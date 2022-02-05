Pazar pazar “Acı badem çekirdeği de nereden çıktı?” demeyin.

İşin içinde sadece “acı badem çekirdeği” değil, diğer meyvelerin çekirdekleri ve bazı tohumlar ile “dondurulmuş limon” da var.

“Acı badem”in “doğadaki en zengin B17 vitamini kaynağı” olduğunu ve “kanser hastalığının sadece B17 vitamini eksikliğinden” ortaya çıktığını biliyor muydunuz?

Ben bilmiyordum, bir bilim adamının yazısından öğrendim, bugün o yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum.

O bilim adamı, Prof. Dr. Vural Cengiz.

ABD’de çalışıyor ve “Gurbetteki Bilim Adamları Derneği Başkanı”.

“Kanserin sebebinin sadece B17 vitamini eksikliği” olduğunu ileri sürüyor ve bu vitaminin hangi yiyeceklerde bulunduğunu anlatıyor.

İşte Prof. Cengiz’in o yazısı:

“2018 yılında Amerika ve Japonya’dan iki bilim adamı, “immüno-onkoloji” olarak adlandırılan yeni bir onkoloji tedavi yöntemi için tıpta “Nobel Ödülü” aldı.

Bu, yakın bir gelecekte korkunç kanser hastalığının, evde nezle gibi tedavi edilebileceği anlamına geliyor!

Bu, bir zamanlar tedavi edilemeyen ve birçok kişinin korkunç acılar içinde ölümüne sebep olan iskorbüt hastalığı gibidir. İskorbüt tedavi edilemiyordu ve her hangi bir ilacı yoktu, ancak daha sonra, bu hastalığa C vitamini eksikliğinin yol açtığı ortaya çıkmıştı. Bugün iskorbüt hastalığına hiç kimse yakalanmıyor. Öyle görünüyor ki, korkunç ve ölümcül bir hastalık olan “kanseri” de aynı kader bekliyor.

Kanserin nedeni, işlenmiş gıdaların kullanımı ve vitamin eksikliğidir.

İnsanların bunu önceden bildiği, fakat kar etme tutkusundan dolayı sessiz kaldığı düşünülünce dehşete kapılmamak mümkün değil. Bugün, aldığım bilgiye karşı farklı tutum gösterilebilir, ancak ben sadece sizinle paylaşmak istedim:

*Unutmayın: “Kanser” denen bir hastalık yoktur. Kanser, sadece B17 vitamini eksikliğinden başka bir şey değildir.

*Ağır yan etkileri olan kemoterapi, ilaç tedavisi ve ameliyatı kabul etmeyin!

*Eski zamanlarda denizcilerin iskorbüt hastalığından muzdarip olduklarını hatırlayın, birçok kişi bu hastalıktan ölüyordu! Bazı kişiler de bundan sürekli kazanç elde ediyordu.

*Daha sonra ise iskorbütün sadece C vitamini eksikliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Yani bu bir hastalık değildi!

* Kanser de aynı şey. Sömürgeciler ve insanlığın düşmanları tam bir kanser endüstrisi inşa ettiler ve çok büyük paralar kazanıyorlar.

*Onkoloji endüstrisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra büyümeye başladı. Kanserle mücadele etmek için herhangi bir prosedüre, tedavi kürlerine ve masraflara gerek yok! Bunların hepsi, sömürgecilerin ceplerini doldurmak içindir, çünkü kanser tedavisi uzun zaman önce bulunmuştur.

Kanserin önlenmesi ve tedavisi hakkında bilmemiz gerekenler

Kanser sadece B17 vitaminin eksikliği olduğundan, her gün 15-20 kayısı çekirdeği tüketmemiz yeterli olur.

Buğday filizi (tomurcukları) yiyin.

Buğday filizi müthiş bir kanser ilacıdır. Bu, tüm kanser önleyici maddelerin en güçlüsü olan sıvı oksijenin ve laetril’in en iyi kaynağıdır. Bu madde, B 17 vitaminin (amigdalin’in) özüdür ve elma çekirdeklerinde bulunur.

“Kanserin Ölümü” adlı kitabında Doktor Harold Manner, letril’in etkisinin kanser tedavisinde % 90’ın üzerinde olduğunu yazmıştır.

Amygdalin (B 17 Vitaminin) kaynakları:

*Tohum veya meyve tohumları doğadaki B 17 vitamininin konsantrasyon halidir. Bu, elma, kayısı, şeftali, armut ve kuru erik çekirdeklerini kapsıyor.

*Fasulye filizi, mercimek filizi, lima fasulyesi ve bezelye gibi baklagiller ve tahıllar.

*Acı badem (doğada en zengin B17 vitamini kaynağı) ve Hint bademi.

*Her türlü dut, yabanmersini, ahududu ve çilek.

*Susam ve keten tohumu.

*Yulaf, arpa, kahverengi pirinç, buğday, darı, keten ve çavdar.

*Bu vitamin ayrıca mayada, ham pirinçte ve balkabağında bulunur.

Kanser karşıtı ürünlerin listesi:

Meyve çekirdekleri-tohumları.

*Kayısı

*Elma

*Vişne

*Şeftali

*Kültür eriği

*Erik

*Armut

*Lima fasulyesi

Bulaşık deterjanı ve sıvı sabuna dikkat

Bulaşık deterjanının ve sıvı sabunun parçacıklarının vücuda girmesi, kanserin başlamasının ana nedenidir.

Bulaşıkları ne kadar iyi durulasanız durulayın, ufak bir deterjan parçası bulaşıkların üzerinde kalır ve vücudunuza girer.

Bu zararlı maddeleri tamamen hayatınızdan çıkartmak istemiyorsanız, bunun da basit bir çözümü var.

Bulaşık deterjanını (ve sıvı sabunu) sirke ile yüzde 50: 50 oranında karıştırın. İşte bu kadar!

Artık asla kansere yakalanmayacaksınız!



Dondurulmuş limonlar, kansere çaredir

Bunu bilmiyor muydunuz?

Restoranlar ve kafelerdeki birçok uzman, tüm limonları kullanır veya tüketir ve hiçbir şeyi boşa harcamazlar.

Bütün limonu israf etmeden nasıl mı kullanabiliriz?

Son derece basit!

Yıkanmış limonu buzdolabınızın dondurucusuna koyun. Limon dondurulduktan sonra rendeyi alın, tüm limonu rendeleyin (kabuğunu soymadan) ve yemeklerin üzerine serpin.

Limonu sebze salatalarına, dondurmaya, çorbalara, pilav ve bulgura, makarnaya, spagettiye, pirince, suşiye, balık yemeklerine vs. katın. Bu liste sonsuza kadar devam edebilir.

Tüm yemekler beklenmedik bir şekilde, daha önce hiç tatmadığınız lezzetli bir tada sahip olacak. Genellikle limon denince, sadece limon suyu ve C vitamini akla geliyor. Şimdi limonun sırrını öğrendiğinize göre, limonu, bir bardak hazır erişte çorbasında bile kullanabilirsiniz.

Kabuğu atmayı önlemenin ve yemeklere yeni bir lezzet katmanın haricinde bütün limon kullanmanın temel avantajı nedir?

Limon kabuğu limon suyundan 5-10 kat daha fazla vitamin içerir. Ve siz genellikle kabuğu atıyorsunuz. Ancak şimdi, basit bir şekilde tüm limonun dondurulması ve ardından yemeklerin üzerine serpilmesi işleminin ardından tüm bu besin maddelerini tüketebilir ve daha sağlıklı olabilirsiniz. Limon kabuğu, vücuttaki toksik elementlerin yok edilmesinde güçlü bir indirgeyici ajandır.

Yıkanan limonu dondurucuya koyun ve ardından her gün yemeklerin üzerine rendeleyin. Bu, yiyeceklerinizi daha lezzetli, hayatınızı daha sağlıklı ve daha uzun hale getirmenin anahtarıdır! Bu Limonun muhteşem sırrıdır!

Limon (Citrus), kanser hücrelerini öldüren harika bir üründür. Ayrıca kemoterapiden 10.000 kat daha güçlüdür.

Böylece, limon kabuğunun hoş aromasının yanı sıra, limon suyundan 10 kat daha fazla vitamin içerdiği ve vücuttaki toksik elementlerle savaşmaya yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat en önemlisi, limon kanser hücrelerini öldürmektedir.

Neden biz bunu bilmiyoruz? Çünkü büyük şirketler, onlara inanılmaz karlar getiren sentetik analogların üretimi ile ilgileniyorlar. Gelirlerini tehlikeye atmamak için, limonun mucizevi özelliklerini gizli tutuyorlar.

Limon ağacının bileşenleri, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatmak için yaygın olarak kemoterapide kullanılan Adriamycin’den 10.000 kez üstündür. Ve en önemlisi, limon özü ile yapılan terapi sadece kötü huylu hücreleri yok eder.

Yan etkisi olmadığı için limonları dondurun, rendeleyin ve sağlık için tüketin!*

Bu bilgilerin kaynağı heyecan vericidir. Bu bilgiyi, 1970’ten bu yana 20’den fazla laboratuvar testinin yapıldığını ve basit limonun, kolon, meme, prostat, akciğer ve pankreas kanseri gibi 12 türdeki kanser hücresini öldürdüğünü söyleyen, dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden biri verdi.

Ve daha da şaşırtıcı olan, limon özü ile yapılan tedavi türü, yalnızca malign kanser hücrelerini yok eder ve sağlıklı hücreleri etkilemez.”