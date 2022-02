Suyun doğası bir felsefeyi anlatır, bir dereyi düşünün önüne engel çıksa bile onu aşıp kendi yolunda gitmeyi bilir. Su Usta da öyle, kendi düşüncelerinde, kendi kararlarında kendi yolunda gidiyor ve karşısındaki kişiye de aynı felsefeyi vermeye çalışıyor. Tabii ki okuduğum kitaptan anladığım sadece bu değil.

Okuduğum kitap bir Şener Aksu kitabı.

Yazarın otuz’un üzerinde ve pek çok alanda yayımlanmış kitapları var.

Yazdığı kitaplar dışında Şener Aksu’nun editörlüğü ile katkıda bulunduğu kitaplar olduğu gibi Aydili Sanat Yayınlarının ve Ekinoks Yayınlarının genel yayın yönetmenliğini ve Ihlamur dergisinin editörlüğünü yapmaktadır. Dolayısıyla Ihlamur dergisinde uzun bir süre yayımlarmış SU USTA – Kendini Koruma Bilgeliği adı altında seri yazıları vardı ve bu yazıları kitap haline getirildi.

SU USTA- Kendini Koruma Bilgeliği adının da bize ifade ettiği gibi insanı, varlığı, varlığın ve insanın doğasını tanıma, en önemlisi de kendini tanıyıp anlama yolunda önemli ipuçları veriyor.

Kitap, ana karakter su usta ve çıraklarıyla soru – cevap şeklinde bilge bir bakış açısıyla kurgulanmış konuşmalardan oluşuyor. İçinde on dokuz bölüm var ve her bölüm ayrı bir konuyu içinde barındırıyor. İnsanı ve kendini anlama yolunda bir rehber niteliğinde.

Usta çırak ilişkisini (Usta öğreten, çırak öğrenen...) felsefi açıdan çok güzel, anlaşılır şekilde ifade ediyor.

Ustanın sorduğu sorulara cevaplar çırağın ağzından tam net olarak verilmiyor, çırağın verdiği cevaplarda kararsızlığı, yeri geldi mi bilgili, yeri geldi mi acemiliği en iyi ifade şekliyle anlatılıyor.

Kimi insanın düşünemediği, algılayamadığı, düşünmek, kabul etmek istemediği, karar veremediği söylemlerle yazılmış kitap.

Su Usta, karşısındakini konuşturarak derdini açıklamasını sağlıyor.

Sık sık Su Usta, çıraklarına “yazmak yalnızlığındır” diyerek yazmayı öneriyor.

Kitaptaki mekanın adı, Bilge Bahçesi. Yan karakterler ise Kül Serçesi, Mum Çiçeği, Ay Gölgesi, Kum Kelebeği, İkiz Ay gibi tamlama isimlerle anılıyor.

Kitaptan alıntılar:

“Uzanıp bu yeşillik içinde, mavi gökyüzüne bakamıyorsun rahat rahat. Suyu dinleyemiyorsun içli içli. Alıcı kuşlarla havalanamıyor için. Bulutları okşayamıyorsun gözlerinle. Neden? Çünkü bitkinsin, yılgınsın. Çünkü geçmiş sırtına yapışmış senin, tutup çekiyor kendine doğru. Bugünü, bu güzelliği görecek ferin kalmamış gözünde. Yürüyorsun ormanları dalgın dalgın, yürümek hoş, zindelik verir, zihin dağıtır ama yürüdüğün yerleri bile hatırlamıyorsun çoğunlukla. Artık kendine gel! Geçmişi geçmişe bırakmanın bir yolunu bul, yoksa o seni tüketmenin bir yolunu bulur.”

------

- İnsanın varoluşu yalnızlıkla başlar dedik, doğru mu?

- Öyle dedik ustam.

- Yalnızlık insanın salt kendi halidir desem…

- Nasıl ustam?

- Yani sıfatlardan, toplumsallıktan, kurallardan, yargılardan arınmış salt hali…

- Evet ustam.

- O halde salt kendi olduğu yer yalnızlıktır diyebiliriz, çünkü dışsal hiçbir şey yoktur.

- Haklısınız ustam.

- O zaman insanın asıl yeri yalnızlığıdır da demeliyiz.

İçli mimoza duvara çarpmış gibi oldu. Asıl yeri yalnızlığıysa neden oraya sığamıyordu, ama ustasının akıl yürütmesinde bir hata yoktu.

- Bunu düşünmeliyim ustam, diye mırıldandı.

Su Usta ayağa kalktı:

- Yaz İçli Mimoza, dedi. Yalnızlığına yabancılaşmışsın, defter senin yalnızlığındır, sende kalsın.

Sonra çekip gitti.

Bu kitabı eğer benden sonra okumak için biri eline alırsa biraz şaşırabilir. Kitapta boş sayfa kalmadı desem yeridir. Çünkü kitabı okurken devamlı not aldım. Bu yazdığım cümlelerin az da olsa kitap hakkında sizlere fikir vereceğini umuyorum. Her zaman söylerim okurken altını çizdiğim ve not aldığım kitaplar benim için önemlidir diye.

Bu kitap için yalın bir dille yazılmış ve okurken insanın kendini bulacağı başucu kitabı diyebilirim.

Kitaptan bu kadar örnek yeter diye düşünüyorum. Çünkü gerisi sizin okuduklarınız olsun.