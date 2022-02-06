4 bin 253 liralık asgari ücret zamlar karşısında iyice eridi!

Zamlar geliyor da geliyor… Ardı arkası kesilmiyor... Benzin, mazot ve LPG’ye birkaç günde bir zam geliyor… Resmen otomatiğe bağlanmış… Dolar indi, ama fiyatlar inmedi… Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), “Asgari Ücretle Alım Gücü Dönem Raporu’nu yayınladı. Sözcü gazetesi, bununla ilgili önemli bir haber toparladı. Birlikte okuyalım;

Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir işçi, şubat ayında eline geçen zamlı asgari ücretle, (2022 yılının ocak ayı fiyatları dikkate alındığında) geçen yıla göre alım gücünü gıda ürünleri için yüzde 8,3 kaybetti.

ASGARİ ÜCRET ERİDİ

Asgari ücretlinin alım gücü kaybı kimi temel harcama kalemlerinde ciddi boyutta. En çok alım gücü kaybının yaşandığı ürünlerin başında margarin geldi. Asgari ücretli bir işçi zamlı geliri ile geçen yıla göre yüzde 37 daha az margarin alabiliyor.

Söz konusu dönem için patateste alım gücü kaybı yüzde 36, tavuk etinde alım gücü kaybı yüzde 26 oldu. Sütte alım gücü kaybı yüzde 13,4, ekmek ve yumurtada yüzde 10 oldu. Eve giren 10 süt ve yumurtadan biri azaldı. Asgari ücretinin, kömür karşısında ise alım gücü kaybı yüzde 42'yi buldu.

Asgari ücretli ailesi, geçen yıla göre, meyve haricinde tüm gıda gruplarında da alım gücünü kaybetti. Sebzede alım gücü kaybı yüzde 9,39, ekmek ve tahıllarda yüzde 9,8, sıvı ve katı yağlarda yüzde 15,2, ette yüzde 11,9, süt, peynir, yumurta grubunda yüzde 13,9 oldu.

ASGARİ ÜCRET NE OLMALI?

Buna göre asgari ücretli bir işçinin geliri ile 2021 yılındaki kadar patates alabilmesi için, asgari ücretin 6620 lira, aynı miktar tavuk eti alabilmesi için 5728 lira, aynı miktar margarin alabilmesi için 6704 lira, aynı miktar yumurta alabilmesi için 4778 lira, aynı miktar süt alabilmesi için 4860 lira, aynı miktarda dana eti alabilmesi için 4522 lira, aynı miktar ekmek alabilmesi için 4719 lira olması gerekiyor. Aynı miktar kömür almak için ise asgari ücret 7356 lira olmalıdır.

Bir işçinin 2021 yılındaki kadar ekmek ve tahıl ürünleri alabilmesi için asgari ücretin 5650 lira, aynı miktar et alabilmesi için 5667 lira, aynı miktar katı ve sıvı yağ alabilmesi için 6927 lira, aynı miktarda süt ve süt ürünleri alabilmesi için 6027 lira, aynı miktar sebze alabilmesi için 4896 lira olması gerekmektedir.

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Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin araştırmasını yukarıda okudunuz… Geçen yıla göre asgari ücretin ne kadar olması gerektiği de yazılmış… Aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu gördünüz…

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Atatürk’e kim sahip çıkıyor?

Biliyorsunuz Samsun’da bazı densizler, Atatürk anıtını yıkmaya çalıştı… Vatandaşlar, Ata’ya sahip çıktı. Gazeteci Nevsin Mengü, konuyla ilgili anlamlı bir twit attı… Mengü, “Atatürk'e eskiden devlet sahip çıkardı. Şimdi millet sahip çıkıyor” dedi… Bu dönemde Atatürk’e dil uzatanların sayısı arttı… Bu kişilere caydırıcı bir ceza da verilmiyor… Ama halk, Atatürk’e ilelebet sahip çıkmaya devam ediyor.

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Akaryakıt satışlarında yüzde 30 azalma olmuş

Haluk Pekşen, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu… Pekşen, “Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarına sayaçlar yetişemiyor. Peki bu zamlı faturalar ödenebiliyor mu? Geçen ay yapılan bir araştırmaya göre akaryakıt istasyonlarında satış oranı % 30 düşmüş. Yine elektrik faturalarını ödeyemeyenlerin oranı ilk kez %24 doğalgaz ise %16 olmuştur” dedi… Elektriğe yüzde 127 zam geldi, benzin ve mazotun litresi 15 liraya dayandı… Benzin ve mazot bu kadar pahalı iken Akaryakıt istasyonlarında satış oranının düşmesi normal… Anormal bir durum yok…

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Patlıcan, dolmalık biber ve salatalık!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, elektrik ücretindeki fiyat artışını yüzde 54,74 ile patlıcan, yüzde 54,27 ile dolmalık biber, yüzde 45,81 ile salatalık izledi. Ocak ayında en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,19 ile çocuk kazağında oldu. Bunu yüzde 7,69 ile portakal, yüzde 7,28 ile kadın hırkası, yüzde 7,1 ile erkek kazağı, yüzde 6,65 ile kadın pardösüsü takip etti. Patlıcan, dolmalık biber ve salatalık, altın fiyatlarıyla yarışıl hale geldi. Patlıcanın kilosu 30 lira, dolmalık biberin fiyatı 27.90, salatalık 29.90 lira… Ünlü sanatçı Barış Manço, “Domates biber patlıcan, bir anda bütün dünyam karardı” derken bu günleri anlatıyormuş.

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AKP’li yıllarda enflasyon oranları

AKP, 2002 yılında tek başına iktidar oldu… Türkiye, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşan %48.69’luk enflasyon oranıyla dünyadaki en yüksek 11’inci enflasyona sahip ülke oldu. Her ülkenin son açıkladığı veriler karşılaştırıldığında dünyadaki en yüksek enflasyonu yüzde 1575 ile Venezuela yaşıyor. Onu yüzde 366 ile Sudan takip ederken üçüncü sıradaki Lübnan’da enflasyon yüzde 174 oranında. Avrupa ülkeleri arasında ise Türkiye birinci sırada. Türkiye’yi yüzde 10,9 ile Ukrayna; yüzde 10,5 ile Belarus takip ediyor. Avrupa genelinde en düşük enflasyon yüzde 0,9 ile Lihtenştayn’da yaşanıyor.

SON 20 YILIN ENFLASYON ORANLARI

2002 29.7

2003 18.4

2004 9.3

2005 7,72

2006 9,65

2007 8,39

2008 10,06

2009 6,53

2010 6,4

2011 10,45

2012 6,16

2013 7,4

2014 8,17

2015 8,81

2016 8,53

2017 11,92

2018 20,3

2019 11,84

2020 14,6

2021 36,08

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Maaşlar resmen eridi!

4 bin 253 liralık asgari ücretin alım gücü daha şubatta 3 bin 828 liraya düştü. Ocak başında 5 bin 585 lira olan en düşük memur maaşının alım gücü enflasyon yüzünden ayın sonunda 558 lira kayıpla 5 bin 27 liraya düştü. Bir ayda öğretmen 665 lira, hemşire 745 lira, polis 871 lira, kaymakam bin 417 lira, profesör bin 482 lira kaybetti. En düşük memur emeklisinin alım gücü de 4 bin 116 liradan 3 bin 705 liraya düştü.

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Büyük müjdeyle 2 bin 500 liraya yükseltilen en düşük işçi emeklisi aylığının alım gücü, TÜFE'nin yüzde 11.1'e çıkmasıyla ocak sonunda 250 lira birden düştü. 2 bin 500 lirayla geçinme hesapları yapan emekliler, şimdi alım gücü 2 bin 250 liraya inen aylıklarıyla geçinmeye çalışacaklar.

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İzmit’in nüfusu BU KEZ ARTTI

TÜİK Bölge Müdürlüğü’nün adrese dayalı nüfus sayımına göre, 1 milyon 997 bin 258 kişi olan Kocaeli’nin nüfusu, bir önceki yıla göre 36 bin 183 kişi artarak 2 milyon 33 bin 441 kişi oldu. İzmit’in nüfusu bir önceki yıla göre 2 bin 97 kişi azalmıştı… 2021 nüfus sayımına göre İzmit’in nüfusu bu kez 5 bin 109 kişi arttı.

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İNTERNET hızımız düştü

Ajans Press’in, Speedtest verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 178 ülkenin sabit geniş bant internet hızları belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin 26.87( Mbps) ile 105. sıraya yerleştiği görüldü. Veriler kontrol edildiğinde Türkiye’nin bir önceki yıla oranla 2 basamak gerilediği kaydedildi. En yüksek internet hızı ise 192.17 (Mbps) ile yine Singapur’da görülürken, ikinci sıraya 187.50 (Mbps) ile Şili, üçüncü sıraya ise 175.93(Mbps) ile Tayland’ın yerleştiği kaydedildi. En düşük internet hızı ile listenin son sırasına yerleşen ülke 1.70 (Mbps) ile Afganistanolarak saptandı. Küresel olarak sabit geniş bant internet indirme hızının ortalama 59.75 (Mbps) olduğu gözlendi. Türkiye ise mevcut indirme hızı ile küresel ortalamanın altında yer aldı.

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Almanya’da kariyer kapıları açılıyor

İKÜ-DMAN anlaşması İstanbul Kültür Üniversitesi’nde yapıldı. Almanya’da nitelikli iş gücü açığı kısa vadede 4 milyona ulaşacak. En fazla ihtiyaç inşaat, bilişim, mühendislik ve sağlık alanlarında. Bu sorunu gören İstanbul Kültür Üniversitesi, Almanya’da Kariyer ve İş Gücü Programı ile öğrencilere ve mezunlara staj ve iş kapılarını aralıyor. İlgilenenlere duyurulur. (Hibya Haber Ajansı)

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