Beklemek, bir kader midir?

Yoksa zamanı donduran

Bir cehennem mi?

Güvercin, baharın gelmesini bekliyordu. Kış mevsiminden, çevresindekilerin yavaş yavaş yok oluşunu görmekten ve hiçbir şey yapamamaktan bezmişti. Doğa hükmünü sürdürüyor, her şey onun katı kurallarına göre şekilleniyordu. Ya canlılar, diye düşündü. Canlıların da belirgin bir doğaları vardı, ona göre hareket ediyorlardı. Ya topluluklar, dedi güvercin. Cevabı bildiği halde neden soruyordu ki? Topluluklarda canlı değil miydi? Toplumu meydana getirenler, doğalarına göre davranıyordu da toplum kendi doğasına göre davranmıyor muydu?

Karanlık ve soğuk bir sabaha yeni uyanmıştı. Nedir yine bu başıboş ve tekinsiz düşünceler, diye mırıldandı. Soğuktan, güvercin ölümlerinden, hiç bir şey yapamamaktan, hissettiği çaresizlik ve boşluktan, içinde yaşadığı anlamsızlık denizinden dolayı çok bıkkındı. Yine de umarsızca baharın gelmesini bekliyordu. Hoş bahar gelse ne olacaktı? Güvercin toplumunun içine yuvarlandığı karmaşa ve kaos, kendiliğinden düzelecek miydi? İçinden bir ses, hiç olmazsa bahar gelince açlıktan ve soğuktan ölmeyecekler, dedi. Düşündükleri kendine bile garip geldi. Sanki güvercinler, sadece soğuk ve açlıktan mı ölüyorlardı…

Canlı yaşamı özünde bir var kalma savaşımıydı. Özgürlük ve umudu veren gökyüzü, güvercin topluluğu için her an çeşitli tehlikelerle doluydu. Yeryüzündeki tehlikelerle birleşince gökyüzünde yaşar kalmak, topluluğun birbirine sımsıkı bağlı ve örgütlü olmasıyla, dayanışma içinde olmalarıyla mümkündü. Güvercinler arasında neredeyse telepatik düzeyde bir haberleşme ağı vardı. Bu sayede ölümcül tehlikelerden anında haberdar olabiliyor, birlikte korunuyorlardı. Güvercinler ayrıca hastalıklara karşı da kendilerini korumak zorundaydılar. Çok kolay hastalandıklarından çeşitli hastalıklarla da mücadele etmek zorundaydılar. Şimdilerde çok bulaşıcı olan ve yeni ortaya çıkan değişik bir hastalıktan dolayı ölmeye başlamışlardı. Göçmen güvercinler, iklim değişikliğinin yarattığı susuzluk ve çölleşmeden kuzeye doğru kaçarken, yanlarında güvercin vebasına benzer, şimdiye kadar hiç görülmeyen bir hastalık getirmişlerdi. Güvercinler arasında salgın hastalık, birden yayılmış, toplu ölümlere neden olmuştu. Salgın, o kadar hızlı yayılıyordu ki tek çare, güvercinlerin birbirinden en az iki metre uzakta tek başına hareket ederek, yaşamasıydı. Oysa güvercinler birbirleri ile bütünleşik olarak yaşayan bir topluluktu. Sürü halinde birbirleriyle haberleşerek, yaşamlarını sürdürüyor, tehlikelere karşı ancak böylece kendilerini koruyabiliyorlardı. Ansızın ortaya çıkan bu hastalık yüzünden, yeni bir tür davranış biçimi geliştirmeleri gerekiyordu ama ne yapacaklarını bir türlü bilemiyorlardı. En çok da hastalığı sevdiklerine bulaştırmaktan ya da onlardan hastalık kapmaktan korkuyorlardı. Bu hastalık, güvercinlerin ve güvercin toplumunun ateşle imtihanıydı sanki. Her bir güvercin, hem kendisiyle, hem de topluluğundaki karmaşa ve kaosla savaşmak zorunda kalıyordu. Şimdiden birçok arkadaşını kaybetmişti…

Bunun da bir çaresi, bulunacaktı elbet. O zamana kadar beklemek gerekiyordu. ‘Beklemek’ dedi, ‘Beklemek,’ diye tekrar etti. ‘Yakında beklerken, beklerken sıkıntıdan çatlayıvereceğim. Beklemekten ölünür mü?’ diye söylenirken, uzaklardan, kanatlarını çırparak, sağaltıcının geldiğini gördü. Yüreği hopladı, yine sevdiklerinden birini mi kaybetmişti acaba? ‘Korkma’ dedi sağaltıcı. ‘Korkma, ama yine de bir sıkıntı var. Son çare, aklıma sen geldin, yardımın gerekiyor. Senin çok sevdiğin Kızıl Güvercin var ya, durumu çok kötü, yuvasında hiç kımıldamadan yatıyor, yanında da üç küçük yavru var, açlıktan ölmek üzere… Üşümesinler diye onların üzerine kapanmış, ölüyor. Yavrularına yiyecek ararken, soğuktan donmuş. Ne kımıldayabiliyor, ne de gagasını açabiliyor. Kontrol ettim, salgına yakalanmış değil. Ama kimse bana inanmıyor, belki de hastalık yapmıştır, diye kimse yanına yaklaşmıyor, yaklaşmak istemiyor.’

‘Ne yapabilirim’ diye sordu telaşla güvercin. ‘Donduğuna ve kımıldayamadığına göre iyileşebilecek mi?’ ‘Olabilir, belki, bilemiyorum, asıl en kötüsü de öyle ümitsiz ki, gözlerini kapatmış, çoktan ölümü çağırmaya başlamış bile’. ‘Ya bebek güvercinler’ diye sordu Güvercin. ‘Onların üzerine yatarak, galiba bebek güvercinleri de yanında götürmeye karar vermiş’.

‘Peki, ne yapabiliriz’ diye tekrarladı güvercin. ‘Elimizden geleni,’ dedi sağaltıcı. ‘Biz elimizden geleni yapalım, ötesini doğa halleder. Toprak da hazır bekliyor zaten’. ‘Toprak hep bekler’ dedi, kızgınlıkla güvercin. ‘Varoluş içinde bekler, yok oluş içinde bekler, Toprak hep bekler…’ Güvercinin içindeki savaş gücü ayaklanmıştı. Kanatlarını çırpmaya başlarken, ‘hadi gidelim hemen’ dedi. ‘Elimizden geleni yapalım’.

‘Biliyordum’ diye derin bir nefes aldı Sağaltıcı.

‘Herkes, kendi doğasını yaşatır…’