Kuryeler, gig ekonomisi ve dandik iş dünyası

Geçtiğimiz birkaç haftadır, önce Trendyol sonrasında da Getir ve Yemeksepeti kuryelerinin beğenmedikleri çalışma şartları ve beğenmedikleri ücretleri sebebiyle yaptıkları eylemler neticesinde talep ettiklerini aldıklarını gördük. Bunu “emeğin direnişinin başarısı” gibi anlatan sosyalist romantik söylemleri de herkes bol bol yazdı, bunlara toplum yeterince maruz kaldı. Ben de size olayı başka bir açıdan anlatayım. Belki bazılarının zihinleri berraklaşır.

Pandemiyle birlikte insanlar giderek daha çok eve sipariş vermeye, iki adımlık yoldan alabileceklerini bile alıştıkları bir konfor sebebiyle bu yeni nesil sipariş şirketlerinden satın alarak “kapıma kadar geliyor” rahatına alıştılar. Bu 21. yüzyılın doğal akışına uygun bir insani yönelimdir. Bu da doğal olarak gerek gıda gerek kargo gerek su gerekse de bu tip market alışverişlerinde bir anda doğal akışın çok üzerinde bir işgücü ihtiyacı patlamasına sebep oldu. Zamanla belirli ve makul bir oranda artış yaşanmadan bir anda bir patlama yaşandığı için de ülkemizde işsizlikle boğuşan yüz binlerce insan bir anda kurye oldular.

Bu işin çalışma koşulları ve şartları en baştan beri belliydi. Dünyada giderek yükselmekte olan bir trend olan, hatta trendden de öte yeni bir çalışma modelinin temellerini atan “GİG EKONOMİSİ” kuralları geçerliydi. Yani birisi kurye oluyorsa öncelikle kendisine ait ve dağıtım yapma standartlarına uygun bir motosiklet sahibi olacak, buna uygun ehliyeti olacak, 16 yaşından büyük olacak. Bu şartlara sahip kişi kurye olarak çalışacağı zaman bir şahıs şirketi kuracak. Kendi sigortasından ve iş kazaları da dahil tüm süreçlerinden kendisi sorumlu olacak. Hizmet verdiği şirkete fatura kesecek ve kendi vergisinden de kendisi sorumlu olacak. Her ay hizmet verdiği gün ve saat sayısına göre sabit hizmet bedeli alacak ve ayrıca taşıdığı paket başına da kimi şirkette paket miktarının belirli bir yüzdesi, kimi şirkette de paket başına sabit bir fiyatla ayrıca para kazanıyor olacak. Ay sonunda faturasını kesecek, parasını alacak, gidip sigortasını ve vergisini kendisi ödeyecek. Motosikletinin yakıtını da kendisi ödüyor, bu aracın trafikte sağlıklı bir şekilde gidebilmesi için bakım vb. tüm masraflar ve sorumluluklar da kendisine ait olacak.

SIKINTININ SEBEBİ ZİHNİYET

Buraya kadar her şey güzel. Peki neden sıkıntı çıktı? Bu çalışan kitle, şirketlerin yeni yılda belirledikleri sabit hizmet bedeli ve paket başı ücretlerinde yapılan artışları beğenmediler. Enflasyonu sebep gösterdiler, bu noktada bir nebze haklı sayılabilirler ancak kazın ayağı pek de öyle değil.

18 yaşında bir kuryenin ortalama olarak aylık kazandığı para 9.000 TL civarında. Bağkur ödemesini ve motosikletinin yakıt ve diğer maliyetlerini de düştüğü zaman ortalama olarak ayda net bir şekilde 6.500 TL civarında bir gelirleri oluyor. Bundan daha yüksek kazananlar da var, daha az süre çalıştığı için daha çok kazananlar da. Beğenilmeyen rakam asgari ücretin %50 civarında fazlası.

Ancak bu eylemlere katılanların verdikleri röportajlar ve açıklamalara baktığımız zaman “şirketin karları çok arttı, bizim gelirimiz çok artmadı” söylemini bolca görüyoruz. Üstelik gerek sigortalarını kendileri ödüyor olması gerekse de gig ekonomisi çerçevesinde hizmet satarken ödedikleri maliyetlerin kendilerini rahatsız ettiğini dile getiriyorlar. Günaydın, liberal ekonomiye hoş geldiniz.

KENDİ SORUMLULUĞUNU ALMAKTAN KORKMAK

Bu sistemin çalışma şartları ve standartları belliyken, bu şartları kabul edip çalışmışken ve üstelik ortalaması ya lise terk ya lise mezunu olan bu kitlenin; ülkemizdeki ortalama bir doktor öğretim üyesi kadar, yeni mezun bir doktor bir mühendis bir mimar kadar para kazanırken ortalığı velveleye vermelerinin pek de akıl karı bir yanı yok.

Üstelik bu eylemler bir şirketin sigortalı çalışanlarının sendikal hakları çerçevesinde iş yavaşlatma ya da grev yapması değil; bir şirketin ticari olarak ilişki kurduğu tüzel kişilerin organize olarak hizmet aldıkları şirketi baltalamaları anlamına geldiğini de herkes gözden kaçırdı. Yapılan tamamen ticari olarak bir organizasyonu sabote etmekten ibaretti ama kimse bunu dikkate almadı. Üstelik yırtık dondan çıkar gibi sendikalar da bu eylemlere hemen ucundan kıyısından yamandılar.

Dünyanın en gelişmiş ve en başarılı ekonomisi olan ABD’de herkes buna benzer bir şekilde çalışıyor. Öyle sendika mendika gibi Sovyet artığı yapılar yok. Her çalışan şirketinden brüt olarak para alıyor. Gerek sağlık sigortasını gerek emekliliğini kendisi ödüyor. Şirket herkesin altına araç çekmiyor, yakıt vermiyor. İşçilere kış geldi yakacak yardımı, okullar açılıyor eğitim yardımı, her mevsim alışveriş çeki vermiyor. Eline gelen para tamamen sana ait ve istediğin şekilde değerlendirebilirsin. İstersen sağlık sigortası yaptırma, istersen git en kapsamlısını yaptır. Emeklilik için ister prim ödeme, istersen git en yüksekten öde ve bugünün refahından feragat edip yarının refahını satın al.

Ancak bizim ülkemizde “devlet baba” diye bir fenomen var ve ne yazık ki hepimizin zihinlerine bir şekilde çakılmış olan bu hastalıklı anlayış bizleri rehin almış durumda. Her şeyi devletten beklemenin ikiz kardeşidir bu kuryeler olayında şirketlere yönelik takınılan tutum. Ülke genelinde binlerce kuryeyle iş modeli kuran birisi tabi ki altındaki motoru deliler gibi süren adamın olası bir iş kazasının sorumluluğunu almayacak.

Bir fabrikadaki iş güvenliğinden o fabrikanın sahibi şirket elbette sorumludur çünkü kapalı devre bir alanda, tamamen kendi etki ve yetki alanında bir yerde yaşananları kontrol etmekle yükümlüdür. Ancak bizdeki kanunlar kiracıyı ve çalışanı korumak; mal sahibini, mülk sahibini, iş sahibini “pis kapitalistler, namussuz zenginler” olarak gören bir zihniyetle yapıldığı için; büyük organizasyonlar gig ekonomisi modelini tercih etmekteler. Daha da çok edecekler, bundan kaçış yok. Son kurye ayaklanması da bu geçişi daha da hızlandıracaktır.

Peki bundan 20 sene sonra drone’larla paket dağıtımı işi daha da kolaylaştıkça, ucuzladıkça ne yapılacak? Çalıştırılmayan kuryeler gidip şirketlerin dünya kadar ekonomik yatırım yaptığı drone’ları köşe başlarında sıkıştırıp avlayacaklar mı?

SERVET DÜŞMANLIĞI

Bir şirket biraz karlarını arttırdığı zaman mavi yakada ve kendisini masa başında çalıştığı için beyaz yaka sanan, modern dönem tanımıyla “prekarya” olarak adlandırılan sınıfın anında şirkete yönelik bir tavrı oluşuyor. Dedikodu mekanizmaları işlemeye başlıyor ve alttan alta patronlara, yöneticilere ve şirkete karşı provokatif bir örgütlenme başlıyor. Bir şirketin operasyonunda kendi katkısını objektif şekilde değerlendirmeyenler hemen kendilerini nimetten sayıyorlar. Bilmiyorlar ki mezarlıklar vazgeçilmez insanlarla doludur.

Buna karşı örgütlenip topluca iş bırakma, işi yavaşlatma, şirketini misilleme gibi eylemlere girdiklerinde de önceliği ticaretinin akışını korumak olan şirketler geri adım atıyorlar. Bunlar da zafer kazandık sanıyorlar. Ancak bilmiyorlar ki kendilerine karşı bir öfke biriktiriyorlar ve ilk müsait zamanda kapının önüne gitmek için kendi yollarının taşlarını kendileri döşüyorlar.

PATRONLARIN DANDİKLİĞİ

Bir ticari organizasyonu gerek üretim gerekse hizmet sektöründe var eden temel iki faktör sermaye ve girişimcidir. Bu ikisinden biri yoksa emek, değer, pazar payı, müşteri, lojistik cart curt bunlar ortaya bile çıkamazlar. Bu noktada elbette ülkemizin genel geçer yapısına hakim olan sözde burjuvaların çalışan maaşlarını olabildiğince düşük tutarak kendisine bir yeni cip daha alma eğiliminde olan avam takımı iş insanlarını koruyor değilim.

Prof. Dr. Emre Alkin hocanın harika deyimiyle, “Plastiği büktüm, demiri eğdim, sanayici oldum” zihniyetindeki tiplerin en az sendika mendika diye bağıran tipler kadar bu ülkeye zararlı olduğu da bir gerçek olarak ortada duruyor. Para sahibi olmakla burjuva olmak, esnaf olmakla iş adamı olmak birbirinden çok farklı kavramlar. Ancak burada temel problem iki yanlış arasında sıkışarak ticareti, ekonomiyi, iş barışını, üretimi ve hizmet sağlamayı değerlendirmektir.



Bir tarafta cebi para dolu ama ruhu ve beyni fakir adamlar, diğer tarafta “Devlet baba bize baksın” mantığıyla birey olarak ekonomik ve ticari sorumluluk almaktan kaçıp özel sektörde memuriyet gevşekliği arayanlar. Türkiye bu iki liyakatsiz grubun çalışmayan beyinlerinden fışkılanmış saçma sapan fikir ve taleplerin arasına sıkışıp kalmamalı.