Makale Yazısı-05 Şub 2022 - 20:00

Fıstık çamı, sarı çam, sahil çamı, kara çam gibi büyük ibreli çam çeşitlerinin budanması ve üstlerinde biriken eski ibrelerinin temizlenmesi
İbrahim Tınaztepe

İbrahim Tınaztepe

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle fıstık çamı, sarı çam, sahil çamı, kara çam gibi büyük ibreli çam çeşitlerinin budanması ve ağaç dalları üzerine dökülüp biriken eski ibrelerin temizlenmesi ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Bütün bitkilerde olduğu gibi büyük ibreli çam çeşitlerinin de dikildikten sonra iyi bir bakıma, budamaya ve temizliğe ihtiyaçları vardır. Çam fidanlarımızı diktikten sonra iyi bir şekilde büyümesi için iyi bir bakım yapmalıyız; “Kendi haline bırakıp nasıl olsa büyür, benim bir şey yapmama gerek yok.” dememeliyiz. Bakımıyla ilgili her türlü özeni göstermeli ve gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Diktiğimiz çam fidanları, zaman geçtikçe gelişip büyümekte ve dalları da uzayıp sıklaşmaktadır. Ayrıca her sene büyüdükçe yeni taze ibreler çıkarmakta ve bazı eski ibreleri dökerek kendini yenilemektedir. Döktükleri eski sararmış ibrelerin bir kısmı yere dökülse de diğer bir kısmı da büyük ve sık dallar üzerinde birikip çoğalmaktadırlar. Bundan dolayı bu kısımlara ağırlık yaptıklarından için dalların eğilmesine, kırılmasına veya bazı durumlarda kurumasına dahi sebep olabilmektedir. Bu bakımdan, bu tür büyük ibreli çam çeşitlerine diğer ufak ibreli çam çeşitlerinden daha fazla itina gösterilmelidir. Gerektiğinde ağaç üzerinde kalan ibrelerin temizliği, budama ve bakımlarına önem verilmelidir. Öncelikle, böyle durumlarda ilk yapacağımız iş; ağaç üzerindeki dallar üzerinde birikmiş olan eski ibrelerin erişilecek yerlerini elle toplayarak temizlemeli, elle toplanması mümkün olmayan yerleri de bir sopa yardımı ile düşürerek temizlenmelidir. Hatta ağaç dalları üzerinde sararmış olup düşmemiş veya düşmek üzere olan ibreler varsa bunlar da elle toplanıp veya sopa ile düşürülüp temizlenir ise hem ağacın üstü uzun zaman temiz kalacak hem de ağacın dibine dökülen ibreler her gün dökülmeyeceğinden dolayı ağacın dibi de uzunca bir zaman temiz kalmış olacaktır. Bu işlemi bitirdikten sonra sırasıyla ağaç üzerinde kurumuş, kırılmış, sararmış ve çok zayıf dallar var ise bu dallar da diplerinden kesilerek temizlenir. Bu işler de yapıldıktan sonra ağaç üzerinde birbirinin üzerine binmiş, ağırlık yapıp zarar veren dallar var ise bunlar da - eğer mümkünse - uygun yerlerinden iple bağladıktan sonra sağa, sola veya yukarıya, aşağıya doğru boş olan bir alana çektirilerek düzgün bir hale getirilir. Böylece hem ağacın şekli güzel bir hal almış olur, hem de ağacın her tarafı dengeli bir şekilde güneş görür ve havalanır. Bütün bu işleri yaptıktan sonra ağacın karşısına geçip uzaktan bir bakarız; üzerinde hoş görünmeyen, bazı çıkıntı dal uçları var ise bu dal uçları da uygun yerlerinden kesilir ve böylelikle ağaç üzerinde yapılması gereken bütün işler, eksiksiz olarak yapılmış olur.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe

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