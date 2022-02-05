Filipinler’de yaygın olan bir kavramdan bahsedilir:

Yengeç zihniyeti.

İlk olarak Filipinli yazar, gazeteci ve insan hakları savunucusu Ninotchka Rosca tarafından kullanıldığı ifade edilen kavram bizde “Yengeç Sepeti Sendromu” olarak da biliniyor.

Peki, nedir bu “yengeç zihniyeti”?

Anlatıldığına göre Filipinler’de yengeç avlayan balıkçıların sepetlerinin kapağı olmazmış. Böyle bir balıkçıya rastlayan bir adam, kapaksız sepetin içindeki yakalanmış yengeçleri görünce şaşırmış. Kaçabileceklerini düşündüğü için sepetin kapağının neden olmadığını sormuş. Bunun üzerine balıkçı:

“Evet, tek bir yengeç olsaydı, kesinlikle kaçardı. Ancak, birden fazla yengeç varsa, biri kaçmaya çalıştığında diğerleri onu yakalar, kaçamayacağından emin olur, dolayısıyla geri kalanlar da aynı kaderi yaşarlar” şeklinde cevap verir.

“Ben yapamıyorsam kimse yapamasın” ya da “ben elde edemiyorsam kimse elde edemesin” veya “ben batıyorsam herkes batsın” gibi cümlelerle ifade edilen bu zihniyet, başarısız olanların başarılı olabileceklerin de önünü kestiği, dolayısıyla içinde bulundukları topluluğu topyekûn başarısızlığa mahkum ettikleri bir anlayışı ifade etmektedir.

Hatta sepetteki yengeçler misali, toplu ölüme veya yok oluşa mahkum edilmeyi simgeleyebilmektedir.

Yengeç dünyasını tanımadığım için, birbirlerinin bacaklarını koparma pahasına, bu davranışı neden sergilediklerini bilemiyorum.

Ancak insan türünün bu zihniyeti taşıma nedenleri arasında iki önemli husus olduğunu düşünüyorum:

Acziyet ve merhametsizlik.

Acziyet diyorum, zira insan başaramadığı ya da başaramayacağını düşündüğü şeyler için çözüm arama, gayret gösterme yerine başkalarının da başaramaması için uğraşıyorsa, bu kişinin acizliğinin göstergesidir. Acizlik kıskançlığa, kıskançlık ise başkalarının başarısızlığına zemin kurmaya yol açabilir.

Merhametsizlik diyorum, çünkü “ben yapamadım” ya da “benden iyi olmasın” diyerek bir başka insanın ilerlemesine, kendini geliştirmesine, toplumda kabiliyeti ölçüsünde bir yer edinmesine ve dahi hayatını kurtarmasına engel olmak, maddi ve manevi sıkıntı çekmesine sebebiyet vermek gerçek bir merhametsizlik örneğidir.

İnsanların umutlarını tüketmek kadar acımasız bir davranış olabilir mi?

Bu zihniyetin aile çevremizden arkadaş ve iş çevremize kadar birçok ortamda yansımalarını tecrübe etmişizdir.

Ya da edebiliriz.

Nasıl yıkıcı etkileri olabildiğini de biliriz.

Peki, bu zihniyete bir toplum maruz kalırsa durum ne olur?

“Bir toplum nasıl maruz kalır” demeyin.

Mesela, toplumun öncelikli meselelerinin yerine hiçbir fayda getirmeyecek konuların gündem yapılması ile maruz kalınabilir…

Ya da toplumun sorunlarına çözüm getirmesi beklenenlerin, getiremedikleri çözümlerin konuşulmasına imkan tanımamak için suni tartışma konuları açmaları ile maruz kalınabilir…

Veya toplumdaki farklı kesimlere mensup fikir ve siyaset insanlarının toplumun “sepetten çıkışı” için çalışmak yerine, “birbirlerinin bacağını koparmalarına” yol açacak kutuplaştırmaları tetiklemeleri ile de maruz kalınabilir…

Yine söz konusu insanların geleceğe dair söz söylemek yerine geçmişle uğraşıp uğraştırarak topluma zaman kaybettirmeleri ile maruz kalınabilir…

Ve böylelikle toplumun enerjisinin, çözüm arayışı yerine, birbiriyle kavgaya yönlendirilmesi ile maruz kalınabilir…

Sonuçta gerginlikten beslenilmesi ve gerginlik içinde başarısızlığın kamufle edilmesine çalışılması ile maruz kalınabilir…

Kalınmaktadır da.

İşte bu durum ise bana göre merhametsizliğin en şiddetli örneklerinden biridir.

“Peki, bu zihniyete karşı ne yapılabilir?” derseniz…

Öncelikle hangi kesimden olursak olalım “faydasız tartışmalara” prim vermemeyi öğrenmekle başlayabiliriz diyebilirim…

Zira sepetten çıkamadıktan sonra kim kime ne demiş, ne yapmış, çok da önemli olmayacaktır.

Neticede olan “hepimize” olacaktır…