında bilgi verdi.

PAPATYA

Kas gevşetici özelliği ile mide kaslarını rahatlatıp, şişkinlik ve hazımsızlık çekenler için birebirdir. Kendinizi aşırı gergin, uykusuz ve yorgun hissettiğinizde kaslarda gevşeme sağlayarak rahatlamış olacaksınız. Papatya çayından sonra rahat ve derin bir uykuya hazır olun.

MELİSA

Avusturya’da sindirim problemleri dahil safra, karaciğer ve sinir sistemi bozuklukların tedavisi ve semptomların hafifletilmesinde kullanılmaktadır. Melisadan farklı olarak limonlu melisa adında farklı bir cins bitkide bulunmaktadır, bu melisa ile karıştırılmamalıdır. Bunun melisadan farkı limon araması bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar limonlu melisa içeriğindeki maddeler sayesinde vücudu rahatlatıp, sinir sistemine etki ederek rahatlama sağladığı ve uykuya dalmayı kolaylaştırdığı görülmektedir.



LAVANTA

Lavantayı koklamanız bile rahatlık sağladığını biliyor muydunuz? İçeriğinde uçucu yağlar sayesinde kaslarınız gevşeyecek, sinir sisteminiz etkilenerek rahatlamanızı sağlayacaktır. Çok yoğun aroması olduğundan dolayı az miktarda kullanmanız veya yaptığınız papatya veya melisa çayınızın içine küçük bir yaprağını koymanız yeterli olacaktır.

KEDİOTU

Latince adı Valeriana officinalis olan kediotu içeriğinde yüzden fazla aktif madde bulundurmaktadır. Bu aktif maddelerin kişileri sakinleştirdiği, anksiyeteyi azalttığı, uyku problemi çekenler için etkili olduğu yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır. Uykuya dalma sürecini hızlandırıp, uyku zamanı ve kalitesini arttırmaktadır. Doğal antidepresan olan kediotu ilaçlar gibi bağlılık yapmamaktadır. Kökünün ve yapraklarının kullanıldığı bu bitki aynı zamanda kan basıncını düşürür ve kasları gevşetmektedir.

SARI KANTARON

Adından da anlaşılacağı üzere sarı çiçekleri olan bu bitki stres ve yorgunluk çekenlerin başvuracağı bir diğer ilaçsız tedavi şeklidir. İçeriğinde bulunan hyperisin denilen bir madde sayesinde mutluluk hormonu salgılanmasına yardımcı olarak depresyonda olan kişileri rahatlatacak bir bitkidir. Stresi azaltır, kan basıncını düşürür ve adet sancılarına iyi gelmektedir. Fakat ilaç kullanan kişilerin uzman kişilere sormadan kullanmamasını öneririm. Aşırı kullanımına bağlı yan etkiler olarak baş dönmesi, mide bulantısı ve yorgunluk hissi görülecektir. İlk tercihimiz ilaç kullanmak yerine doğal olan besinler ve bitkilerle tedavi etmek uzun süre ve daha etkili bir çözümdür. Ama unutulmamalıdır ki bitkilerin faydasını beklerken aşırı kullanımı bize zararını doğurabilir.

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En iyi çay nasıl demlenir?

İyi çay demlemek için kullanılan malzemelerin özellikleri, kullanılan su, demleme yöntemleri, demlenen çayın bekleme süresi, bardak seçimi önemli. Rize Ticaret Borsası düzenlenen, ‘En İyi Çay Demleme’ Yarışması’nda birinci seçilen Aytül Turan, Türk çay demleme kültürünü dünyada katılacağı fuarlarda anlatacak. En iyi çay demlemenin sırrını anlatan Aytül Turan, çayın tadı ve aromasının en iyi alınabileceği porselen demlikte demlenmesi önerisinde bulundu:

1-4 kişilik çay demleme için 4 küçük çay bardağı suyu üst demliğe dökeriz.

2-Buna 1 küçük bardak dolusu kuru çay ilave ederiz.

3-15-20 dakika süre ile demlemeye bırakırız. Burada önemli nokta sıcak suyun üzerine kuru çayı koymaktır.

4-Çayı koyup üzerine su koyarsak çayın haşlanmasını sağlarız ve istediğimiz tat ve aromayı alamayız.

5-Çay demleme süresince demliğin ucu tıkanırsa çayın aroma kıvamı içerisinde kalır.

6-İyi çay için temiz su kullanılmalı. Isıtılmış ve bekletilmiş su kullanılmamalı. Hafif dinlenmiş su kullanılması iyi olur.”

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Tatlı bağımlılığının 12 işaretine dikkat!

Sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele eden o kadar dernek varken tatlı bağımlılığı insanlara şaka gibi geliyor ve sanki yaramazlık yapan çocuklar gibi düşünülüp hiç önem verilmiyor. Hatta ısrar ile bu bağımlılık körükleniyor. Dr. Fevzi Özgönül tatlı bağımlısı olup da farkında olmayanlara önemli açıklamalar yaptı.

Tatlı bağımlısı olduğumuzu nasıl mı anlarız?

1- Çay ve kahve içerken mutlaka şeker ekliyorsanız

2- İçeceklerinizi genelde şekerli içeceklerden seçiyorsanız

3- Yemeklerden sonra mutlaka bir tatlı isteği geliyorsa

4- Çay veya kahve içerken yanında mutlaka bir şeyler yemek istiyorsanız

5- Başınız sık ağrıyor ve tatlı bir şey yediğinizde baş ağrınız geçiyorsa

6- Ekmek, makarna veya pilav olmadan doymuyorsanız

7- Market alışverişinizde sepetinizde mutlaka tatlı bir atıştırmalık varsa

8- Yolda giderken pastane veya unlu mamul dükkanlarını fark ediyorsanız

9- Evinizde veya iş yerinizde mutlaka tatlı bir atıştırmalık bulunuyorsa

10- Gece buzdolabını açıp bir parça da olsa tatlı yiyorsanız

11- Su içmeyi hiç sevmiyorsanız, suyun tadı size acı geliyorsa

12- Toz şekerini veya küp şekeri nadir de olsa tek başına yediğiniz oluyorsa.

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ÜNLÜLERDEN ANLAMLI SÖZLER!

-İnsanlar ne kadar az düşünürlerse o kadar çok konuşurlar. (Montesqieu)

-İstediğin olmuyorsa, olacağı iste. (Nuşirevan-ı Adil)

-Cahil kimselerin yanında kitap gibi sessiz ol. (Mevlana)

-Söz ilaca benzer azında fayda görülür. (Saad b. ebi Vakkas)

-Samimi olmayı vaat edebilirim, ama tarafsız olmayı, asla! (Goethe)

-Bir sırrı gerçekten saklamak istiyorsanız hiçbir yardıma ihtiyacınız yoktur. (Kapping)

-Öyle horozlar vardır ki öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar. (G. Granville)

-Kötü halini değiştirirsen iyi olursun. (Geylani)

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MUTLU OLMANIN 7 GEREKÇESİ!

-Hayatında seni seven ve sana güvenen insanların olduğunu unutma.

-Hayat aniden değişebilir.

-Mutlu insanlar daha üretkendir.

-Dünyanın mutlu insanlara daha çok ihtiyacı var.

-Hayattasın.

-Mutlu insanların daha iyi ilişkileri vardır.

-Mutlu insanlar daha sağlıklıdır.